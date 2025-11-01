Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου: Παρθένοι, οι σχέσεις σας μπορεί να πάρουν μια μοιραία τροπή

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (01/11/2025)

Κριός

Κριέ, όταν παίζεις με ασφάλεια δεν σημαίνει ότι μένεις στάσιμος. Είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι για να δεις τα κρυφά μηνύματα των περιστάσεων.

Κάνε ένα βήμα πίσω, άσε το δράμα να εκτυλιχθεί από απόσταση και παρατήρησε τις ψευδαισθήσεις που οι άλλοι πιστεύουν χωρίς αμφιβολία. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να διακρίνεις τι είναι γνήσιο και τι είναι επιφανειακό και ψεύτικο.

Ταύρος

Ταύρε, πότε ήταν η τελευταία φορά που εξέφρασες πραγματικά τις ανάγκες σου στους κύκλους των συγγενών σου; Το να λες την αλήθεια μπορεί να μοιάζει με σενάριο κωμικής ταινίας στην οποία οι παρεξηγήσεις μετατρέπονται σε γέλια και οι εξομολογήσεις σε μία συμφιλίωση.

Έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις χώρο, αναγνώριση και αμοιβαιότητα. Όταν το κάνεις, οι σχέσεις μπορούν να ανθίσουν σε κάτι απροσδόκητα μαγικό. Η ειλικρίνειά σου είναι καταλυτική.

Δίδυμος

Δίδυμοι, μια νέα αρχή στην καριέρα σας βρίσκεται στα σκαριά. Απαιτείται από εσάς δεξιότητα κα ισορροπία. Σήμερα, το σχέδιο των φιλοδοξιών σας απαιτεί και φαντασία, δηλαδή μια προσέγγιση που χτίζει έναν κόσμο και επεκτείνει το όραμά σας σε ένα νέο πεδίο.

Είστε ο αρχιτέκτονας μιας ιστορίας στην οποία κάθε δράση, απόφαση και σύνδεση κατασκευάζει ένα σύμπαν όπου η επίδρασή σας είναι αισθητή και ουσιαστική. Προσεγγίστε την επόμενη κίνησή σας σαν σκηνοθέτης και καταγράψτε τις λεπτομέρειες που οι άλλοι παραβλέπουν.

Καρκίνος

Καρκίνε, αν έχεις φροντίσει για τον εσωτερικό σου κόσμο θα ξέρεις τι πραγματικά έχει σημασία για εσένα. Σήμερα μπορεί να αμφισβητήσεις αξίες που σου έχουν κληρονομήσει. Τώρα είναι η στιγμή να ανακαλύψεις μια φιλοσοφία που σου ανήκει εξ ολοκλήρου.

Αυτό δεν αφορά το να ικανοποιείς τους άλλους ή να ανταποκρίνεσαι πάντα στις προσδοκίες τους. Πρόκειται κυρίως για το να ανακαλύψεις ένα πλαίσιο που να δίνει νόημα στις εμπειρίες, τις επιθυμίες και τις εσωτερικές σου αλήθειες.

Λέων

Λέων, να θυμάσαι ότι μπορείς να αποφύγεις τις ατελείωτες και επιφανειακές συζητήσεις. Το πραγματικό και το ψεύτικο ξεχωρίζουν όπως το λάδι από το νερό. Εξαρτάται από εσένα να παρατηρήσεις ποια πράγματα απαιτούν την προσοχή σου και ποια χρειάζεται να τα αφήσεις στην άκρη.

Βγάλε τη μάσκα, παρακολούθησε τις αντιδράσεις και ρώτησε τον εαυτό σου: Τι είναι αυθεντικό εδώ; Μπορεί να ανακαλύψεις κρυφούς συμμάχους ή να παρατηρήσεις από πιο κοντά τις δικές σου συνήθειες. Σε κάθε περίπτωση, η διαύγεια που αποκτάς σήμερα είναι η πραγματική δύναμη, όχι το χειροκρότημα των άλλων.

Παρθένος

Παρθένε, οι σχέσεις σου μπορεί να πάρουν μια μοιραία τροπή. Δώσε προσοχή στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή στις συναντήσεις που σου αφήνουν μια έντονη εντύπωση. Μπορεί να σου δώσουν πληροφορίες για τις επιθυμίες σου, τα όρια σου ή την εξέλιξη της καρδιάς σου.

Ο ρόλος σου είναι να παρατηρείς, να εμπλέκεσαι και να ενεργείς με περιέργεια και διακριτικότητα. Οι σημαντικές στιγμές της ημέρας θα σας βοηθήσουν στην κατανόησή του εαυτού σας και των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε την ενέργειά σας.

