Γεωργία: Με 20 επιβάτες το τουρκικό C-130 που συνετρίβη – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν

Είκοσι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε νεότερη ενημέρωση για το αεροπορικό δυστύχημα.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με επιβάτες άλλων εθνικοτήτων ενδεχομένως ή τα αιτία της συντριβής.

Το υπουργείο ζήτησε από τα MME «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».