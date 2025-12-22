ΝΔ: Χαμόγελα, κάλαντα και ευχές στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Γιορτή με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου στελέχη και εργαζόμενοι του κόμματος αντάλλαξαν ευχές, ενώ τα κάλαντα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή είπαν τα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών.

Το παρών έδωσαν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ Νίκος Παπουτσής, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τα μέλη του Διαγραμματειακού του κόμματος, καθώς και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Νέας Δημοκρατίας, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας ευχαρίστησε για την καθοριστική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς, για την καθημερινή προσπάθεια, τη συνέπεια, το τρέξιμο και τη στήριξη σε κάθε στιγμή – τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς εσάς.

Και επειδή οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα χαρά και μοίρασμα, ένα μεγάλο και ζεστό ευχαριστώ στα παιδιά του Χριστοδουλείου Ιδρύματος που ήρθαν και μας είπαν τα κάλαντα. Ευχαριστούμε πολύ για τη χαρά που μας δώσατε, να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και να σας φέρει ο νέος χρόνος ό,τι καλύτερο. Μαζί με τα παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο κ. Χριστοφοράκη και τη Διευθύντρια κυρία Μανούση για την παρουσία τους σήμερα και για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Κρατάμε αυτή τη ζεστασιά και την κάνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Ξεκινάμε την καινούργια χρονιά δυνατά, με ενότητα και δουλειά, στοχεύοντας στην τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη. Ο νέος χρόνος να σας φέρει ό,τι καλύτερο στη ζωή σας, σε εσάς και στους ανθρώπους σας».

Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Τελειώνει μια χρονιά που δεν είχαμε εκλογές εθνικές ή ευρωεκλογές, όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά είχαμε τις εσωκομματικές μας εκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί εργαστήκατε σκληρά, για να μπορέσουμε να εγγράψουμε πάνω από 120.000 μέλη στη Νέα Δημοκρατία, να στηθούν σε όλη την Ελλάδα οι κάλπες μας σε μια διαδικασία πραγματικά άψογη.

Ενεργοποιήσαμε πάρα πολύ κόσμο και όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό εάν όλες και όλοι εσείς δεν ήσασταν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόμμα μας ψηλά, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μέσα στο 2026 που έρχεται σε λίγες μέρες, έχουμε τα προσυνέδρια και το Συνέδριό μας. Στόχος μας να ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας και να πάμε στις εθνικές εκλογές του 2027, να δείξουμε για μια ακόμα φορά ότι αυτό το κόμμα είναι το κόμμα που 51 χρόνια κρατάει τη σημαία της χώρας ψηλά -όχι μόνο τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας- βάζει προτεραιότητα όλους τους πολίτες και βέβαια, είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα.

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας».