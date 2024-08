Ακρίβεια: Αδειάζουν οι ταβέρνες από τουρίστες – Στροφή στο take away και την… μαγειρική στο δωμάτιο

Στροφή στα προϊόντα γρήγορης κατανάλωσης (take away) έχουν κάνει Έλληνες και ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, εγκαταλείποντας σταδιακά τις σάλες των εστιατορίων, αφού το κύμα ακρίβειας έχει αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές του σερβιρίσματος.

Του Αργύρη Ηλιάδη

Την στιγμή που σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η πληρότητα των καταλυμάτων «αγγίζει» ακόμα και το 100%, οι εστιάτορες βλέπουν άδεια τα τραπεζοκαθίσματά τους, αφού οι καταναλωτές έχουν αποφασίσει να μειώσουν τα έξοδα για την διασκέδασή τους. Μάλιστα, εκτός από το γεγονός ότι επιλέγουν να παίρνουν «γρήγορο» φαγητό ή ροφήματα στο χέρι – καθώς αποτελεί οικονομικότερη επιλογή -, επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ, προμηθεύονται προϊόντα της αρεσκείας τους και μαγειρεύουν στο κατάλυμα που έχουν μισθώσει.

Η υιοθέτηση αυτών των νέων συνηθειών, επηρεάζει άμεσα και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού, πλέον, 1 στις 3 επιχειρήσεις που ανοίγουν αφορά το «γρήγορο» και «εύκολο» φαγητό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ), Νίκη Κωνσταντίνου, «το 37% των νέων επιχειρήσεων είναι take away, αφού ο κόσμος έχει στραφεί προς τα εκεί. Βλέπουμε σταδιακά ότι οι σάλες των εστιατορίων αδειάζουν, λόγω της απόστασης που νιώθει ο κόσμος μετά την καραντίνα του covid-19, αλλά και της ακρίβειας που ταλαιπωρεί την καθημερινότητά μας. Έχουμε ένα νέο είδος κατανάλωσης».

Η «άνθιση» αυτού του νέου είδος κατανάλωσης, σύμφωνα με την κα. Κωνσταντίνου, καταγράφεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπου η τουριστική κίνηση διαρκεί όλο τον χρόνο, αλλά και σε περιοχές που προτιμούν για παραθέριση Έλληνες τουρίστες. «Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη. Όπου υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες παρατηρείται ότι τα καταστήματα take away έχουν περισσότερη δουλειά σε σχέση με όσα προσφέρουν υπηρεσίες σερβιρίσματος. Από την άλλη, οι ξένοι τουρίστες έχουν περισσότερη άνεση, καθώς ακόμα και τώρα βρίσκουν τις υπηρεσίες μας πιο οικονομικές σε σχέση με την χώρα προέλευσης τους», συμπλήρωσε η πρόεδρος.

Μαγειρεύουν στα καταλύματά τους

Γι’ αυτούς, όμως, που ακόμα και το take away κοστίζει ακριβά, η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και η μαγειρική αποτελούν μονόδρομο. Όσοι έχουν καταφθάσει οδικώς στη χώρας μας, επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ, γεμίζουν τα πορτ-μπαγκάζ τους και πορεύονται αναλόγως. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει, και για αυτούς που ήρθαν χωρίς αυτοκίνητο, αλλά και για τις ελληνικές οικογένειες.

Όπως μετέφερε στο enikos.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας, Βασίλειος Βασιλάκης, οι τουρίστες αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ της περιοχής, αγοράζοντας τόσο τυποποιημένο φαγητό, όσο και προϊόντα για να μαγειρέψουν. «Αν πάτε μια τυχαία στιγμή στα σούπερ μάρκετ, θα διαπιστώσετε ότι κάποιοι τουρίστες κάθονται ακόμα και δύο ώρες μέσα για να βρουν τα προϊόντα που θέλουν και να συγκρίνουν τιμές. Αυτό γίνεται αφού οι επισκέπτες πληρώνουν ακριβά αεροπορικά, ακριβές υπηρεσίες στο αεροδρόμιο, ακριβή διαμονή και έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια της Ελλάδας και τις ανεβασμένες τιμές. Περιμέναμε ότι θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλάκης.

«Αν και προσφέρουμε πολύ καλές υπηρεσίες και καλό φαγητό, οι ανεβασμένες τιμές διώχνουν τον κόσμο. Και δεν τον διώχνει μέχρι τα καταστήματα take away, αλλά στην κουζίνα των καταλυμάτων τους. Αν συνεχιστεί αυτό, το 1/3 των επιχειρήσεων, σε βάθος διετίας, θα κατεβάσει μόνιμα ρολά», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλάκης.

Οι επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι θα επιβιώσουν, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτές που θα περιορίσουν τις υπηρεσίες τους και θα περικόψουν υπαλλήλους από το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι take away, καθώς και σε όσες οι καταναλωτές παραλαμβάνουν μόνοι τους το φαγητό (self service).