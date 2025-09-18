Ανησυχία για τη φέτα λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων – Μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται η τιμή

Έντονη ανησυχία για τη φέτα προκαλεί η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που απειλεί την παραγωγή και έφερε ήδη αύξηση στις τιμές. Η Κυβέρνηση απορρίπτει τον εμβολιασμό των ζώων που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, καθώς δεν προσφέρει ανοσία και θα έχει αρνητικές συνέπειες στις εξαγωγές. Παράλληλα γίνεται έρευνα για παραβίαση της απαγόρευσης μετακινήσεων ζώων.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, οι κτηνοτρόφοι δοκιμάζονται σκληρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων που προκαλεί μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία ενώ την ίδια ώρα υπάρχει κίνδυνος για τις εξαγωγές φέτας, που ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χτυπά καμπανάκι στους κτηνοτρόφους που ζητούν τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές γάλακτος και φέτας με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς.

Ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων

Ο εμβολιασμός δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ευρώπη σύμφωνα με τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες προειδοποιούν ότι τα εμβολιασμένα ζώα εξακολουθούν να μεταδίδουν τον ιό.

Μπλόκα στις εξαγωγές

Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξουν μπλόκα στις εξαγωγές καθώς πολλές χώρες δεν αγοράζουν φέτα από μέρη όπου τα ζώα έχουν εμβολιαστεί. «Δεν υπάρχει χώρα που αν έχει υιοθετήσει αυτήν την στιγμή το εμβόλιο, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, και γεννά πολλά ερωτήματα διότι στο μέλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι με περιφερειακούς περιορισμούς και αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μην μπορούμε να εξάγουμε την φέτα με τον όγκο ή την ένταση που έχουμε συνηθίσει» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Φόβοι για αυξήσεις στην τιμή της φέτας

Ο κ. Ευάγγελος διαθέτει κάθετη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Κερατέας τα τελευταία 25 χρόνια και όπως λέει μιλώντας στον ΑΝΤ1, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ίσως χρειαστεί να κλείσει για πάντα την επιχείρησή του καθώς δεν θα μπορεί αν ανταπεξέλθει.

«Είναι στα 12 ευρώ η τιμή του κιλού μέχρι στιγμής. πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 ευρώ. Δεν θα υπάρχει τυροκομεία αν συνεχιστεί έτσι. Καταρχήν δεν θα υπάρχει το ζωικό κεφάλαιο για να πάρεις την πρώτη ύλη» τονίζει.

Η παραγωγή περιορίζεται από την επιδημία καθώς ήδη έχουν θανατωθεί σχεδόν 300 χιλιάδες ζώα και οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκομικές επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι οι μειωμένες ποσότητες γάλακτος θα φέρουν αυξήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κτηνοτρόφοι από το Κιλκίς κρατούν τα ζωντανά τους κλειστά στις μονάδες για να μην νοσήσουν από ευλογιά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μειωμένη παραγωγή θα φέρει αυξήσεις και στο κρέας.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον Νίκο Ρογκάκο, «η κτηνοτροφία είναι μία κυκλική οικονομία. Έχουμε τέσσερις βασικές αρνητικές επιπτώσεις αν συνεχιστεί αυτό και αν δεν προτιμούν την ελληνική φέτα στο εξωτερικό».

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κινδυνεύει: