Τι τρώνε οι κορυφαίοι αθλητές: 6 τροφές για ενέργεια στο μάξιμουμ και καλύτερη υγεία

Ποιες τροφές καταναλώνουν οι κορυφαίοι αθλητές για να φτάσουν στην κορυφή; Ένας ειδικός αποκαλύπτει τα μυστικά της διατροφής των Ολυμπιονικών, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την υγεία και την ευεξία σας, στην καθημερινότητα.

Τα μυστικά της διατροφής των αθλητών

Οι κορυφαίοι αθλητές χρειάζονται τροφές που όχι μόνο τους δίνουν ενέργεια κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών προπονήσεων και αγώνων, αλλά και τους βοηθούν να ανακάμψουν μετά την έντονη άσκηση. Επιπλέον, μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία και την πρόληψη τραυματισμών ή ασθενειών. Με απλά λόγια, οι αθλητές χρειάζονται την κατάλληλη «καύσιμη ύλη» για να φτάσουν στην κορυφή.

Οι 6 τροφές που επιλέγουν οι Ολυμπιονίκες για ενέργεια στο μάξιμουμ

Ο Matt Webster, λάτρης του καλού φαγητού και των γεύσεων, αποκαλύπτει τα μυστικά της διατροφής των αθλητών. Σύμφωνα με τον ειδικό, οι τροφές που επιλέγουν οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη απόδοση είναι οι εξής:

Σολομός

Πιπέρι καγιέν

Φυστικοβούτυρο

Όσπρια

Αυγά

Μαύρη σοκολάτα

Σολομός

Στην κορυφή της λίστας με τις τροφές που επιλέγουν οι πρωταθλητές βρίσκεται ο σολομός. «Ένα βασικό στοιχείο της διατροφής κάθε Ολυμπιονίκη είναι η πρωτεΐνη», εξηγεί ο Matt. «Ανάμεσα στους διατροφικούς στόχους των αθλητών είναι η πρόσληψη άφθονης πρωτεΐνης και η διατήρηση της φλεγμονής σε χαμηλά επίπεδα».

«Το συγκεκριμένο ψάρι είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ένα θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς και των πνευμόνων, την ενίσχυση των αρθρώσεων, αλλά και την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο σολομός είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των μυών ενώ παράλληλα βοηθάει στην διαδικασία αντικατάστασης του κατεστραμμένου μυϊκού ιστού».

Πιπέρι καγιέν

Η καψαϊκίνη, η ουσία που δίνει στο πιπέρι καγιέν την καυτερή γεύση, έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει την όρεξη και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος. Επίσης, δεσμεύεται στους υποδοχείς του εγκεφάλου, των νεύρων και των αιμοφόρων αγγείων, που σχετίζονται με την ανακούφιση από τον πόνο.

Το πιπέρι καγιέν χρησιμοποιείται ευρέως σε κουζίνες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ινδία, την Ταϊλάνδη και το Μεξικό, και είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Είναι εξαιρετικά εύκολο να ενσωματωθεί σε μια ποικιλία πιάτων, καθιστώντας το ένα απαραίτητο μπαχαρικό για όσους αγωνίζονται για κορυφαίες επιδόσεις.

Φυστικοβούτυρο

Το φυστικοβούτυρο είναι αγαπημένο πολλών αθλητών. Αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε, καθώς και μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Αυτά συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, ενώ παράλληλα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την επιτάχυνση του χρόνου ανάρρωσης μετά την προπόνηση και την πρόληψη των τραυματισμών.

Το φυστικοβούτυρο είναι γεμάτο πρωτεΐνη ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια εξαιρετική πηγή νιασίνης και φολικού οξέος, τα οποία βοηθούν στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε θερμίδες, εξασφαλίζοντας ότι τα επίπεδα ενέργειάς διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, κατά τη διάρκεια των σκληρών προπονήσεων.

Όσπρια

Τα όσπρια είναι ένας φυσικός συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων. Είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς αθλητές που επιθυμούν να έχουν περισσότερη αντοχή, καθώς χρειάζονται υδατάνθρακες για να τροφοδοτήσουν τους μύες και πρωτεΐνη για να χτίσουν και να επιδιορθώσουν τη μυική τους μάζα.

Επίσης, τα όσπρια έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι χωνεύονται αργά και παρέχουν ενέργεια. Οι τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη είναι εξαιρετικές επιλογές για αθλήματα αντοχής. Επίσης, οι διαλυτές ίνες που περιέχουν παρέχουν προστασία από καρδιακές παθήσεις, μειώνοντας τη χοληστερόλη στο αίμα.

Αυγά

Μόνο ένα αυγό παρέχει το 10% των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε πρωτεΐνη. Αυτή η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για τους μύες, ώστε να προωθήσουν τις διαδικασίες ανάρρωσης και επιδιόρθωσής τους.

Εκτός από τη βιταμίνη C, η κατανάλωση δύο αβγών την ημέρα μπορεί να σου προσφέρει το 10% έως 30% όλων των αναγκών σας σε βιταμίνες. Αυτό περιλαμβάνει τη βιταμίνη Κ, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών.

Μαύρη σοκολάτα

Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης, ενώ συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής. Η καφεΐνη που περιέχεται στη μαύρη σοκολάτα θεωρείται επίσης ότι παρέχει μια πιο μακροχρόνια ενέργεια, βοηθώντας στην άσκηση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η μαύρη σοκολάτα μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα του σώματός σας να χρησιμοποιεί οξυγόνο. Αρκούν μόλις δύο ή τρία κομμάτια. Εάν επιλέξετε μια σοκολάτα με αμύγδαλα ή άλλους ξηρούς καρπούς, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα.