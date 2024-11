Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Η συζήτηση για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και προαγωγή υγείας του πληθυσμού

«Πρωτοβάθμια περίθαλψη και προαγωγή υγείας του πληθυσμού», ήταν ο τίτλος συζήτησης της Γ’ Ενότητας του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024», που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού και Θάνου Μωριάτη

Τον λόγο πήρε αρχικά η Φωφώ Καλύβα, Γενικής Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας και αναφερόμενη στον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τη δημόσια υγεία σημείωσε ότι στόχος «είναι η πρόληψη των νοσημάτων και η προαγωγή της υγείας με στόχο την αύξηση του χρόνου επιβίωσης και την ποιότητα ζωής. Η πρωτοβάθμια φροντίδα πρέπει να είναι στο κέντρο της δημόσιας υγείας».

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως ανέφερε η κυρία Καλύβα, είναι η έλλειψη κουλτούρας στον τομέα της πρόληψης. «Η αλλαγή στην οργάνωση του συστήματος δεν είναι απλό. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με το οποίο έχουμε να παλέψουμε είναι με το συναίσθημα του φόβου όσων επιλέγουν την πρόληψη. Δημιουργείται ένα σύστημα προστασίας του πολίτη».

Από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μίλησε για τον κρίσιμο ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας που συνδέεται με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. «Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι από τους προσερχόμενους στα δημόσια νοσοκομεία μόνο το 20% έχει ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τον οικογενειακό γιατρό και τα κέντρα υγείας», ανέφερε. Σχολιάζοντας ότι για να έχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σύστημα υγείας χρειάζεται χρηματοδότηση.

Ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΦ και Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σχολίασε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της φαρμακευτικής φροντίδας. «Ο ρόλος των φαρμακοποιών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι φαρμακοποιοί στην Ελλάδα είναι ενταγμένοι στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Αποτελούν ένα εργαλείο για να φέρουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κοντά στον πολίτη», εξήγησε ο κ. Μανωλόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μωσαϊκό ιατρικών παροχών. Και πλέον υπάρχει ανάγκη να υπάρξει διάλογος και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Γίνεται μια ωραία προσπάθεια να διαμορφωθεί μια κουλτούρα πρόληψης. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί», σχολίασε ο Νικόλαος Μαραθιάς, Chief Operating Officer, Ομίλου Βιοιατρική.

Ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, MSc, PhD, FRSS Commercial Executive Director Affidea Ελλάδος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία λέγοντας ότι «το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρό δεδομένου ότι την τελευταία 10ετία αυξήθηκαν τα χρόνια νοσήματα και τύποι καρκίνου. Έχουμε πολλές υποδομές στο σύστημα υγείας αλλά αυτό που λείπει είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα αλλά και ο εσωτερικός ανταγωνισμός για να μπορέσουν οι γιατροί και οι ασθενείς να έχουν μεγαλύτερο όφελος. Πρέπει να υπάρξει ένα καλό σύστημα αξιολόγησης και εκπαίδευσης».

Ο Δρ. Δημήτριος Βελισσαρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Ποιότητας HEALTHCERT μίλησε από την πλευρά του για τις πιστοποιήσεις των μονάδων υγείας. «Το πλαίσιο κυμαίνεται και αλλάζει όλα αυτά τα χρόνια και πλέον έχουν επέλθει διάφορες προκλήσεις, είναι ακόμη δυσκολότερο και οι ίδιοι οι πάροχοι να μπορέσουν να αντιληφθούν τον ρόλο τους. Το μεγάλο ερώτημα είναι η βελτίωση των υπηρεσιών. Η αγορά ανταποκρίνεται στα κριτήρια που τίθενται και οι εταιρείες αναζητούν έναν υψηλότερο πήχη. Το θέμα των πόρων είναι μείζον και πρέπει να υπάρχει χώρος για όλους», επεσήμανε.

Τον συντονισμό του πάνελ είχε η Αιμιλία Σταθάκου, Διευθύντρια Σύνταξης oloygeia.gr και συντάκτρια Υγείας Realnews- Realfm.