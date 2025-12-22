ΝΔ: Χαμόγελα, κάλαντα και ευχές στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Σύνοψη από το

  • Χριστουγεννιάτικη γιορτή με χαμόγελα και ευχές πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη και εργαζομένους να ανταλλάσσουν ευχές. Τα κάλαντα είπαν τα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών, προσφέροντας χαρά στην εκδήλωση.
  • Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την καθοριστική συμβολή τους, καθώς και τα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος για τα κάλαντα. Τόνισε ότι η ΝΔ ξεκινά τη νέα χρονιά δυνατά, στοχεύοντας στην τρίτη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής τόνισε την επιτυχημένη εγγραφή άνω των 120.000 νέων μελών το 2023, χάρη στην σκληρή δουλειά του προσωπικού. Έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση πολιτών μέσω προσυνεδρίων και συνεδρίου το 2026, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Uncategorized

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Γιορτή με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου στελέχη και εργαζόμενοι του κόμματος αντάλλαξαν ευχές, ενώ τα κάλαντα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή είπαν τα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών.

Το παρών έδωσαν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ Νίκος Παπουτσής, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τα μέλη του Διαγραμματειακού του κόμματος, καθώς και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Νέας Δημοκρατίας, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας ευχαρίστησε για την καθοριστική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς, για την καθημερινή προσπάθεια, τη συνέπεια, το τρέξιμο και τη στήριξη σε κάθε στιγμή – τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς εσάς.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Και επειδή οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα χαρά και μοίρασμα, ένα μεγάλο και ζεστό ευχαριστώ στα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος που ήρθαν και μας είπαν τα κάλαντα. Ευχαριστούμε πολύ για τη χαρά που μας δώσατε, να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και να σας φέρει ο νέος χρόνος ό,τι καλύτερο. Μαζί με τα παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο κ. Χριστοφοράκη και τη Διευθύντρια κυρία Μανούση για την παρουσία τους σήμερα και για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Κρατάμε αυτή τη ζεστασιά και την κάνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Ξεκινάμε την καινούργια χρονιά δυνατά, με ενότητα και δουλειά, στοχεύοντας στην τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη. Ο νέος χρόνος να σας φέρει ό,τι καλύτερο στη ζωή σας, σε εσάς και στους ανθρώπους σας».

Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Τελειώνει μια χρονιά που δεν είχαμε εκλογές εθνικές ή ευρωεκλογές, όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά είχαμε τις εσωκομματικές μας εκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί εργαστήκατε σκληρά, για να μπορέσουμε να εγγράψουμε πάνω από 120.000 μέλη στη Νέα Δημοκρατία, να στηθούν σε όλη την Ελλάδα οι κάλπες μας σε μια διαδικασία πραγματικά άψογη.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Ενεργοποιήσαμε πάρα πολύ κόσμο και όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό εάν όλες και όλοι εσείς δεν ήσασταν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόμμα μας ψηλά, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Νέα Δημοκρατία Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Μέσα στο 2026 που έρχεται σε λίγες μέρες, έχουμε τα προσυνέδρια και το Συνέδριό μας. Στόχος μας να ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας και να πάμε στις εθνικές εκλογές του 2027, να δείξουμε για μια ακόμα φορά ότι αυτό το κόμμα είναι το κόμμα που 51 χρόνια κρατάει τη σημαία της χώρας ψηλά -όχι μόνο τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας- βάζει προτεραιότητα όλους τους πολίτες και βέβαια, είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα.

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Χοληστερίνη: Το σημάδι στο δέρμα που μπορεί να δείχνει ότι είναι υπερβολικά υψηλή

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι λαμβάνουν έως αύριο την προκαταβολή – Πότε ακολουθούν οι επόμενες πληρωμές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Δέκα νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού επιβατικού αεροσκάφους – Βίντεο

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη μικρ...
23:33 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Η εικόνα βροχής από την Φιλοθέη – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογ...
14:01 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τέλος η Λάουρα Κοβέσι από το «τιμόνι» της EPPO – Ο προσωρινός αναπληρωτής της και οι υποψήφιοι διάδοχοι

Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για τον υποψήφιο που ...
15:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορέσουν να αναχωρήσουν προς τη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα