Κορονοϊός: Θετικός ο Μπουρλά – Έχει λάβει τέσσερις δόσεις και κάνει αγωγή με Paxlovid

Θετικός στον κορoνοϊό διαγνώστηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτηση του. Ο επικεφαλής της Pfizer έκανε γνωστό πως έχει λάβει τέσσερις δόσεις εμβολίου και ακολουθεί αγωγή με το αντιικό χάπι Paxlovid.

Η ανάρτησή του:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρέθηκα θετικός στην COVID-19. Είμαι ευγνώμων που έχω λάβει τέσσερις δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech και αισθάνομαι καλά, ενώ εμφανίζω πολύ ήπια συμπτώματα. Έχω απομονωθεί και έχω ξεκινήσει μια αγωγή με Paxlovid.

Έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στις προσπάθειές μας να πολεμήσουμε αυτή την ασθένεια που είμαι σίγουρος ότι θα έχω ταχεία ανάρρωση. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τις διαρκείς προσπάθειες των συναδέλφων μου της Pfizer που εργάστηκαν για να καταστήσουν τα εμβόλια και τις θεραπείες διαθέσιμες για μένα και για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το Paxlovid δεν είναι εγκεκριμένο, αλλά έχει λάβει άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτριου βαθμού COVID-19 σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 12+, βάρους τουλάχιστον 40 kg, με θετικά αποτελέσματα της ιικής εξέτασης SARS-CoV-2».

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022