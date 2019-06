Με το σκορ στο 5-3 και 40-15 υπέρ του, ο Ράφα Ναδάλ σέρβιρε για να «κλείσει» το πρώτο σετ απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ στα ημιτελικά του Roland Garros.

Ο θρυλικός Ελβετός τενίστας προσπάθησε να «ανοίξει» το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο για να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ναδάλ, αλλά ο Ισπανός «βασιλιάς» του γαλλικού Όπεν με ένα backhand ασύλληπτης ομορφιάς και δυσκολίας πήρε τον πόντο και μαζί το πρώτο σετ.

Δείτε το βίντεο με το καταπληκτικό backhand του Ράφα Ναδάλ

No messing with the King of Clay?

Nadal takes a topsy-turvy set over Federer 6-3.

🎾 https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/fm1nNSL5yf