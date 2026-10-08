ΙΣΑ: Προειδοποίηση για «θαυματουργές» θεραπείες και συσκευές που υπόσχονται διάγνωση με μία «σάρωση»

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Την προσοχή των πολιτών σε διαγνωστικές συσκευές και πρακτικές της λεγόμενης «εναλλακτικής ιατρικής», που υπόσχονται γρήγορη διάγνωση πολλών παθήσεων και «θαυματουργές» θεραπείες, εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Παράλληλα, καλεί τους ασθενείς να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν καταφύγουν σε μη επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και να καταγγέλλουν πρακτικές που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Η προειδοποίηση του ΙΣΑ έρχεται με αφορμή την αυξανόμενη εμφάνιση μηχανημάτων και μεθόδων που υπόσχονται ανώδυνη, γρήγορη και συνολική διάγνωση σωματικών ή ψυχικών παθήσεων, χωρίς να βασίζονται απαραίτητα σε αναγνωρισμένες επιστημονικές διαδικασίες.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η ιατρική διάγνωση και θεραπεία απαιτούν αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία, πιστοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία και αυστηρά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη συνιστά απέναντι σε συσκευές που φέρονται να μπορούν, μέσω μιας απλής μέτρησης ή «σάρωσης», να εντοπίσουν μεγάλο αριθμό ασθενειών, να αξιολογήσουν τη συνολική λειτουργία του οργανισμού ή ακόμη και να εξαγάγουν συμπεράσματα για την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου, χωρίς τη χρήση επιστημονικά αναγνωρισμένων διαγνωστικών μεθόδων.

Ανάλογη προσοχή απαιτείται και σε περιπτώσεις όπου προβάλλονται μη τεκμηριωμένες θεραπείες για σοβαρά ή χρόνια νοσήματα. Ο ΙΣΑ προειδοποιεί ιδιαίτερα για μεθόδους που συνοδεύονται από ισχυρισμούς περί «θαυματουργών» αποτελεσμάτων ή προτρέπουν τους ασθενείς να διακόψουν την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία τους.

Τι συνιστά ο ΙΣΑ στους πολίτες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι κάθε ισχυρισμός σχετικά με τη διάγνωση, την πρόληψη ή τη θεραπεία μιας ασθένειας πρέπει να αξιολογείται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους πολίτες να συμβουλεύονται τον προσωπικό ή τον θεράποντα γιατρό τους προτού επιλέξουν κάποια αμφιλεγόμενη μέθοδο. Παράλληλα, τους προτρέπει να ζητούν αναλυτική ενημέρωση για την επιστημονική τεκμηρίωση, τις πραγματικές ενδείξεις, τους πιθανούς κινδύνους και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Επιπλέον, ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να προχωρούν σε καταγγελίες όταν αντιλαμβάνονται τη χρήση αμφιλεγόμενων διαγνωστικών ή θεραπευτικών πρακτικών, την προβολή ατεκμηρίωτων ισχυρισμών ή την εφαρμογή μεθόδων που ενδέχεται να απειλούν την υγεία των ασθενών. Σκοπός είναι να διερευνώνται η νομιμότητα και η ασφάλεια των συγκεκριμένων πρακτικών.

«Η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ευαλωτότητας ή της ελπίδας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέσω ατεκμηρίωτων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα», τονίζει ο ΙΣΑ.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η έγκαιρη αναφορά τέτοιων περιστατικών συμβάλλει τόσο στην προστασία των ασθενών όσο και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό πρακτικών που ενδέχεται να παραπλανούν τους πολίτες ή να τους απομακρύνουν από την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα.