Θεμιστοκλέους: Δεν χρειάζεται πανικός για τη γρίπη – Το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο

  • Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται πανικός» για τη γρίπη και την COVID-19, καθώς «το ΕΣΥ είναι έτοιμο» και προετοιμασμένο.
  • Τόνισε την ανάγκη εμβολιασμού για τα άτομα άνω των 60 και τις ευπαθείς ομάδες, καθώς «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου».
  • Για το αντιικό Tamiflu, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu», αλλά πρέπει να λαμβάνεται μόνο μετά από οδηγία γιατρού.
Στην εποχική έξαρση της γρίπης και της COVID-19, στον εμβολιασμό και την τήρηση οδηγιών, στη διαθεσιμότητα αντιικών και στην πίεση των νοσοκομείων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του σήμερα στο ACTION 24.

Αναφορικά με τη γρίπη, την αύξηση κρουσμάτων και την πίεση στα νοσοκομεία, ο υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε: «Πρώτον δεν χρειάζεται πανικός και δεύτερον ακολουθούμε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών». Όπως είπε, «όσοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, να το κάνουν». Τόνισε «πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες κυρίως», επισημαίνοντας «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου και για το καινούργιο στέλεχος». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε «είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Το ΕΣΥ είναι έτοιμο». Διευκρίνισε «ανησυχία δεν υπάρχει, καθώς είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά με πέρυσι».

 

Όπως τόνισε «δεν έχει τόσο σημασία η αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, να συγκρίνουμε το ίδιο διάστημα φέτος-πέρυσι», επισημαίνοντας πως «μια αύξηση της γρίπης είναι δεδομένο ότι την αναμένουμε και ξέρουμε πότε θα είναι η κορύφωση. Συνήθως είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου». Υπογράμμισε ότι «έχουμε αύξηση πάντα λόγω των γιορτών, είναι αναμενόμενο, είπε και συμπλήρωσε: «Αν έχουμε συμπτώματα, μιλάμε με το γιατρό μας και εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να πάρουμε κάποια αγωγή ή όχι».

Σε ερώτηση για το αντιικό (Tamiflu) και τα αποθέματά του στη χώρα, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu». Τόνισε «το αντιικό θα πρέπει να το παίρνουν μετά από οδηγία με το γιατρό και να μην το αναζητούν μόνοι τους οι ασθενείς».

