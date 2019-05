Είναι γνωστό πως η Πάμελα Άντερσον είναι φανατική υποστηρίκτρια του ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Αυτή τη φορά η διάσημη Αμερικανίδα σταρ αποφάσισε να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα ενόψει των ευρωεκλογών.

«Γεια σας, είμαι η Πάμελα Άντερσον και αν ενδιαφέρεστε για το μέλλον της Ελλάδας, ψηφίστε ΜέΡΑ25» δηλώνει, σε ένα βίντεο μόλις δέκα δευτερολέπτων, που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο Twitter.

