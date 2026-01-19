Βουλή – Σπανάκης: Κεντρικός σχεδιασμός στις προμήθειες για τα δημόσια σχολεία – Κατά της κατάργησης των σχολικών επιτροπών η αντιπολίτευση

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που είχαν απομείνει, βρέθηκε στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συνεχίζεται να συζητείται το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Διαφωνείτε στο να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος στις προμήθειες που θα έχουν τα σχολεία και ο δήμος να εξοικονομεί χρήματα; Διαφωνείτε να υπάρχει κεντρικός συντονισμός από τον δήμο ώστε να εξοικονομεί χρήματα και με κατάλληλο προσωπικό να μπορεί να λύνει προβλήματα;», είπε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει τα σχολεία και τους δήμους στην τύχη τους, αλλά φέρνει, μετά από δεκαετίες, έναν νέο κώδικα για την Αυτοδιοίκηση, που θα την ενισχύει. Σε απάντηση δε των επικρίσεων ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών εντάσσεται στη στρατηγική της περικοπής δαπανών για τα δημόσια σχολεία, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι είναι η σημερινή κυβέρνηση η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα πρόγραμμα με το οποίο θα εκσυγχρονιστούν χιλιάδες σχολεία μέχρι το τέλος της τετραετίας, σε συνεργασία μάλιστα με τον Α’ Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος, αναφερόμενος στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών που είχαν διατηρηθεί για δήμους με άνω των 100 σχολικών μονάδων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους οικείους δήμους (σ.σ έχουν ήδη καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές σε δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες), είπε ότι σκοπός της διάταξης είναι η αντιμετώπιση της αδυναμίας εκτέλεσης δαπανών από τις σχολικές επιτροπές η οποία θα επέλθει από την επικείμενη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή την κατάταξη, θα είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς οι σχολικές επιτροπές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες οικονομικές υπηρεσίες, διοικητική δομή και διαχειριστική επάρκεια, είπε ο κ. Καλογερόπουλος και επισήμανε ότι μέχρι σήμερα οι σχολικές επιτροπές δεν είχαν υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για τα λοιπά ΝΠΔΔ.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, είπε ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ήδη στους μικρότερους δήμους, έχει αποδειχθεί «εξόχως προβληματική», ιδίως για την κάλυψη επειγουσών καταστάσεων, και πιεστικά προβλήματα εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν τώρα στους μεγαλύτερους δήμους που σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος αναγκών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και σε διάταξη του νομοσχεδίου για τη δυνατότητα βραχυχρόνιας παραχώρησης χρήσης ιδιόκτητων χώρων του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) σε φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αντάλλαγμα το οποίο θα αποτελεί πρόσοδο αυτού. «Παρακολουθείτε τη σειρά “ο Δικαστής”; Μάλλον ε; Όπως μαθαίνω γυρίστηκε στην Εθνική Σχολή. Θα πούμε περισσότερα γι΄ αυτό στην Ολομέλεια. Δεν θέλω να σας το χαλάσω…προφανώς και η άποψή μας είναι αρνητική, έρχεται να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων κάτι…

Περισσότερα για τη συγκεκριμένη σειρά και πώς γίνανε τα γυρίσματα, επιτρέψτε μου να τα παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού είπε ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών που έχουν απομείνει, προωθήθηκε από την κυβέρνηση παρά την αντίθεση της ΚΕΔΕ και των δημάρχων των μεγάλων πόλεων, των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, των Συλλόγων Γονέων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών ήδη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων. «Η μεταφορά των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους δήμους γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση των υπηρεσιών τους και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα περισσότερη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών και τελικά υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου που είναι ο διακαής πόθος και σχεδιασμός σας», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, με αφορμή άρθρο του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει στήσει φάμπρικα διώξεων, αφού με το νέο πειθαρχικό που ψηφίστηκε το 2025, μετατρέπεται σε ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης και διευρύνονται οι περιπτώσεις που υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, από τη διοίκηση, χωρίς τη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου». Αναφερόμενος στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ο βουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε ότι οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων εκπαιδευτικών και γονέων, ήταν καταπέλτης, ενώ ακόμη και η ΚΕΔΕ, οι μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας, ζητάνε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου. Ο κ. Συντυχάκης κατήγγειλε ότι η συγκεκριμένη διάταξη υλοποιεί τη «στρατηγική περικοπής δαπανών για την κάλυψη λαϊκών κοινωνικών αναγκών και τη μετατροπή των σχολείων σε αυτόνομες οικονομικές μονάδες που θα αναζητούν πόρους και χορηγούς».

Η επέκταση της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, από 1ης Αυγούστου 2026, και σε δήμους με περισσότερα από 100 σχολεία, είναι μια ρύθμιση που έρχεται μετά από ενάμιση χρόνο, με καταργημένες τις σχολικές επιτροπές σε όλους τους υπόλοιπους δήμους, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί εκρηκτική κατάσταση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων τους, είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου. «Το υπουργείο Εσωτερικών όχι μόνο δεν έφερε ένα πόρισμα που να αναφέρεται στις επιπτώσεις της προηγούμενης ρύθμισης στις σχολικές μονάδες των μικρότερων δήμων, αλλά αντίθετα βγάζει ψεύτες όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και δήμους, που καταγγέλλουν ότι με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών τα χρήματα που φτάνουν πραγματικά στα σχολεία μειώθηκαν δραματικά, ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες μπλοκάρονται, ενώ η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια εκτοξεύτηκαν», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη, επισήμανε ότι στη διαδικασία ακρόασης φορέων, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και γονέων, είπαν ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών συνιστά πολιτική επιλογή που απορρέει από τη στρατηγική της περικοπής δαπανών για την παιδεία, την στρατηγική της μετατροπής των σχολείων σε αυτόνομες οικονομικές μονάδες που θα αναζητούν πόρους και χορηγούς. «Αν αυτό δεν ισχύει, οφείλετε να το αποδείξετε. Μήπως τελικά επιδιώκετε να χαθεί η κρατική ευθύνη για τη χρηματοδότηση των σχολείων;», είπε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» η οποία επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει καταθέσει κανένα πόρισμα για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα κατάργησης των σχολικών επιτροπών.

Από την πλευρά της, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου, είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη κανόνων των σχολικών επιτροπών, ούτε και η διαδικασία ελέγχου τους. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν και πώς ασκήθηκε εποπτεία, τόσο σε επίπεδο δήμων όσο σε επίπεδο υπουργείου Εσωτερικών», είπε η κ. Καραγεωργοπούλου και αναρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει το πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου, επέλεξε την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Κατά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, υπέρ τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια, δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας. Κατά του νομοσχεδίου δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