  • Η τριχόπτωση δεν είναι πάντα ζήτημα γονιδίων ή άγχους. Πολύ συχνά, είναι το αποτέλεσμα μιας “φλεγμονώδους” διατροφής που εξασθενεί τους θύλακες της τρίχας.
  • Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, ζαχαρώδη σνακ και τηγανητά φαγητά πυροδοτούν συστηματική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, τα οποία καταστρέφουν τους θύλακες της τρίχας.
  • Τόνος και μεγάλα ψάρια λόγω συσσώρευσης υδραργύρου, κόκκινο κρέας και ζαχαρούχα ποτά συνδέονται επιστημονικά με την αραίωση και την απώλεια μαλλιών.
Τριχόπτωση: 5 τροφές που προκαλούν σταδιακά απώλεια μαλλιών χωρίς να το γνωρίζετε
Η τριχόπτωση δεν είναι πάντα ζήτημα γονιδίων ή άγχους. Πολύ συχνά, είναι το αποτέλεσμα μιας “φλεγμονώδους” διατροφής που εξασθενεί τους θύλακες της τρίχας. Ενώ πολλοί επικεντρώνονται σε εξωτερικές θεραπείες, οι αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Από τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες μέχρι τα “αθώα” αναψυκτικά, μάθετε ποιες είναι οι 5 τροφές που συνδέονται επιστημονικά με την αραίωση και πώς η αποφυγή τους μπορεί να “σώσει” το τριχωτό της κεφαλής σας.

Τριχόπτωση: Η Νο1 τροφή που πρέπει να αποφεύγετε για να σώσετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με ειδικό

5 τροφές που προκαλούν τριχόπτωση χωρίς να το γνωρίζετε

  • Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες και ζαχαρώδη σνακ
  • Τηγανητά φαγητά
  • Τόνος και μεγάλα ψάρια
  • Κόκκινο κρέας
  • Ζαχαρούχα ποτά και αναψυκτικά

Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες και ζαχαρώδη σνακ

Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, όπως το λευκό ψωμί, τα μπισκότα και τα αρτοσκευάσματα, μπαίνουν εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και τα υγιή μαλλιά. Μαζί με αυτά, τα ζαχαρώδη σνακ και τα επεξεργασμένα δημητριακά συμβάλλουν στην απώλεια τριχών. Μελέτη του 2016 έδειξε ότι η υπερβολική κατανάλωση απλών υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, η οποία επιδεινώνει την τριχόπτωση, ειδικά στις γυναίκες.

Φαλάκρα: Βρέθηκε φυσική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης – Η ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

Τηγανητά φαγητά

Αν θέλετε να προστατεύσετε τα μαλλιά σας, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα τηγανητά από τη διατροφή σας. Είναι πλούσια σε τρανς λιπαρά, ωμέγα-6 λιπαρά και αλάτι, ενώ στερούνται θρεπτικών συστατικών. Αυτά τα συστατικά πυροδοτούν συστηματική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, τα οποία καταστρέφουν τους θύλακες της τρίχας. Προτιμήστε φυσικές, μη επεξεργασμένες τροφές για να προλάβετε την αραίωση.

Τόνος και μεγάλα ψάρια

Ψάρια όπως ο καρχαρίας, ο ξιφίας, το βασιλικό σκουμπρί και ορισμένα είδη τόνου μπορεί να είναι γευστικά, αλλά κρύβουν κινδύνους. Αυτά τα μεγάλα ψάρια τείνουν να συσσωρεύουν υψηλά επίπεδα υδραργύρου. Έρευνα του 2019 συνέδεσε την κατανάλωση τόνου (λόγω του υδραργύρου) με την πιθανή εμφάνιση τριχόπτωσης.

Κόκκινο κρέας

Το κόκκινο κρέας δεν είναι πάντα σύμμαχος των μαλλιών σας. Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο για την υγεία του εντέρου, επηρεάζει αρνητικά και το τριχωτό της κεφαλής. Μελέτη του 2010 έδειξε ότι η αποφυγή του κόκκινου κρέατος και των τηγανητών ωφελεί τα μαλλιά, καθώς αυτές οι τροφές προκαλούν υπερδραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων, αυξάνοντας τη λιπαρότητα.

Ζαχαρούχα ποτά και αναψυκτικά

Πρέπει να μείνετε μακριά από τα ποτά με πολλή ζάχαρη. Δεν βλάπτουν μόνο το έντερο, αλλά και τα μαλλιά σας. Ακόμη και οι “diet” εκδοχές περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά που επηρεάζουν αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου. Ο κακός έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και ένα ανθυγιεινό περιβάλλον στο έντερο οδηγούν σε φλεγμονή και κακή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, επηρεάζοντας άμεσα την ανάπτυξη της τρίχας.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε νέα θεραπεία ή αλλάξετε τη διατροφή σας, συμβουλευτείτε πάντα έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

