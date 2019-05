Τη γνωρίσαμε πριν από λίγα χρόνια από το σόου του ANT1 "So you think you can dance". Ο λόγος για τη Μαριάννα Καλλέργη, την πρωταθλήτρια του Muay Thai, η οποία αποτελεί μια από τις πιο καυτές παρουσίες της ελληνικής showbiz. Το κορμί της είναι αψεγάδιαστο και η ίδια δεν διστάζει να το αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Αυτό έκανε και στην τελευταία φωτογραφία που πόσταρε στο Instagram, όπου ποζάρει με μπικίνι σε μια παραλία και ανεβάζει... επικίνδυνα τη θερμοκρασία.