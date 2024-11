Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας και οι επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οικονομία

Οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας και οι επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οικονομία συζητήθηκαν στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου “Υγεία Πάνω Απ΄ολα”, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι “η εποχή μας είναι πολύ ανταγωνιστική. Η ελληνική οικονομία για να τα βγάλει πέρα θα πρέπει να αλλάξει σε πολλά πράγματα. Πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική, πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας”. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά πρέπει “να γίνει πολύ ισχυρότερη η βιομηχανία μας”. “Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι μία κατεξοχήν υπόθεση που παράγει, εξάγει, βρίσκεται σε πολύ σημαντική άνοδο. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας η στήριξη της βιομηχανίας αυτής” επεσήμανε.

“Πιστεύω ένα σοβαρό παραγωγικό μέλλον για την χώρα πρέπει να έχει πρωταγωνιστή τη φαρμακοβιομηχανία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε σημαντική και σοβαρή σκέψη που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον τομέα. Δεν θα γίνει εύκολα γιατί υπάρχουν σημαντικά στερεότυπα” προσέθεσε.

Ο Θεόδωρος Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ELPEN, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων, ανέφερε ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο το θέμα των επενδύσεων επηρεάζει την ζωή όλων μας. “Περάσαμε από μία δεκαετή κρίση, από μία πανδημία και τώρα μπαίνουμε σε επόμενη φάση” σημείωσε.

“Η Ελλάδα πλέον έχει αποκτήσει ένα σημαντικό brand name” επεσήμανε και προσέθεσε ότι “πρέπει άμεσα τους περιορισμένους επενδυτικούς πόρους που έχουμε να τους επενδύσουμε με σωστή προτεραιότητα”

“Είναι οικονομικό έγκλημα να εισάγουμε ότι παράγουμε” κατέληξε ο κ. Τρύφων και συμφώνησε και ο συνομιλητής του. Τη συζήτηση συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-Founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert.

Χρυσοί χορηγοί οι ELPEN, DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων, Hellenic Copper. Ασημένιοι Χορηγοί οι Eurolife FFH, NeuroOncology.gr, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ. Χορηγοί οι Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Bennet Βιομηχανία Φαρμάκων, NetCompany, HHG, Integris PHARMA, CORONIS, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, DIΛERUM, UNI-PHARMA, Αναγεννηση, Siemens, Rafarm, affidea, HealthCert, Ελληνικό κέντρο Νευροχειρουργικής.