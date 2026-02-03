Χειροπράκτης προτείνει 1 απλή άσκηση για να «εξαφανίσετε το διπλοσάγονο»

Παρόλο που το διπλοσάγονο συνδέεται συχνά με το βάρος ή την ηλικία, η μυϊκή ατονία στην περιοχή παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένας έμπειρος χειροπράκτης παρουσιάζει μια τεχνική που στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σημείο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη χιλιάδων χρηστών στα social media. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα αυτή την αποτελεσματική άσκηση στο σπίτι.

Η άσκηση που θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το προγούλι, σύμφωνα με χειροπράκτη

Ο Dr. Michael Rowe, με 15 χρόνια εμπειρίας στη θεραπεία πόνων μέσης, αυχένα και ισχιαλγίας, παρουσίασε μια απλή τεχνική για να ξεφορτωθείτε το διπλοσάγονο. Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, δείχνει πώς αυτή η άσκηση ενδυναμώνει τους μύες μεταξύ της γνάθου και του λαιμού και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα μπαλάκι του τένις.

Πώς να εκτελέσετε την άσκηση

Σύμφωνα με τον Dr. Rowe πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Τοποθετήστε το μπαλάκι του τένις ακριβώς κάτω από το πηγούνι σας.
  2. Πιέστε το πηγούνι σας προς το στήθος όσο περισσότερο μπορείτε.
  3. Θα νιώσετε τους μυς στο μπροστινό και πίσω μέρος του λαιμού να ενεργοποιούνται έντονα.

Συχνότητα και επαναλήψεις

  • Κρατήστε την πίεση για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
  • Χαλαρώστε για άλλα 5 δευτερόλεπτα.
  • Επαναλάβετε 10 έως 15 φορές.
  • Πραγματοποιήστε την άσκηση 2-3 φορές την ημέρα.

«Με κάθε επανάληψη, προσπαθήστε να πιέζετε λίγο περισσότερο. Αν νιώσετε μυϊκό πιάσιμο, δώστε χρόνο στον εαυτό σας για αποκατάσταση», συμβουλεύει ο ειδικός.

Η άσκηση αυτή υποστηρίζεται και από την Pulse Light Clinic, η οποία εξηγεί ότι τέτοιου είδους κινήσεις είναι σχεδιασμένες για την ενδυνάμωση των μυών της γνάθου. Παράλληλα, οι ειδικοί προτείνουν και άλλες μεθόδους για καλύτερα αποτελέσματα, όπως προβολή της κάτω γνάθου (jaw juts), διατάσεις γλώσσας και αυχένα, σωστή διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες θετικά σχόλια στα social media. Ένας χρήστης έγραψε: «Είχα προβλήματα με τη μέση μου για δύο χρόνια. Οι ασκήσεις του με έκαναν καλά σε μία εβδομάδα – δεν αστειεύομαι». Κάποιος άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Για όποιον νομίζει ότι η άσκηση φαίνεται χαζή… το ίδιο φαίνεται και το διπλοσάγονο. Κάτι ξέρω κι εγώ».

Προγούλι: Ποιες άλλες ασκήσεις βοηθούν στην εξαφάνιση του διπλοσάγονου

Προβολή της κάτω γνάθου (Straight Jaw Jut)

Η συγκεκριμένη άσκηση ενδυναμώνει τους μυς της γνάθου και μπορεί να μειώσει την εμφάνιση του διπλοσάγονου.

  • Γείρετε το κεφάλι προς τα πίσω κοιτάζοντας το ταβάνι.
  • Σπρώξτε την κάτω γνάθο προς τα εμπρός και κρατήστε τη θέση για 10 δευτερόλεπτα.
  • Χαλαρώστε και επαναλάβετε 10-15 φορές.

Σύσφιξη χειλιών (Pucker Up)

Αυτή η άσκηση στοχεύει στους μυς γύρω από το στόμα και το πηγούνι.

  • Γείρετε το κεφάλι προς τα πίσω και σουφρώστε τα χείλη σας σαν να δίνετε ένα φιλί στο ταβάνι.
  • Κρατήστε την ένταση για 5-10 δευτερόλεπτα και μετά χαλαρώστε.
  • Επαναλάβετε 10-15 φορές.

Διάταση γλώσσας (Tongue Stretch)

Η διάταση της γλώσσας βοηθά στην τόνωση των μυών του λαιμού και της γνάθου.

  • Ανοίξτε το στόμα σας διάπλατα και βγάλτε τη γλώσσα σας όσο το δυνατόν πιο έξω, προσπαθώντας να αγγίξετε το πηγούνι σας.
  • Κρατήστε για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε.
  • Επαναλάβετε 5-10 φορές.

Διάταση αυχένα και λαιμού (Neck Stretch)

Μια αποτελεσματική άσκηση για τη βελτίωση της όψης του λαιμού.

  • Γείρετε το κεφάλι προς τα πίσω κοιτάζοντας το ταβάνι με τα χείλη χαλαρά.
  • Φέρτε το κάτω χείλος πάνω από το πάνω χείλος όσο περισσότερο μπορείτε.
  • Κρατήστε για 5-10 δευτερόλεπτα.
  • Επαναλάβετε 5-10 φορές.

Έντονη προβολή σιαγόνας (Bottom Jaw Jut)

Ενδυναμώνει τους μυς στο πηγούνι, το σαγόνι και τον λαιμό.

  • Με το κεφάλι στραμμένο προς το ταβάνι, σπρώξτε την κάτω σιαγόνα προς τα εμπρός όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας τα χείλη χαλαρά.
  • Επαναλάβετε 5-10 φορές.

