Χωρίς ταξί την Τετάρτη (21/1) η Θεσσαλονίκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

ταξί, Θεσσαλονίκη, απεργία

Χωρίς ταξί θα είναι την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου η Θεσσαλονίκη. Το ΔΣ του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει 24ώρη απεργία από τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης μέχρι της 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύρια αιτήματα είναι η ηλεκτροκίνηση, οι υπέρογκες χρεώσεις στο p5 του αεροδρομίου, η αλλαγή ποινικού μητρώου, η μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειογραμμές , η άρση της τεμαρκτής φορολόγησης και η πάταξη της υποκλοπής, όπως τη χαρακτηρίζουν, μεταφορικού έργου.

Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στην οδό Αντώνη Τρίτση , στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ (Παλατάκι)

Θα ακολουθήσει πορεία στο Αεροδρόμιο και στην συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης.

