Ύπνος: Η μέθοδος «των 5 δευτερολέπτων» για να ξυπνάτε πιο εύκολα το πρωί – Μπορεί να βοηθήσει σε διάφορους τομείς της ζωής σας

Ο ύπνος είναι απόλαυση, αλλά μήπως δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί; Εάν θέλετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με περισσότερη ενέργεια, τότε υπάρχει μια απλή μέθοδος των 5 δευτερολέπτων που μπορεί να σας βοηθήσει. Καταπολεμήστε αποτελεσματικά την πρωινή αδράνεια και σηκωθείτε πιο εύκολα από τα κρεβάτι σας με το έξυπνο κόλπο που θα αλλάξει την καθημερινότητά σας.

Η απλή μέθοδος «των 5 δευτερολέπτων» για να ξυπνάτε πιο εύκολα το πρωί

Ο «κανόνας των πέντε δευτερολέπτων» είναι μια απλή αλλά ισχυρή τεχνική που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση προτού ο εγκέφαλός τους τους αποτρέψει. Το πρωινό ξύπνημα είναι μία από τις πιο δύσκολες μάχες της ημέρας για πολλούς ανθρώπους. Η ζεστασιά των σκεπασμάτων, ο πειρασμός να πατήσετε το κουμπί αναβολής και η υπνηλία, το καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο.

Αλλά μια μέθοδος που υποστηρίζεται από την επιστήμη θα μπορούσε να σας βοηθήσει να σηκωθείτε και να κινηθείτε πριν ο εγκέφαλός σας ξυπνήσει σωστά. Ο «κανόνας των πέντε δευτερολέπτων» της Mel Robbins έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι άνθρωποι ανακαλύπτουν πώς να σηκώνονται γρήγορα από το κρεβάτι και να αξιοποιούν στο έπακρο τα πρωινά τους πριν από τη δουλειά.

Η συγγραφέας μπεστ σέλερ και πρώην δικηγόρος, Mel Robbins έχει γίνει περισσότερο γνωστή για τον «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων», μια απλή αλλά ισχυρή τεχνική σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τους ανθρώπους να δράσουν πριν ο εγκέφαλός τους, τους αποτρέψει. Για πιο εύκολο πρωινό ξύπνημα, η ιδέα είναι να μην πατήσετε το κουμπί αναβολής μετρώντας «5-4-3-2-1» και να σηκωθείτε αμέσως από το κρεβάτι.

Στο βιβλίο της «The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage», η ειδικός εξηγεί ότι όταν χτυπάει το ξυπνητήρι σας, εάν διστάζετε να σηκωθείτε ή αρχίσετε να σκέφτεστε γιατί πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι, ο εγκέφαλός σας θα σας πείσει να κοιμηθείτε ξανά. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την αντίστροφη μέτρηση, μπορείτε να αποφύγετε τους δισταγμούς και δράσετε πριν αντισταθεί ο νους σας.

Ύπνος: Πώς να εφαρμόσετε τον «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων»

Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι σας, ξεκινήστε αμέσως την αντίστροφη μέτρηση από το 5. Όταν φτάσετε στο 1, σηκωθείτε φυσικά από το κρεβάτι – δεν επιτρέπεται η αναβολή. Αυτό βοηθά να σταματήσει ο εγκέφαλός σας να δημιουργεί δικαιολογίες και βελτιώνει την πρωινή πειθαρχία.

Η Mel υποστηρίζει ότι το πάτημα του κουμπιού αναβολής διαταράσσει τους κύκλους ύπνου σας, καθιστώντας σας πιο υποτονικούς και λιγότερο παραγωγικούς. Ο «κανόνας των πέντε δευτερολέπτων» το αποτρέπει και σας εκπαιδεύει να δράσετε πριν σας σαμποτάρει ο εγκέφαλός σας.

Είπε στο best-seller βιβλίο της: «Εάν δεν μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, τότε δεν θα μπορείτε ποτέ να επιδιώξετε όλες τις άλλες αλλαγές που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Και αν κάνετε αυτό το απλό βήμα να αναλάβετε τον έλεγχο των πρωινών σας, θα καταλύσετε μια αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί στην αλλαγή παντού».

Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν κάθε τομέα της ζωής όπου η δισταγμός σας συγκρατεί. «Όποτε υπάρχει κάτι που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε, αλλά νιώθετε ανασφαλείς, φοβισμένοι ή συντριπτικοί… απλώς ελέγξτε τον εαυτό σας μετρώντας αντίστροφα 5- 4- 3- 2- 1. Αυτό θα ηρεμήσει το μυαλό σας. Στη συνέχεια, κινηθείτε όταν φτάσετε στο ‘1’».

«5-4-3-2-1»: Η μέθοδος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά:

Αναβλητικότητα

Γυμναστική και υγεία

Αυτοπεποίθηση

Ψυχική υγεία

Λήψη αποφάσεων

Διακοπή των κακών συνηθειών

Αναβλητικότητα

Εάν αποφεύγετε τη δουλειά ή καθυστερείτε ένα σημαντικό έργο, μετρήστε «5-4-3-2-1» και απλώς ξεκινήστε. Αυτό σταματά την υπερβολική σκέψη και σας ωθεί σε δράση πριν επικρατήσουν οι δικαιολογίες.

Γυμναστική και υγεία

Δυσκολεύεστε να πάτε στο γυμναστήριο; Μετρήστε αντίστροφα και σηκωθείτε πριν αρχίσετε να βρίσκετε δικαιολογίες. Θέλετε να κάνετε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές; Χρησιμοποιήστε τον κανόνα πριν αρπάξετε ανθυγιεινό φαγητό και επιλέξτε μια καλύτερη επιλογή.

Αυτοπεποίθηση

Αν χρειάζεται να μιλήσετε σε μια συνάντηση; «5-4-3-2-1», σηκώστε το χέρι σας και αναλάβετε δράση. Ίσως θέλετε να γνωρίσετε κάποιον νέο συνεργάτη; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα πριν εμφανιστεί η διστακτικότητα.

Ψυχική υγεία

Εάν νιώθετε ιδιαίτερα καταβεβλημένοι, αγχωμένοι ή λυπημένοι, μετρήστε αντίστροφα από το πέντε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ανακατευθύνετε τις σκέψεις σας. Δυσκολεύεστε με την αυτοπεποίθηση; Χρησιμοποιήστε τον κανόνα για να αντικαταστήσετε τους αρνητικούς διαλόγους με τον εαυτό σας με θετική δράση.

Λήψη αποφάσεων

Όταν αντιμετωπίζετε μια δύσκολη επιλογή, χρησιμοποιήστε τον κανόνα για να ξεπεράσετε τον φόβο και να πάρετε μια απόφαση με βάση τη λογική και όχι τη διστακτικότητα.

Διακοπή των κακών συνηθειών

Σχεδόν να κάνετε συνεχές κύλιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; «5-4-3-2-1», κατεβάστε το τηλέφωνο και επικεντρωθείτε σε κάτι παραγωγικό. Προσπαθείτε να κόψετε το κάπνισμα; Χρησιμοποιήστε την αντίστροφη μέτρηση για να ανακατευθύνετε την ώθησή σας προς μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση.