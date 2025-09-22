Εγκέφαλος: Η καθημερινή κατανάλωση ενός ποτού μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σύμφωνα με νέα μελέτη

Πολλοί θεωρούν την καθημερινή κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού ή μπύρας ως μια ακίνδυνη συνήθεια. Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική μελέτη αποκαλύπτει ότι ακόμα και αυτή η ποσότητα μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο. Ανακαλύψτε πώς το αλκοόλ επηρεάζει τα αγγεία του εγκεφάλου και γιατί ακόμα και η μέτρια κατανάλωση μπορεί να κρύβει κινδύνους για τη γνωστική σας λειτουργία.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Νέα έρευνα που βασίζεται σε μελέτη αυτοψίας έδειξε ότι η κατανάλωση οκτώ ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών την εβδομάδα μπορεί να συνδέεται με σημάδια βλάβης στον εγκέφαλο. Τα ευρήματα υποδηλώνουν αλλαγές στα μικρά αιμοφόρα αγγεία, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη θρέψη και τον καθαρισμό του εγκεφαλικού ιστού—μια κατάσταση που είναι δύσκολο να ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια της ζωής.

Οι αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν ονομάζονται υαλώδης αρτηριοσκλήρυνση. Πρόκειται για μια πάχυνση των μικροσκοπικών αρτηριών που περιορίζει τη ροή του αίματος, προκαλώντας έτσι βλάβες στα κοντινά κύτταρα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος της αγγειακής γνωστικής εξασθένησης, ενός συνόλου προβλημάτων που σχετίζονται με τη σκέψη και τη μνήμη, τα οποία προκαλούνται από κατεστραμμένα αιμοφόρα αγγεία, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Dr. Alberto Fernando Oliveira Justo, PhD, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Η ερευνητική του ομάδα χρησιμοποίησε ανθρώπινους εγκεφάλους, αντί για απλές μαγνητικές τομογραφίες, κάτι που τους επέτρεψε να μετρήσουν άμεσα τις αλλοιώσεις και το βάρος του εγκεφάλου.

«Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί σοβαρή παγκόσμια ανησυχία για την υγεία, καθώς συνδέεται με αυξημένα προβλήματα υγείας και θανάτους», δήλωσε ο Alberto. Η έρευνα αυτή ανέλυσε εγκεφάλους ηλικιωμένων που είχαν δωρίσει τα όργανά τους για επιστημονική χρήση, προσφέροντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για το πώς η γήρανση και η έκθεση στο αλκοόλ επηρεάζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Για τους σκοπούς της μελέτης, ένα τυπικό ποτό στις Ηνωμένες Πολιτείες ορίζεται ως περίπου 14 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ. Αυτό αντιστοιχεί σε:

350 γραμμάρια μπύρας (5% αλκοόλ)

150 γραμμάρια κρασιού

45 γραμμάρια αποσταγμένου οινοπνεύματος

Οι ερευνητές ταξινόμησαν τους συμμετέχοντες σε διάφορες κατηγορίες βάσει συνεντεύξεων με τις οικογένειές τους. Στην συγκεκριμένη έρευνα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ορίστηκε ως οκτώ ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα—ένα επίπεδο που πολλοί άνθρωποι ξεπερνούν πιο εύκολα από ό,τι νομίζουν.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Αυτή η εγκάρσια ανάλυση νεκροψίας περιελάμβανε 1.781 άτομα, με μέση ηλικία θανάτου τα 75 έτη. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τυποποιημένες νεκροψίες εγκεφάλου οι οποίες κατέγραψαν το βάρος του εγκεφάλου και τη νευροπαθολογία. Για τον εντοπισμό των αλλοιώσεων, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές χρώσεις για την μικροσκοπική εξέταση των ιστών.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην ανεύρεση σημείων εγκεφαλικής βλάβης, όπως συσσώρευση πρωτεϊνών, μικρά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, συσσώρευση αιμοφόρων αγγείων και πάχυνση των μικροσκοπικών αρτηριών.

Η αναλογία μάζας εγκεφάλου υπολογίστηκε διαιρώντας το βάρος του εγκεφάλου με το ύψος του ατόμου. Η γνωστική λειτουργία αξιολογήθηκε με τη χρήση της Κλίμακας CDR-SB (Clinical Dementia Rating – Sum of Boxes) για την εκτίμηση των ικανοτήτων των ατόμων κοντά στον θάνατο.

Η κατανάλωση αλκοόλ ανακατασκευάστηκε μέσω λεπτομερών συνεντεύξεων με τους συγγενείς των αποβιωσάντων, μια κοινή προσέγγιση σε μελέτες νεκροψίας. Για την στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι λογιστικής και γραμμικής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης εγκεφαλικών αλλοιώσεων και των διαφορών στις μετρήσεις.

Τέλος, η επιστημονική ομάδα διερεύνησε αν η αγγειακή βλάβη λειτούργησε ως μεσολαβητής στη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της γνωστικής λειτουργίας, δηλαδή αν η βλάβη των αγγείων μπορούσε να εξηγήσει τη συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη αλκοόλ και τη χαμηλή γνωστική απόδοση.

Τι έδειξε η μελέτη για την κατανάλωση αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου, προκαλώντας βλάβες στα εγκεφαλικά αγγεία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υαλώδους αρτηριοσκλήρυνσης, μιας πάθησης που επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία.

Σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ποτέ, οι πιθανότητες εμφάνισης υαλώδους αρτηριοσκλήρυνσης ήταν υψηλότερες σε όλες τις ομάδες που κατανάλωναν αλκοόλ:

Μέτρια κατανάλωση: 1,60 φορές υψηλότερες πιθανότητες.

Μεγάλη κατανάλωση: 2,33 φορές υψηλότερες πιθανότητες.

Προηγούμενη μεγάλη κατανάλωση: 1,89 φορές υψηλότερες πιθανότητες.

Εκτός από τις αγγειακές βλάβες, η έρευνα έδειξε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται και με αλλοιώσεις στην πρωτεΐνη tau, η οποία εμπλέκεται σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ.

Υπερβολική κατανάλωση: 1,41 φορές υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης νευροϊνιδιακών συμπλεγμάτων.

Υπερβολική κατανάλωση στο παρελθόν: 1,31 φορές υψηλότερες πιθανότητες.

Επιπλέον, όσοι είχαν καταναλώσει στο παρελθόν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ εμφάνισαν μικρότερη μάζα εγκεφάλου και χειρότερη γνωστική απόδοση προς το τέλος της ζωής τους.

Συνολικά, η έρευνα υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και γνωστικής έκπτωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις βλάβες που προκαλούνται στα αγγεία του εγκεφάλου. Με απλά λόγια, το αλκοόλ φαίνεται να βλάπτει πρώτα τα αγγεία και αυτή η βλάβη οδηγεί στη συνέχεια σε γνωστικά προβλήματα.

Αλκοόλ και υγεία του εγκεφάλου: Η σύνδεση με τη γνωστική εξασθένηση



Η σκλήρυνση των μικρών αγγείων του εγκεφάλου περιορίζει τη ροή του αίματος σε κρίσιμα κυκλώματα που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, την ταχύτητα σκέψης και τη μνήμη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η κατάσταση συσσωρεύει αλλοιώσεις στη λευκή ουσία του εγκεφάλου και μικροεμφράγματα, τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά μπορούν να επιβραδύνουν τις καθημερινές δραστηριότητες.

Ο αντίκτυπος της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτων που μπορούν να προληφθούν. Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι περίπου 178.000 θάνατοι ετησίως στις ΗΠΑ συνδέονται με την βαριά κατανάλωση αλκοόλ, κατατάσσοντάς το μαζί με το κάπνισμα και την παχυσαρκία στις κορυφαίες πηγές αποτρέψιμων βλαβών.

Σύμφωνα με μια ανάλυση αυτοψίας, υπάρχει στατιστική σύνδεση μεταξύ της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και των αγγειακών βλαβών στον εγκέφαλο. Οι συγγραφείς της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology, υποστηρίζουν ότι η προσθήκη του αλκοόλ σε υπάρχοντες αγγειακούς κινδύνους, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση ή ο διαβήτης, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Ο Alberto, ένας από τους ερευνητές, δήλωσε: «Διαπιστώσαμε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται άμεσα με σημάδια βλάβης στον εγκέφαλο, κάτι που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη μνήμη και στις γνωστικές ικανότητες».

Περιορισμοί και μελλοντικές έρευνες

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν αποδεικνύει την αιτιότητα, καθώς τα δεδομένα δεν παρακολουθούν τη διάρκεια ή τις αλλαγές στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ των ατόμων. Ωστόσο, η μελέτη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές έρευνες που θα εξετάσουν εάν η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να αντιστρέψει το αγγειακό στρες ή να επιβραδύνει τη συσσώρευση βλαβών.

Μελέτες με αντικειμενική μέτρηση της κατανάλωσης αλκοόλ, σε συνδυασμό με απεικονιστικές εξετάσεις και γνωστικές αξιολογήσεις, θα μπορούσαν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την αναστρεψιμότητα των βλαβών και τα ασφαλή όρια κατανάλωσης. Η μείωση της πρόσληψης αλκοόλ και η αντιμετώπιση των υπαρχόντων αγγειακών κινδύνων αποτελούν βασικούς παράγοντες για τον περιορισμό μελλοντικών βλαβών στα μικρά αγγεία του εγκεφάλου.