Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 στο ρεύμα προς Λαμία – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου λίγο μετά τις 21:30 στον Ε65, στο ρεύμα προς Λαμία. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένα φορτηγό που μετέφερε άχυρα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες στο 33ο χιλιόμετρο, περίπου 500 μέτρα πριν από την έξοδο της Ξυνιάδας. Ο οδηγός κατάφερε να ξεκοτσάρει το φορτίο και να σώσει το τράκτορα, ωστόσο η καρότσα παραδόθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο η ατμόσφαιρα γέμισε καπνούς και προκλήθηκε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Αργότερα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η απαγόρευση ίσχυσε από τις 22:30 και για όσο διάστημα κρίθηκε απαραίτητο, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από τον ανισόπεδο κόμβο Ανάβρας (61ο χλμ) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ξυνιάδας (31,5ο χλμ), στο ρεύμα προς ΠΑΘΕ. Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρεπόταν μέσω του κόμβου Ανάβρας.