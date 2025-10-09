Το σύμπαν «κλείνει το μάτι» σε 4 ζώδια – «Έρχεται η επιβεβαίωση που περιμένατε και απογειώνεστε»

marinasiskos

timeout

9 Οκτωβρίου: Το σύμπαν «κλείνει το μάτι» σε 4 ζώδια – «Έρχεται η επιβεβαίωση που περιμένατε και απογειώνεστε»
Φωτογραφία: Pexels

Στις 9 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Σήμερα, μαθαίνουμε τι σημαίνει πραγματικά στήριξη, και κατά τη διάρκεια της διέλευσης της Σελήνης σε τρίγωνο με την Αφροδίτη, αυτή η στήριξη φαίνεται ισχυρή και εμπνευσμένη. Είναι σαν το σύμπαν να μας δείχνει ξεκάθαρα την παρουσία του, κι εμείς δεν αφήνουμε αυτή την καθοδήγηση να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Αυτά τα 4 ζώδια νιώθουν πως κάτι δεν πάει καλά αυτή την περίοδο – «Υπομονή και τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα»

Για τέσσερα ζώδια, η σημερινή μέρα φέρνει ένα πράγμα που είχαμε ανάγκη περισσότερο: την επιβεβαίωση. Η δύναμη πηγάζει από τη γνώση ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει, ότι οι προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε κάτι σπουδαίο είναι πλέον έτοιμες να ευδοκιμήσουν. Όλα γύρω από αυτή την ημέρα μάς γεμίζουν ελπίδα, κι εμείς είμαστε απόλυτα πρόθυμοι να πιστέψουμε σε αυτό και να απογειωθούμε.

Το σύμπαν «κλείνει το μάτι» σε 4 ζώδια

  • Κριός,
  • Δίδυμος,
  • Παρθένος,
  • Αιγόκερως

Κριός

Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη σας βοηθά να χαράξετε έναν νέο δρόμο στην προσωπική σας ζωή, Κριοί και αυτή η ενέργεια μπορεί να επεκταθεί και στην επαγγελματική σας πορεία. Στις 9 Οκτωβρίου, θα λάβετε ένα σημάδι που θα επιβεβαιώσει μια επιλογή που σκεφτόσασταν εδώ και καιρό.

Τα 3 ζώδια που «αγγίζουν» ξανά την ευτυχία – «Η χαρά επιστρέφει από σήμερα και βρίσκετε τη μαγεία της ζωής»

Το σύμπαν θα σας  ωθήσει να αφιερώσετε χρόνο για να εξετάσετε όλες τις επιλογές σας. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της ημέρας, θα μπορέσετε να επιλέξετε αυτό που πραγματικά σας εξυπηρετεί καλύτερα και θα γνωρίζετε πως κάνατε τη σωστή επιλογή, γιατί πήρατε τον χρόνο να σκεφτείτε με ωριμότητα.

Αυτό που θα αντιληφθείτε αυτή την ημέρα σας ενδυναμώνει και σας δείχνει ότι κινείστε προς την σωστή κατεύθυνση. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τα ένστικτα του Κριού, καθώς λειτουργούν για εσάς με έναν πολύ ισχυρό τρόπο, τουλάχιστον αυτή τη φορά.

Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 12 Οκτωβρίου – «Μία ευκαιρία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας»

Δίδυμος

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι κάτι παράξενο συμβαίνει αυτή την ημέρα, αγαπητοί Δίδυμοι. Συνεχώς πέφτετε πάνω σε τυχαίες «συμπτώσεις». Όμως είναι πράγματι τυχαίες ή μήπως υπάρχει κάποιο κοσμικό «παρασκήνιο»;

Κατά τη διάρκεια της όψης Σελήνης σε τρίγωνο με την Αφροδίτη, στις 9 Οκτωβρίου, θα διαπιστώσετε ότι το να είστε Δίδυμοι πραγματικά σας ευνοεί, αφού είναι στη φύση σας να βλέπετε πίσω από τις γραμμές. Αυτή την ημέρα είστε πιο διαισθητικοί από ποτέ. Νιώθετε σε απόλυτη αρμονία με ό,τι σας περιβάλλει.

Θα μπορείτε να μεταφράζετε σχεδόν κάθε εμπειρία σε απλά μαθήματα ζωής, και κάθε μάθημα θα σας πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο σας. Όλα κυλούν υπέροχα και νιώθετε έξυπνοι, δυνατοί και απόλυτα συντονισμένοι. Καλή δουλειά!

Παρθένος

Στις 9 Οκτωβρίου, το σύμπαν σας στέλνει ένα σημάδι που σας βοηθά να πάρετε σημαντικές αποφάσεις με ευκολία και ακρίβεια, Παρθένοι. Το να βρίσκετε λύσεις είναι κάτι που το κάνετε καλά και σήμερα, θα το κάνετε ακόμα καλύτερα.

Η όψη Σελήνης σε τρίγωνο με την Αφροδίτη σας ενθαρρύνει να δείξετε υπομονή και παρατηρητικότητα, δηλαδή δύο αρετές που ίσως πιστεύετε ότι δεν διαθέτετε. Κι όμως, θα αποδείξετε στον εαυτό σας το αντίθετο: Μπορείτε να είστε υπομονετικοί, μπορείτε να παρατηρείτε χωρίς να βιάζεστε.

Μέσα από αυτή τη στάση θα αποκτήσετε διαύγεια, και αυτή η καθαρότητα σκέψης θα σας οδηγήσει σε ένα νέο ταλέντο στην επίλυση προβλημάτων. Ό,τι βιώσετε αυτή την ημέρα θα είναι ταυτόχρονα πρακτικό και καθησυχαστικό. Εμπιστευτείτε τη δύναμη που ρέει μέσα σας και αφήστε την να διαμορφώσει τις αποφάσεις σας με αυτοπεποίθηση.

Αιγόκερως

Αυτή την ημέρα, 9 Οκτωβρίου, θα λάβετε την επιβεβαίωση που χρειάζεστε για να καταλάβετε ότι είστε επιτέλους ευθυγραμμισμένοι με τον σκοπό σας, Αιγόκερε. Τίποτα δεν φαίνεται ψεύτικο, όλα δείχνουν να εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιό σας. Αυτή η αίσθηση σας γεμίζει βαθιά ικανοποίηση, καθώς απολαμβάνετε τις στιγμές όπου τα πράγματα είναι ελεγχόμενα και προβλέψιμα.

Το σύμπαν θέλει να σας υπενθυμίσει ότι δεν έχετε χάσει τη μαγική ιδιότητά σας σας, δηλαδή τη δύναμη και την ικανότητα να τα καταφέρνετε όλα.

Το τρίγωνο Σελήνης – Αφροδίτης σας χαρίζει αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να συνεχίσετε με τον ίδιο δυναμικό ρυθμό, αρπάζοντας τη μέρα και κάνοντάς τη δική σας. Δώστε στον εαυτό σας ένα μεγάλο μπράβο, γιατί το αξίζετε.

 

