Ύπνος: 4 λόγοι για τους οποίους ξυπνάτε με μουδιασμένα χέρια

Μήπως ξυπνάτε συχνά με μουδιασμένα χέρια; Αυτό συνήθως οφείλεται στη στάση του σώματός σας κατά τη διάρκεια του ύπνου, η οποία μπορεί να συμπιέσει τα νεύρα ή να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας προσωρινό μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή την αίσθηση σαν «καρφίτσες». Ωστόσο, το σύμπτωμα αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμινών, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή περιφερική νευροπάθεια.

4 λόγοι για τους οποίους ξυπνάτε με μουδιασμένα χέρια – Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης

Το μούδιασμα των χεριών κατά τη διάρκεια του ύπνου, γνωστό ως παραισθησία, είναι μια αρκετά κοινή κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και της καθημερινότητάς σας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι που μπορεί να το προκαλέσουν:

Θέση ύπνου

Η θέση στην οποία κοιμάστε είναι η πιο συχνή αιτία για το μούδιασμα των χεριών. Όταν ασκείται συνεχής πίεση σε ένα νεύρο, μπορεί να συμπιεστεί, προκαλώντας μυρμήγκιασμα. Αυτό επιδεινώνεται όταν η πίεση σε κοντινά αιμοφόρα αγγεία περιορίζει τη ροή του αίματος προς το νεύρο. Συχνά συμβαίνει όταν κοιμάστε πάνω στο χέρι σας, με τον καρπό σας λυγισμένο ή τον αγκώνα σας κουλουριασμένο κάτω από το κεφάλι ή το σώμα σας.

Τι μπορείτε να κάνετε: Το καλύτερο είναι να κοιμάστε ανάσκελα, καθώς η θέση αυτή παρέχει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Εάν κοιμάστε στο πλάι, χρησιμοποιήστε μαξιλάρια για να στηρίξετε το κεφάλι και τον λαιμό σας σε μια ουδέτερη, άνετη θέση.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα συμβαίνει όταν ένα μακρύ νεύρο του χεριού, το μέσο νεύρο, συμπιέζεται στον καρπιαίο σωλήνα του καρπού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνο στο χέρι και στα δάχτυλα, κυρίως στον αντίχειρα, τον δείκτη, τον μέσο και μέρος του παράμεσου. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο έντονα το πρωί, ειδικά αν κοιμάστε με τον καρπό σας λυγισμένο.

Τι μπορείτε να κάνετε: Οι θεραπείες πρώτης γραμμής περιλαμβάνουν ξεκούραση, νάρθηκα, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν ενέσεις κορτιζόνης ή χειρουργική επέμβαση.

Ανεπάρκεια βιταμινών

Η ανεπάρκεια βιταμινών μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα και μυρμήγκιασμα, καθώς βλάπτει άμεσα ή διαταράσσει τη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Οι κυριότερες βιταμίνες που σχετίζονται με αυτή την κατάσταση είναι:

Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη): Απαραίτητη για τη νευρική λειτουργία.

Βιταμίνη B12: Απαραίτητη για τη διατήρηση της προστατευτικής κάλυψης των νεύρων (μυελίνη).

Βιταμίνη E: Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τη μυελίνη από βλάβες.

Τι μπορείτε να κάνετε: Η βελτιωμένη διατροφή είναι το κλειδί. Ενσωματώστε στη διατροφή σας τροφές πλούσιες σε βιταμίνες, όπως κρέας, ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά, φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Περιφερική νευροπάθεια

Η περιφερική νευροπάθεια αναφέρεται σε βλάβη ή πάθηση των νεύρων που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καψίματος, μυρμηγκιάσματος ή πόνο. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο αισθητά το πρωί λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας του αίματος. Οι αιτίες είναι πολλές, όπως:

ο διαβήτης,

ο αλκοολισμός,

η ανεπάρκεια βιταμινών,

ορισμένα φάρμακα και

αυτοάνοσα νοσήματα.

Τι μπορείτε να κάνετε: Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και μπορεί να περιλαμβάνει ξεκούραση, φυσικοθεραπεία και διαχείριση της πάθησης. Για τον έντονο πόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν φάρμακα ή χειρουργική αποσυμπίεση του νεύρου.

Σημείωση: Εάν το μούδιασμα των χεριών είναι επίμονο ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να λάβετε μια σωστή διάγνωση και θεραπεία.