«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Στο πάνελ για τη νέα εποχή της κλινικής έρευνας, του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’όλα 2025» συζητήθηκαν οι αλλαγές που συντελούνται στην κλινική έρευνα, καθώς η ΤΝ και οι ψηφιακές υποδομές επανακαθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, εκτελούνται και ολοκληρώνονται οι μελέτες. Οι ομιλήτριες -που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων- ανέδειξαν τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, αλλά και τις προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί πλήρως η νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει πλήρως τη μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες, μια διαδικασία που δημιούργησε τη «μεταβατική κάμψη» του 2024. Ωστόσο, το 2025 -όπως είπε- καταγράφει ήδη ισχυρή ανάκαμψη, καθώς μέχρι τον Νοέμβριο έχουν υποβληθεί 260 νέες αιτήσεις, όταν το σύνολο του 2024 έκλεισε στις 217. «Πρόκειται για ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας που θέλουμε να αξιοποιήσουμε», τόνισε, εξηγώντας ότι το υπουργείο έχει ολοκληρώσει συστηματική χαρτογράφηση των αδυναμιών του συστήματος και κινείται βήμα-βήμα στη θεραπεία τους. Η κ. Βιλδιρίδη σημείωσε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον 14η μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τις νέες υποβληθείσες αιτήσεις, ενώ βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου για τις κλινικές μελέτες, σε συνέχεια της δουλειάς που ξεκίνησε το 2019. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επενδυτικό clawback, το οποίο -σε αντίθεση με το κλασικό clawback- λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο. «Δόθηκαν κίνητρα στις δομές υγείας ώστε τα έσοδα από τις κλινικές μελέτες να μπορούν να τα επενδύσουν σε εξοπλισμό και υποδομές. Δόθηκε λοιπόν ένας ερευνητικός προσανατολισμός στα νοσοκομεία» τόνισε η ίδια. Τέλος, υπογράμμισε τη μεγάλη τομή που φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται αυτές τις ημέρες, η οποία θεσμοθετεί την παράλληλη υποβολή φακέλων σε ΕΟΦ, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και κέντρα διεξαγωγής, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και επιταχύνοντας σημαντικά την αδειοδότηση των κλινικών μελετών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος Hellenic Association of CROs-HACRO, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος CORONIS Research, Ευαγγελία Κοράκη τοποθετήθηκε για τη θέση της Ελλάδας στο νέο παγκόσμιο τοπίο της κλινικής έρευνας, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση πρέπει πάντα να γίνεται σε σύγκριση με το διεθνές περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη συνολικά φαίνεται να χάνει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της, ενώ η Κίνα εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο. «Μέσα όμως σε αυτή τη δύσκολη εικόνα, η Ελλάδα έχει μια θετική αποτύπωση», σημείωσε. Η χώρα, όπως είπε, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ερευνητές διεθνούς κύρους, ωστόσο, υπάρχουν και αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κ. Κοράκη χαιρέτισε τη βούληση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε πλήρη αποτύπωση και χαρτογράφηση του συστήματος, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ τόνισε ότι παραμένει σημαντικός χώρος για βελτίωση, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη κλινικής έρευνας.

Τη συζήτηση συντόνισε η διευθύντρια Σύνταξης oloygeia.gr και συντάκτρια υγείας της Realnews και του Real fm, Αιμιλία Σταθάκου. Το ετήσιο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Στο συνέδριο παίρνουν μέρος κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, επιστήμονες, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, του επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN, DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY και HELLENIC COPPER. Ασημένιοι χορηγοί οι: EUROLIFE FFH, NeuroOncology.gr, Bioiatriki, INTEGRIS Pharma, ETHNIKI First Insurance, CORONIS, BENNETTPHARMACEUTICAL INDUSTRY, Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ..

Χορηγοί είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Athens Medical Group, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, HHG, DIAVERUM, ANAGENNISI, SIEMENS Ηealthineers, EIZO, UNI- PHARMA, RAFARM, Affidea, HEALTH CERT, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής, SM Company.