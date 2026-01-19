Ταΰγετος: «Ήμασταν τυχεροί – Άμα μέναμε πάνω στο βουνό θα μας “κλαίγανε”» – Τι λέει τραυματισμένος ορειβάτης

Σύνοψη από το

  • Μπορεί η επιχείρηση διάσωσης στον Ταϋγετο να στέφθηκε με επιτυχία για τους οκτώ ορειβάτες, ωστόσο, η ομάδα πέρασε δύσκολες στιγμές και η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα.
  • Ορειβάτης της ομάδας δήλωσε πως «ξέρανε που πηγαίνανε» και ήταν «τυχεροί» που δεν εγκλωβίστηκαν, ενώ περίμεναν το ελικόπτερο μιάμιση ώρα αλλά «δεν μπορούσε να προσεγγίσει».
  • Ο εκπαιδευτής της ομάδας, Γιώργος Βουτυρόπουλος, χαρακτήρισε το σημείο του ατυχήματος «περίεργο» και «παγωμένο», εξηγώντας πως «γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους».
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΑΥΓΕΤΟΣ

Μπορεί η επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο να στέφθηκε με επιτυχία και να απεγκλωβίστηκαν οι συνολικά οκτώ ορειβάτες οι οποίοι βρέθηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, ωστόσο, η ομάδα πέρασε δύσκολες στιγμές και η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα.

Ορειβάτης που ήταν στην ομάδα δηλώνει πως «ξέρανε πού πηγαίνανε» ενώ ήταν «τυχεροί» και περίμεναν το ελικόπτερο μιάμιση ώρα αλλά «δεν μπορούσε να προσεγγίσει».

«Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό», είπε ο ορειβάτης που τραυματίστηκε, μιλώντας στο MEGA. «Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο μιάμιση ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος όπως λέει να προσεγγίσει», συνεχίζει.

«Πιο πολύ για το θεαθήναι ήρθε το ελικόπτερο και μετά συνεχίσαμε μόνοι μας να κατέβουμε. Κατεβήκαμε το μισό βουνό και ήρθαν και μας βοήθησαν και τα παιδιά από το 112, της ΕΜΑΚ μετά. Μια χαρά ήμασταν, απλά το θέμα ήταν το κρύο. Άμα μέναμε πάνω στο βουνό θα μας “κλαίγανε”», δήλωσε ο ορειβάτης.

Από την πλευρά του ο εκπαιδευτής της ομάδας, Γιώργος Βουτυρόπουλος, χαρακτήρισε το σημείο όπου έγινε το ατύχημα «περίεργο» και «παγωμένο». «Ήταν εκεί που δεν έπρεπε να συμβεί», συμπλήρωσε.

«Δεν ήταν αναρρίχηση. Περπάτημα ήταν. Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπορούσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση», είπε ο κ. Βουτυρόπουλος.

21:18 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

