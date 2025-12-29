Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Ιχθύες, οτιδήποτε είναι αληθινό θα παραμείνει

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (29/12/2025)

Κριός

Κριέ, είσαι συνηθισμένος να δημιουργείς σαφήνεια και να επιλύεις τις αμφιβολίες με τη δράση. Ωστόσο, βλέπεις πόση ενέργεια έχεις ξοδέψει με το αντιδράς στην αστάθεια, να επιδιορθώνεις τα κενά σε συστήματα που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να σε υποστηρίξουν.

Η Δευτέρα δεν είναι μια πρόσκληση να αποσυρθείς από τις φιλοδοξίες σου. Απλώς χτίσε μια σταθερή βάση που μπορεί να τις προωθήσει. Η φιλοδοξία σου είναι ζωντανή και μαθαίνεις πώς να την προωθήσεις σωστά.

Ταύρος

Ταύρε, νιώθεις ο εαυτός σου με έναν τρόπο που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Το σώμα σε οδηγεί και το μυαλό ακολουθεί τη Δευτέρα. Ζεις με το δικό σου ρυθμό, την διάθεση σου, τα πρότυπά σου με μια αυθεντία που δεν ζητάει άδεια από τους άλλους. Η αλλαγή μπορεί να είναι μικρή αλλά είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν προσαρμόζεσαι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος προσαρμόζεται σε σένα.

Δίδυμος

Δίδυμοι, κάτι κάνει κλικ όταν ο θόρυβος σταματάει. Δεν χρειάζεστε απαντήσεις ούτε συζητήσεις για να αντέξετε το βάρος αυτής της αναπροσαρμογής. Στην πραγματικότητα, οι πολλές πληροφορίες θολώνουν το μήνυμα. Αφήνετε την διαύγεια να έρθει μέσω της ξεκούρασης, της χαλάρωσης και του σώματος. Αυτό που ενσωματώνεται τώρα στην καθημερινότητα σας θα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργείτε αργότερα.

Καρκίνος

Καρκίνε, η άποψη σου για το αίσθημα του «ανήκειν» εξελίσσεται και και βλέπεις την μεγάλη ανεκτικότητά σου απέναντι στην συναισθηματική ανισορροπία. Παρατηρείς ότι μία σχέση σου βασίζεται υπερβολικά στη δική σου φροντίδα, ενσυναίσθηση και διαθεσιμότητά σου, και όχι αρκετά στην αμοιβαιότητα.

Τη Δευτέρα, η κοινότητά σου θα πρέπει να σε υποστηρίζει και να μην σε κάνει να νιώθεις ότι έχει συνέχεια την υποχρέωση να στηρίζεις τους άλλους. Το να επιλέγεις τον εαυτό σου δεν πρέπει να σε απομονώνει από τους άλλους. Στην πραγματικότητα θα σου ξεκαθαρίσει ποιοι πραγματικά πρέπει να ανήκουν στον στενό κύκλο σου.

Λέων

Λέων, βιώνεις μία βαθύτερη ανησυχία για την αξιοπιστία και την αντοχή σου. Τη Δευτέρα σκέφτεσαι με βάση τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ενδιαφέρεσαι λιγότερο για το χειροκρότημα των άλλων και περισσότερο για την κληρονομιά που θα αφήσεις.

Σε αυτό το σημείο είναι που ωριμάζει η αυτοπεποίθηση σου. Η παραγωγικότητα δίνει τη θέση της στη συνέπεια. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις την δύναμή σου. Αυτή χτίζεται σιωπηλά, μέσω της επανάληψης, της αξιοπιστίας και της αυτοσυγκράτησης.

Παρθένος

Παρθένε, οι πεποιθήσεις σου έχουν αλλάξει. Η εμπειρία έχει τον τρόπο να απογυμνώνει τη θεωρία από τα περιττά στοιχεία. Πλέον δίνεις προσοχή σε ό,τι αντέχει υπό πίεση. Δεν νιώθεις απογοήτευση. Απλά μπορείς πλέον να διακρίνεις τι χρειάζεσαι και τι σου είναι περιττό. Οι καλές ιδέες κερδίζουν τη θέση τους χάρη στη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητα σου. Η ακρίβεια γίνεται η νέα σου πυξίδα.

Ζυγός

Ζυγέ, σήμερα απαιτείται περισσότερη ειλικρίνεια από εσένα. Μπορείς να νιώσεις πού ο συμβιβασμός σου έχει ξεπεράσει τα όρια και έχει μοιάζει με αυτοκαταστροφή. Το κόστος είναι πλέον πολύ υψηλό για να το αγνοήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να αγαπάς όσους αγαπάς, Χρειάζεται όμως να βάλεις τα όρια σου και ξαναγράψεις τις προϋποθέσεις για την οικειότητα. Η αληθινή οικειότητα δεν απαιτεί να αρνηθείς τον εαυτό σου. Σε συναντά όταν είσαι πλήρως παρών και χαρούμενος.

Σκορπιός

Σκορπιέ, τα έντονα συναισθήματα και το πάθος πλέον δεν είναι αρκετά από μόνα τους. Αναζητάς συνέπεια, συνέχεια, απόδειξη ότι κάτι μπορεί να διαρκέσει πέρα από την αρχική έκρηξη συναισθημάτων.

Η επιθυμία σου έχει μεγαλύτερη σοφία. Μαθαίνεις ότι αυτό που επαναλαμβάνεται προσεκτικά και με αγάπη είναι πολύ πιο σαγηνευτικό από αυτό που σε συγκλονίζει μια φορά. Η εμπιστοσύνη χτίζεται σιγά-σιγά και είσαι πρόθυμος να περιμένεις για να την αποκτήσεις.

Τοξότης

Τοξότη, ο μύθος ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα χάνει τη λάμψη του. Αναγνωρίζεις πόσα έχεις αντέξει και το κόστος γίνεται πλέον ξεκάθαρο. Η Δευτέρα σου ζητά να επανασχεδιάσεις τις μέρες σου, ώστε να είναι όμορφες και να νιώθεις υποστήριξη. Όταν η ζωή γίνεται πιο ανθρώπινη και ήρεμη το όραμα σου θα επεκταθεί και θα υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο. Η φροντίδα είναι η κινητήριος δύναμη όχι το φρένο σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η απόλαυση μπαίνει στο μικροσκόπιο. Βλέπεις πόσο καιρό έχεις αναβάλει την απόλαυση για χάρη μιας μελλοντικής σταθερότητας, μόνο για να συνειδητοποιήσεις ότι η ικανοποίηση είναι αυτό που στηρίζει την εργασία τελικά.

Οι ενέργειές σου έχουν ως στόχο να χτίσεις κάτι στο οποίο μπορείς πραγματικά να ζήσεις όμορφα και να ανθίσεις. Η χαρά δεν είναι ανταμοιβή για την παραγωγικότητά σου, αλλά ενισχύει αυτά που έχουν σημασία για εσένα.

Υδροχόος

Υδροχόε, τα εσωτερικά σου θεμέλια απαιτούν προσοχή. Γίνεσαι όλο και πιο προστατευτικός απέναντι στον χώρο, τον χρόνο και τα συναισθήματά σου και δικαίως.

Βρίσκεσαι σε φάση αναπροσαρμογής, οπότε μείωσε την ταχύτητα σου. Να θυμάσαι ότι η σταθερότητα ξεκινά από τις ρίζες. Όταν αισθάνεσαι ασφαλής στη θέση σου, το όραμά σου επεκτείνεται χωρίς πίεση. Η προσγείωση στην πραγματικότητα δεν σε περιορίζει τη Δευτέρα. Σε προετοιμάζει.

Ιχθύες

Ιχθύες, σταμάτα να μπερδεύεις την ασφάλεια με την αξιοπιστία. Τα λόγια σε μαλακώνουν αλλά τα μοτίβα είναι εκείνα που τελικά σε πείθουν. Αυτή η αλήθεια δεν σκληραίνει την καρδιά σου, την σταθεροποιεί. Δες τι επαναλαμβάνεται και τι εμφανίζεται χωρίς να το ζητήσεις.

Τη Δευτέρα μιλάς απλά και παρατηρείς προσεκτικά. Ό,τι είναι αληθινό θα παραμείνει. Βρίσκεις τι παραμένει στη ζωή σου όταν σταματάς να ανταποκρίνεσαι λεκτικά και εμφανίζεσαι με συνέπεια.