Ζυγός

Ζυγέ, πριν ξεσπάσουν τα πυροτεχνήματα της επόμενης περιπέτειάς σου χρειάζεται να κάνεις λίγη ενδοσκόπηση. Σκέψου, αναπροσαρμόσου και επανασυνδέσου με τους ρυθμούς που τροφοδοτούν τη μαγεία σου.

Μια δόση από τελετουργίες που σε χαλαρώνουν, λίγη γυμναστική και ρουτίνες περιποίησης θα σε βοηθήσουν να βρεις τον ρυθμό σου. Οι μικρές, σκόπιμες πράξεις σήμερα προετοιμάζουν το έδαφος για τις εντυπωσιακές στιγμές που θα ακολουθήσουν.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η δημιουργικότητα και η αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση στο επάγγελμά σου είναι οι οδηγοί σου. Άφησε τον εαυτό σου να εξερευνήσει με τόλμη, να πειραματιστεί χωρίς φόβο και να ακολουθήσει ιδέες που πριν μπορεί κάποτε να φαίνονταν επιπόλαιες.

Αλλά πρόσεχε τη μεγαλομανία στην αναζήτηση της τελειότητας. Η ανεξέλεγκτη φιλοδοξία μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση ή σε παρακάμψεις. Στρέψε την προσοχή σου στην ευχαρίστησή σου αλλά και μεγάλη εικόνα και κινήσου με πειθαρχία και περιέργεια.

Τοξότης

Τοξότη, οτιδήποτε έχεις θάψει, βάλει κάτω από το χαλί, αναβάλλει ή αγνοήσει έρχεται στην επιφάνεια. Αυτό που απαιτείται από εσένα είναι η συμφιλίωση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Αυτό χρειάζεται προετοιμασία. Η θεραπεία παλιών μοτίβων και η αντιμετώπιση δύσκολων συναισθημάτων είναι απαραίτητη αν θέλεις το μέλλον σου να είναι λαμπερό και ελπιδοφόρο. Οι επιλογές που κάνεις σήμερα διαμορφώνουν την μελλοντική πορεία σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, χρειάζεται πολύ προσοχή στις επικοινωνίες σου σήμερα. Μπορεί να συναντήσεις δύσκολα σημεία, παρεξηγήσεις ή χειρισμούς και να καταλήξεις να μπερδευτείς.

Η παρατήρηση είναι το εργαλείο σου. Κάθισε, παρακολούθησε και πρόσεξε τις λεπτομέρειες πριν απαντήσεις. Οι μπλόφες της ζωής μπορεί να μπερδέψουν τους πάντες αλλά να θυμάσαι ότι η σαφήνεια έρχεται σε όσους έχουν υπομονή και κριτική σκέψη. Αν περιμένετε πριν απαντήσετε δεν θα χρειάζεται να δείξετε μεταμέλεια αργότερα για κάτι που είπατε ή κάνατε.

Υδροχόος

Υδροχόε, η στρατηγική, η προσαρμοστικότητα και μια μεγάλη δόση θάρρους θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τις ανατροπές που έρχονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι η προσοχή στον εσωτερικό κόσμο σας θα σας αποκαλύψει τις βαθύτερες κατευθυντήριες αρχές σας.

Κάθε πρόκληση είναι ένα μάθημα, κάθε λάθος είναι ένα βήμα και μια πύλη προς τη διαίσθηση. Σήμερα, ο αναστοχασμός και η ειλικρινής αμφισβήτηση φωτίζουν τις αξίες που στηρίζουν την ψυχή σας. Σας βοηθούν να διακρίνετε τι σας βοηθάει να αναπτυχθείτε και τι σας αποσπά απλώς την προσοχή.

Ιχθύες

Ιχθύες, σήμερα απαιτούνται τολμηρές κινήσεις ανεξαρτησίας. Προχωρήστε με σιγουριά στο μονοπάτι που σας καλεί η ψυχή σας και ενεργήστε αποφασιστικά σύμφωνα με τις δημιουργικές και διαισθητικές σας παρορμήσεις. Δράστε με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και ακλόνητη συγκέντρωση.

Ο κόσμος σας ζητά να διεκδικήσετε το πεπρωμένο σας και να ενσωματώσετε όλη τη δύναμη των μοναδικών σας χαρισμάτων. Ο κόσμος μπορεί να σας παρακολουθεί με δέος ή έκπληξη. Το θέμα, όμως, δεν είναι η αναγνώριση των αλλά η ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες σας.