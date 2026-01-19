Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι – Συντετριμμένη η βασίλισσα Σοφία – ΦΩΤΟ

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι.

Μετά την εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκαν μέλη της βασιλικής οικογένειας και πλήθος κόσμου για να αποτίνει φόρο τιμής στην εκλιπούσα, η σορός της μεταφέρθηκε στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι όπου και ετάφη, δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως ήταν η τελευταία επιθυμία της.

Συντετριμμένη συνόδευσε την αδελφή της στην τελευταία της κατοικία η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Δείτε φωτογραφίες:

