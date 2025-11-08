Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Ιχθύες, αγάπη δεν σημαίνει θυσία

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (08/11/2025)

Κριός

Κριέ, νιώθεις την ένταση μεταξύ του νου και της ψυχής. Προσπαθείς να ονομάσεις κάτι που σε δυσκολεύει. Μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που σκέφτεσαι χωρίς να το αναλύεις υπερβολικά;

Τι θα γινόταν αν σταματούσες να προσπαθείς να ακούγεσαι σωστός στους άλλους και απλά έλεγες την αλήθεια; Υπάρχει μια αποκάλυψη που περιμένει πίσω από την ανησυχία σου, ένα νέο επίπεδο κατανόησης για το τι σημαίνει πραγματικά η σύνδεση.

Η πρόκληση για σήμερα είναι να σταματήσεις να τρέχεις μακριά από τη σιωπή.

Ταύρος

Ταύρε, μπορεί να νιώθεις να διχάζεσαι ανάμεσα στην αυτοσυντήρηση και τη γενναιοδωρίας. Βρίσκεται μεταξύ του να διατηρήσεις τη θέση σου και να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των άλλων.

Κάθε προσφορά έχει το κόστος της, αλλά μπορείς να είσαι γενναιόδωρος χωρίς να αδειάζεις τον εαυτό σου, να δίνεις χωρίς να εξαφανίζεσαι.

Χρειάζεται να σκεφτείς μήπως η αληθινή γενναιοδωρία δεν έχει να κάνει με το πόσα δίνουμε, αλλά με το πόσο ακέραιοι παραμένουμε την ώρα που προφέρουμε.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ο κόσμος γύρω σας σας ρωτά επίμονα «ποιος γίνεστε;». Θέλει απαντήσεις, αλλά εσείς εξακολουθείτε να αλλάζετε μορφή και να προχωράτε σταθερά προς τη δημιουργία του νέου εαυτού σας.

Θα υπάρξει μία μικρή σύγκρουση μεταξύ όσων λέτε και όσων αισθάνεστε. Δεν χρειάζεται όμως να γεμίζεται τη σιωπή με θόρυβο.

Να θυμάστε ότι η μεταμόρφωση συμβαίνει όταν σταματάτε να τρέχετε. Θα έρθει όταν σταματήσεις να υποκρίνεσαι και αρχίζεις να αποδέχεσαι τα μέρη του εαυτού σου που είναι δύσκολο ακόμη και να ονομάσεις.

Καρκίνος

Καρκίνε, χρειάζεται να πας πιο βαθιά από ό,τι σου επιτρέπει η άνεση. Ο επιφανειακός κόσμος με τις λέξεις και τα σχέδια σου δεν θα σου προσφέρει προσφέρει καμία προστασία από αυτό που σε ταράζει τώρα. Λαχταράς τη μοναξιά, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείς να σε καταλάβουν οι άλλοι.

Είναι ένα παράδοξο που μόνο η τρυφερότητα μπορεί να λύσει. Μην υποχωρείς από φόβο μήπως σε δουν τα κοντινά σου πρόσωπα πολύ καθαρά.

Αυτό που ανακαλύπτεις στην ησυχία μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σχέση σου με την πίστη, την διαίσθηση και τα αόρατα ρεύματα που καθοδηγούν τη ζωή σου.

Λέων

Λέων, κάτι αλλάζει στον κύκλο των φίλων σου ή ίσως η αλλαγή να αφορά εσένα. Οι γνωστοί κοινωνικοί κύκλοι φαίνονται παράξενοι. Το κέντρο βάρους τους μετατοπίζεται καθώς συνειδητοποιείς ποιος πραγματικά τροφοδοτεί την εσωτερική φλόγα σου και ποιος την σβήνει.

Είναι ώρα να κάνεις απολογισμό των συμμαχιών σου, να παρατηρήσεις πού η μάσκα έχει αντικαταστήσει την αυθεντική σχέση.

Τώρα απαιτείται ωριμότητα στις φιλίες σου. Είναι μια στιγμή που η λάμψη πρέπει να συναντήσει την αποφασιστικότητα. Το τίμημα είναι η αλήθεια. Εσύ μπορείς να το πληρώσεις.

Παρθένος

Παρθένε, νιώθεις την ένταση μεταξύ του ποιος είσαι μπροστά στους άλλους και του ποιος είσαι όταν κανείς δεν σε βλέπει. Ίσως ο τίτλος, ο ρόλος ή η φήμη που έχεις χτίσει αρχίζουν να σου φαίνονται σαν ένα πολύ στενό κοστούμι.

Η τελειότητα είναι σαγηνευτική αλλά είναι ταυτόχρονα και εξαντλητική. Η ενέργεια της σημερινής ημέρας σου θυμίζει ότι η τελειότητα δεν συμβαδίζει πάντα με την επιθυμία. Χρειάζεται να απορρίψεις μία δημόσια εικόνα που υποτίθεται σε κρατάει ασφαλή.

Ζυγός

Ζυγέ, κάτι ιερό αλλάζει στη φιλοσοφία σου. Τα ιδανικά που κάποτε θεωρούσες σταθερά και στέρεα δοκιμάζονται από την πραγματικότητα. Ίσως η αισιοδοξία σου έχει εξαντληθεί ή οι αλήθειες που κάποτε υποστήριζες δεν σου φαίνονται πια οικείες.

Μην μεταφράσεις αυτή την κατάσταση ως απώλεια. Μπαίνεις σε ένα βαθύτερο είδος σοφίας. Το επόμενο στάδιο της εξέλιξής σου εξαρτάται από το πόσο γενναία θα αφήσεις τις πεποιθήσεις σου να ωριμάσουν.

Σκορπιός

Σκορπιέ, δεν είναι ο κόσμος που αλλάζει. Είσαι εσύ που αλλάζεις και ο κόσμος απλώς ανταποκρίνεται σε αυτό. Μια κρυμμένη αλήθεια θέλει να βγει στην επιφάνεια, και η αντίσταση σε αυτήν το μόνο που θα κάνει είναι να ενισχύσει την πίεση που νιώθεις.

Δεν μπορείς να περιορίσεις τη μεταμόρφωση. Μπορείς μόνο να παραδοθείς σε αυτήν. Όταν η σκόνη φύγει από το οπτικό σου πεδίο αυτό που θα δεις είναι ακατέργαστο, λαμπερό και απόλυτα ειλικρινές.

Τοξότης

Τοξότη, οι σχέσεις σου είναι πιο έντονες από το συνηθισμένο και διαπερνούν τις άμυνές σου. Μπορεί να νιώσεις την παρόρμηση να επαναστατήσεις, να τρέξεις μακριά και να αποδείξεις ότι δεν καθορίζεσαι από καμία σχέση.

Το σημερινό μάθημα, όμως, δεν έχει να κάνει με τη φυγή. Αφορά το να βρεις την ισορροπία με την οικειότητα και το πώς αυτή δεν θα περιορίζει την ανεξαρτησία σου.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά σου αντανακλούν τις δικές σου αντιφάσεις και σου ζητούν να παραμείνεις παρών ακόμα και όταν αυτό σε πονάει.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η δομή στη καθημερινότητα σου πλέον σου φαίνεται ασταθής. Μοιάζει σαν κάτι στην καθημερινή ρουτίνα σου να μην ταιριάζει πλέον με το άτομο που γίνεσαι. Συνειδητοποιείς ότι το να είσαι αποτελεσματικός χωρίς να ακούς τις επιθυμίες σου σε οδηγεί σε αδιέξοδο.

Η πρόκληση τώρα είναι να δημιουργήσεις συνήθειες που τιμούν την ανθρωπιά σου, όχι μόνο την φιλοδοξία σου. Θα ολοκληρώσεις κανονικά τις υποχρεώσεις σου αλλά το ερώτημα είναι αν θα νιώθεις χαρούμενος όταν τα καταφέρεις.

Υδροχόος

Υδροχόε, η δημιουργικότητά σου περνάει από μια διαδικασία αλλαγών. Η έμπνευση είναι δυνατή αλλά για να την εκφράσεις πρέπει να σταματήσεις να βάζεις θετική νότα στα ένστικτά σου.

Κάθε φορά που επιλέγεις την αυθεντικότητα σου αντί της έγκρισης των άλλων, η τέχνη γίνεται πιο έντονη και φέρει την αποκλειστική σφραγίδα σου. Σπάσε τις παλιές δημιουργικές συνήθειες σου ώστε να μπορείς να συναντήσεις το δημιουργικό σου ταλέντο χωρίς φόβο.

Το αριστούργημα θα δημιουργηθεί μόνο τη στιγμή που σταματάς να προσπαθείς να είσαι έξυπνος και αρχίζεις να είσαι ειλικρινής.

Ιχθύες

Ιχθύες, παλιά πρότυπα φροντίδας και θυσίας αναδύονται στην επιφάνεια και σου δείχνουν σε ποιες περιπτώσεις η τρυφερότητα μετατράπηκε σε υποχρέωση. Μαθαίνεις ότι αγάπη δεν σημαίνει θυσία για τους άλλους και η ενσυναίσθηση δεν είναι κάτι που προκαλεί πόνο.

Αυτή είναι η στιγμή σου να βάλεις καλύτερα τα όρια σου αντί να δημιουργήσεις υψηλότερα τείχη. Οι άνθρωποι θα χρειάζονται πάντα την ευαισθησία σου, αλλά να θυμάσαι ότι εσύ αποφασίζεις πώς θα την προσφέρεις. Θα βρεθείς στο καταφύγιο που λαχταράς όταν σταματήσεις να τα δίνεις όλα στους άλλους.