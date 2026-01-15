Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Η θλίψη δεν έχει θέση πλέον στη ζωή σας, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε σοβαρές αλλαγές»

Οι δύσκολες μέρες τελειώνουν για τρία ζώδια μετά τις 15 Ιανουαρίου 2026. Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Κρόνο την Πέμπτη μάς προσγειώνει στην πραγματικότητα. Αυτή η ενέργεια μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, αλλιώς κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο.

Για όσους από εμάς βίωναν μια περίοδο θλίψης, ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος. Παρόλο που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της λύπης μας, η πραγματικότητα είναι ότι τον έχουμε. Έχουμε τη δύναμη να την σταματήσουμε. Τρία συγκεκριμένα ζώδια έχουν κουραστεί πλέον να ζουν με τη θλίψη και νιώθουν αρκετά δυνατά ώστε να προχωρήσουν σε σοβαρές, ευχάριστες αλλαγές.

Στις 15 Ιανουαρίου, αυτά τα ζώδια φτάνουν σε ένα συναισθηματικό σημείο καμπής. Δεν προσποιούνται ότι όλα είναι τέλεια, αλλά επιτέλους νιώθουν αρκετά σταθερά ώστε να προχωρήσουν μπροστά. Η θλίψη, απλά, δεν έχει πια θέση στη ζωή τους.

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια μετά τις 15 Ιανουαρίου – Προχωράτε μπροστά

Καρκίνος,

Παρθένος,

Ιχθύες

Καρκίνος

Η Αφροδίτη που ευθυγραμμίζεται με τον Κρόνο σας βοηθά να αντιμετωπίσετε μια συναισθηματική αλήθεια που αποφεύγατε, Καρκίνοι. Στις 15 Ιανουαρίου, σταματάτε να περιμένετε κάτι ή κάποιον να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Τώρα ξέρετε ότι εξαρτάται από εσάς. Μόλις το αποδεχτείτε αυτό, αναλαμβάνετε την ευθύνη να φέρετε την αλλαγή. Έχετε τελειώσει με το να κάθεστε και να ελπίζετε ότι κάποιος θα σας σώσει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ευθυγράμμισης Αφροδίτης-Κρόνου την Πέμπτη, η θλίψη μαλακώνει και μετατρέπεται σε κατανόηση. Από εδώ και πέρα, νιώθετε περισσότερη υποστήριξη από τον εαυτό σας. Η θλίψη εξαφανίζεται γιατί πλέον δεν νιώθετε συναισθηματικά αποκομμένοι. Υπάρχει χρόνος και χώρος για όλα, και αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι η θλίψη έχει κάνει τη δουλειά της. Αντίο, θλίψη!

Παρθένος

Η Αφροδίτη και ο Κρόνος σάς δείχνουν ότι η θλίψη που σας χαρακτήριζε το τελευταίο διάστημα, συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι επωμίζεστε περισσότερες ευθύνες από όσες σας αναλογούν. Ήρθε η ώρα να λύσετε αυτό το πρόβλημα, Παρθένοι. Αυτό σημαίνει ότι στις 15 Ιανουαρίου, αφήνετε συνειδητά πίσω σας ό,τι γνωρίζετε πως δεν σας ανήκει πια και δεν χρειάζεται να το «σέρνετε» μαζί σας.

Ναι, αυτό θα απαιτήσει θάρρος, αλλά ξέρετε καλά ότι η ελευθερία σάς περιμένει στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθετε ενοχές ή να παρατείνετε τις δύσκολες στιγμές. Κανείς δεν σας θεωρεί υπεύθυνους για τη σωτηρία όλου του κόσμου, Παρθένοι. Αν απαλλάξετε τον εαυτό σας από αυτό το καθήκον, θα λυτρωθείτε τόσο από τις ενοχές όσο και από τη θλίψη. Το βάρος ολόκληρου του κόσμου δεν είναι δικό σας για να το κουβαλάτε μόνοι σας.

Ιχθύες

Για εσάς, Ιχθύες, η ευθυγράμμιση της Αφροδίτης με τον Κρόνο στις 15 Ιανουαρίου σάς δημιουργεί την αίσθηση ότι πατάτε επιτέλους σε στερεό έδαφος. Ίσως αυτό που σας βασάνιζε τόσο καιρό ήταν η ιδέα ότι τα πάντα είναι αβέβαια και ασταθή. Είναι εντάξει. Αυτό πρόκειται να τελειώσει.

Η θλίψη που βιώνετε είναι προσωρινή. Τα συναισθήματά σας είναι απολύτως έγκυρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ετεροπροσδιορίζεστε από αυτό και μόνο το συναίσθημα. Είστε πολλά περισσότερα από τη θλίψη σας, και τη στιγμή που θα το αναγνωρίσετε αυτό, θα «σαλπάρετε» για την ελευθερία. Είναι αλήθεια!

Πρέπει να επιστρέψετε σε όλα εκείνα τα πράγματα που σας κάνουν αυτό που είστε. Γίνετε δημιουργικοί, διεκδικήστε την ανεξαρτησία σας και σκεφτείτε έξω από τα καθιερωμένα, όπως κάνετε πάντα. Να είστε ο εαυτός σας και αφήστε τη λύπη να μείνει πίσω στην άκρη του δρόμου. Είναι όλα εντάξει. Είστε καλά.