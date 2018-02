Πέθανε ο καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας Γιάννης Τσιώλης

Ο Γιάννης Τσιώλης γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στο Λεβίδι Μαντινείας. Σπούδασε φιλοσοφία στο Hunter College των ΗΠΑ και έκανε το διδακτορικό του στην ελληνική τραγωδία («Dramatic Literature, Theory, Criticism, and Directing for the Stage»), το 1972, στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια. Διετέλεσε παράλληλα καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πολιτισμού στο ΤΑΓΦ και Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο ΝΥU, μεταγγίζοντας για πολλά χρόνια την πολύτιμη διεπιστημονική, διδακτική και διαπολιτισμική πείρα του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Αν και ο κυρίως όγκος των σπουδών του έγινε στην αγγλική γλώσσα, τη δεκαετία του '90 επέστρεψε στην ελληνική με τρεις κριτικές μελέτες: «Θεωρία της Λογοτεχνίας» (1996), «Μυθικό Θέατρο, Πολιτική Φωνή: Ο Τραγωδός Αισχύλος» (1998) και «Θεωρία της Θεατρικής Πράξης» (2005). Βραβεύτηκε από το National Endowment for the Humanities για τη μετάφραση της «Ορέστειας» στα αγγλικά, δυο φορές από το National Endowment for the Arts για το συγγραφικό του έργο, και το 1983 πήρε πρώτο βραβείο διηγήματος του ΡΕΝ/ΝΕΑ για το διήγημα «Before the Firing Squad» που παρουσιάζεται σε διάφορες εκδόσεις σχολικών βιβλίων. Είχε επίσης μεταφράσει έργα της ελληνικής λογοτεχνίας στα αγγλικά, όπως «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή και την «Κάθοδο των εννέα» του Θανάση Βαλτινού, μεταξύ πολλών άλλων.