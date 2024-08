Ευλογιά των πιθήκων: Καμπανάκι από τον ΠΟΥ για τον ιό mpox – Αναμένονται περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες

Η Ευρώπη αναμένεται ότι θα έχει περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα mpox μέσα στις «επόμενες ημέρες», προειδοποίησε την Πέμπτη ο ευρωπαϊκός κλάδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υείας, (ΠΟΥ) μετά την ανακάλυψη στη Σουηδία της νέας, πιο επικίνδυνης, παραλλαγής της νόσου ευλογιά των πιθήκων.

«Η επιβεβαίωση της mpox του υποτύπου Clade 1 στη Σουηδία αντανακλά σαφώς την αλληλοσύνδεση του κόσμου μας (…) Είναι πιθανό και άλλα εισαγόμενα κρούσματα του Clade 1 να καταγραφούν στην ευρωπαϊκή περιφέρεια στη διάρκεια των επόμενων ημερών και των επόμενων εβδομάδων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

#BREAKING WHO warns more imported mpox cases likely in Europe in ‘coming days’ pic.twitter.com/MNL1WCVKPC

Νωρίτερα σήμερα η σουηδική Αρχή Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ένα πρόσωπο, που ζει στην περιφέρεια της Στοκχόλμης, διαγνώσθηκε ως φορέας του -περισσότερο μεταδοτικού και επικίνδυνου- στελέχους Clade 1 του ιού της mpox, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εκτός της Αφρικής.

«Το εν λόγω πρόσωπο μολύνθηκε στη διάρκεια παραμονής του σε περιοχή της Αφρικής όπου έχει εκδηλωθεί σημαντική επιδημία mpox του υποτύπου Clade 1», εξήγησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Ολίβια Βίγκτσελ, η προσωρινή επικεφαλής της σουηδικής Αρχής Δημόσιας Υγείας.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πρόκειται για την παραλλαγή της mpox του στελέχους Clade «1b», η οποία γνωρίζει έξαρση από το Σεπτέμβριο 2023 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το πρόσωπο που έχει μολυνθεί στη Σουηδία δέχθηκε φροντίδα και συστάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, διαβεβαίωσε η Βίγκτσελ.

«Εκτιμάμε ότι η Σουηδία είναι καλά προετοιμασμένη για να διαγνώσει, να απομονώσει και να διαχειριστεί με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό τα πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από mpox», πρόσθεσε.

«Το ότι ένα πρόσωπο υποβάλλεται σε θεραπεία για την mpox στη χώρα δεν σημαίνει πως υπάρχουν κίνδυνοι για τον υπόλοιπο πληθυσμό», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία δημόσιας υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) θεωρεί προς το παρόν πως ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μικρός, διευκρίνισε. Σε ανάρτησή του το Κέντρο αναφέρει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί το ξέσπασμα της επιδημίας στην Αφρική, ώστε να εκτιμήσει το επίπεδο της απειλής για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάρτηση το Κέντρο σύντομα θα κάνει εκτίμηση κινδύνου.

ECDC continues to monitor the monkeypox virus (MPXV) outbreak in Africa.

We are working with our regional partners to assess the threat to the EU/EEA and will issue an updated risk assessment soon.

Read more: https://t.co/gkddH7rPBY

— ECDC (@ECDC_EU) August 15, 2024