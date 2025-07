Βρετανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε γέφυρα στο Μάντσεστερ – Τουλάχιστον 15 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την αποκόλληση της οροφής ενός διώροφου λεωφορείου, το οποίο προσέκρουσε σε γέφυρα στο Μάντσεστερ.

Tο λεωφορείο κατευθυνόταν προς τη διασταύρωση των οδών Barton Road και Trafford Road στο Eccles, όταν προσέκρουσε στη γέφυρα.

Σύμφωνα με την dailymail.com, τρεις από τους 15 τραυματίες -οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο- λέγεται ότι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο:

Two huge recovery trucks have just arrived at the scene pic.twitter.com/KPoaby4N56

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) July 21, 2025