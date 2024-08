Άγιαξ-Παναθηναϊκός: H ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο – Βασικός ο Ιωαννίδης

Άγιαξ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», στον μεταξύ τους επαναληπτικό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον “Αίαντα” να διατηρεί προβάδισμα από το υπέρ του 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Δείτε τις αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άγιαξ: Πασβίρ, Χάτο, Ρενς, Σούταλο, Μπάας, Φιτζ-Γιμ, Χέντερσον, Τέιλορ, Μπέργκχαους, Φορμπς, Άκπομ.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Αράο, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο για την ομάδα του Nτιέγκο Αλόνσο είναι οι: Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σέκενφελντ, Ζέκα, Τετέ, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γιερεμέγιεφ, Κατρής, Βιλένα, Νταμπίζας.

Our starting 11 for today’s game against Ajax!#Panathinaikos #PAOFC #UEL #AJAPAO pic.twitter.com/AGHcptKd0Q

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 15, 2024