Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξέδωσαν ανακοίνωση αναφορικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού και το πώς μπορούν να χορηγηθούν στις φθινοπωρινές εκστρατείες εμβολιασμού.

Στην κοινή τους ανακοίνωση το ECDC και ο EMA τονίζουν τα εγκεκριμένα εμβόλια που κυκλοφορούν αυτήν την στιγμή εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της νοσηλείας, της σοβαρής ασθένειας και του θανάτου λόγω COVID. Όμως η προστασία από τον ιό μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2.

Η Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης του EMA συνιστά την ενημέρωση των εμβολίων για τη στόχευση κατά των στελεχών XBB (υποομάδα της Όμικρον), που κυριαρχούν στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο EMA και το ECDC τονίζουν παράλληλα ότι τα μονοδύναμα εμβόλια (εμβόλια που στοχεύουν μόνο ένα στέλεχος, όπως το XBB.1.5) είναι μια λογική επιλογή για την παροχή προστασίας έναντι των σημερινών κυρίαρχων και αναδυόμενων στελεχών.

