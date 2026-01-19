Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Από πού «παίρνει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου με 30,2%, καταγράφοντας οριακά κέρδη σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.
  • Το αναμενόμενο κόμμα Καρυστιανού δείχνει δυναμική, πιέζοντας τον κ. Τσίπρα και κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.
  • Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και η Ελληνική Λύση με 10,1% στην εκτίμηση ψήφου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές

Προβάδισμα 13,6 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, ενώ το αναμενόμενο κόμμα Καρυστιανού δείχνει ότι στην παρούσα τουλάχιστον φάση έχει δυναμική.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει 24.4%, το ΠΑΣΟΚ 10.8%, η Πλεύση Ελευθερίας 8.5%, η Ελληνική Λύση 8.1%, το ΚΚΕ 6.6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, η Φωνή Λογικής 3.4%, το ΜέΡΑ25 1.9%, η Νίκη 1.7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.2%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες, 0.9%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 9%, και 19.1% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2% , στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%, ενώ «μάχη» για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας (10,4%) με την Ελληνική Λύση (10,1%). Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,2%, ΣΥΡΙΖΑ 4.2% , Φωνή Λογικής 4.2%, το ΜέΡΑ25 2.4%, η Νίκη 2.1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, οι Σπαρτιάτες 1.1%, ενώ το λεγόμενο “άλλο κόμμα” ανεβαίνει από το 7% -με βάση την προηγούμενη μέτρηση – στο 11.1%.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 29% με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους και ξεπερνά και το «κανένας», το οποίο το απαντούν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 28,7%.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

«Άλμα» Καρυστιανού – Πιέζονται Τσίπρας και δεξιά

Το 16.1% των ερωτηθέντων δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13.2% αρκετά πιθανό, δηλαδή ένα σύνολο που κινείται στο 29.3%. Λίγο πιθανό απαντά το 12.4% και καθόλου πιθανό το 54.1%.

ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη είναι τα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που θα επηρεαστούν περισσότερο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στο κόμμα του κ. Βελόπουλου με 27.1%, ακολουθεί η ΝΙΚΗ με 24%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 23.7% και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 18.5%.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

H εμφάνιση της κ. Καρυστιανού δείχνει ότι πιέζει αρκετά τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος στο ερώτημα της πιθανής ψήφου συγκεντρώνει 17,1%.

Στο 10,4% είναι το αντίστοιχο ποσοστό που συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον δημιουργήσει κόμμα.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Τι λένε οι πολίτες για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το 53.5% των πολιτών θεωρεί ότι δεν είναι σωστό το κλείσιμο των εθνικών οδών από τους αγρότες με στόχο την προώθηση των αιτημάτων τους, με το 42.5% να το θεωρεί σωστό.

Την ίδια στιγμή όμως, το 33.7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των οικονομικών αιτημάτων, αλλά το 57% έχει αντίθετη άποψη.

21:07 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

