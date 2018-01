Οι περισσότεροι χρήστες στο Facebook ανεβάζουν στο προφίλ τους πληροφορίες που μπορεί να φαίνονται αθώες, όμως στην πραγματικότητα δυσκολεύουν τη “διαδικτυακή” ζωή τους.

Οι χρήστες του Facebook αν θέλουν να μην ανησυχούν για την ιδιωτική τους ζωή και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων που υπάρχουν στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο θα πρέπει αρχικά να προσέχουν τι πληροφορίες έχουν βάλει στο προφίλ τους.

Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι με μερικά κλικ να δουν πως φαίνεται το προφίλ τους προς τα έξω και να εντοπίσουν τι πληροφορίες μπορεί να δει κάποιος που δεν είναι φίλος τους. Αυτό γίνεται πατώντας στις 3 τελείες που υπάρχουν δίπλα από το όνομα του προφίλ του στο μενού “View as…”

Στη συνέχεια καλό θα πρέπει να δει και να ρυθμίσει ποιες εφαρμογές έχει συνδεδεμένες με το προφίλ του και τι δικαιώματα πρόσβασης έχει η κάθε μία.

Επίσης αν θέλει να γίνει δύσκολος στο να τον βρίσκουν το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να διαγράψει τον τηλεφωνικό αριθμό του και το email ή πολύ απλά να επιλέξει “no” στην επιλογή των ρυθμίσεων “Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?’ (“΄θέλετε οι μηχανές αναζήτησης εκτός Facebook να συνδεθούν με το προφίλ σας”).

Καλό θα είναι επίσης είναι να ενεργοποιήσει και την επιλογή που υπάρχει στις ρυθμίσεις και αφορά το “Tag” στις φωτογραφίες και με αυτή πλέον θα μπορεί να κάνει “αποδεχθεί” ή όχι τα tags που μπορεί να τον κάνει κάποιος τρίτος σε μία φωτογραφία.

Τέλος οι ειδικοί ασφαλείας τονίζουν οτι καλό θα είναι χρήστες να μην μοιράζονται με το Facebook και τους υπόλοιπους χρήστες του δεδομένα όπως είναι, ο τηλεφωνικός αριθμός τους, τα γενέθλιά τους, ενημερώσεις τοποθεσίας, φωτογραφίες των παιδιών τους, το όνομα του προϊσταμένου τους στην δουλειά, την οικογενειακή τους κατάσταση, πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας και φυσικά τις ημερομηνίες που λείπουν από το σπίτι τους.