Τα 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε, αν δεν έχετε χρόνο και ενέργεια για να καθαρίσετε το σπίτι σας

Σκεφτείτε μια μέρα όπου επικρατεί η απόλυτη ακαταστασία στο σπίτι σας. Ίσως στέκεστε στην είσοδο του σαλονιού και βλέπετε το χάος, όπου κι αν κοιτάξετε. Ίσως υπάρχουν λερωμένες κάλτσες ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ, ποτήρια γεμάτα με υπολείμματα γάλακτος ή αποδείξεις και χαρτιά σε όλο το τραπέζι.

«Πολλοί από εμάς βλέπουμε αυτό το σκηνικό και νιώθουμε απελπισία», λέει η KC Davis, πιστοποιημένη θεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «How to Keep House While Drowning». «Δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Όταν τελικά ξεκινάμε, νιώθουμε ότι δουλεύουμε άπειρες ώρες χωρίς αποτέλεσμα».

«Αν και τις περισσότερες φορές νιώθουμε ντροπή όταν το σπίτι μας καταλήγει σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα ακατάστατο σπίτι δεν είναι ηθικό παράπτωμα», λέει η Davis. «Επίσης, δεν είστε φτιαγμένοι για να υπηρετείτε τον χώρο σας», τονίζει η ειδικός. «Ο χώρος σας υπάρχει για να σας εξυπηρετεί. Αρκεί να καταλάβετε ότι το μόνο που πραγματικά μετράει είναι αν το σπίτι σας είναι λειτουργικό και αν μπορείτε να ζήσετε τη ζωή που θέλετε μέσα σε αυτό».

Σε συνέντευξη της, η Davis μοιράστηκε την «Μέθοδο Τακτοποίησης των Πέντε Πραγμάτων», μια απλή μέθοδο για να επαναφέρετε την τάξη σε έναν ακατάστατο χώρο. Λέει ότι σε κάθε χώρο υπάρχουν μόνο πέντε πράγματα: σκουπίδια, πιάτα, άπλυτα, πράγματα που έχουν τη θέση τους και πράγματα που δεν έχουν θέση στο σπίτι.

Δεν έχετε χρόνο και ενέργεια για να καθαρίσετε το σπίτι σας σήμερα; Τα 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε

Ξεφορτωθείτε τα σκουπίδια: Ένα απλό βήμα για ένα πιο τακτοποιημένο σπίτι

Ξεκινήστε με μια σακούλα σκουπιδιών ή ένα καλάθι. Περιηγηθείτε στο χώρο, μαζεύοντας όλα τα περιττά αντικείμενα.

Η KC Davis, ειδική σε θέματα οργάνωσης, τονίζει: «Όσες περισσότερες φορές βγαίνετε από το δωμάτιο, τόσο πιο πιθανό είναι να αποσυντονιστεί το μυαλό σας από κάποια άλλη δουλειά». Ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι να κάνετε ξανά το χώρο σας λειτουργικό.

Η Davis εξηγεί: «Μπορώ να δουλέψω έχοντας μια σακούλα σκουπιδιών πίσω από την πόρτα. Δεν μπορώ όμως να λειτουργήσω έχοντας πολλά σκουπίδια γύρω στο σπίτι. Μπορεί να έχω όλη την καλή διάθεση για να τακτοποιήσω ένα χώρο, αλλά μετά από 30 λεπτά η καλή αυτή διάθεση θα εξαφανιστεί… Γνωρίζοντας το γεγονός αυτό, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει ο χώρος μου λειτουργικός».

Ξεφορτωθείτε τα βρώμικα πιάτα

Μαζέψτε όλα τα βρώμικα πιάτα. Μπορείτε να τα βάλετε στον νεροχύτη, σε μια λεκάνη ή όπου σας βολεύει. Η Davis προτιμά τα καλάθια πλυντηρίου χωρίς τρύπες στον πάτο.

Το «κλειδί» στην περίπτωση αυτή είναι να βρείτε τον τρόπο που σας ταιριάζει. «Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρόποι που σας τρώνε πολύ χρόνο και ενέργεια και άλλοι πιο αποδοτικοί», λέει η Davis. «Βρείτε την μέθοδο που απαιτεί την λιγότερη ενέργεια για το καλύτερο αποτέλεσμα».

Σημαντικό: Αφήστε το πλύσιμο των πιάτων για αργότερα.

Συγκεντρώστε τα βρώμικα ρούχα σας

Όλοι έχουμε ρούχα σκορπισμένα γύρω στο σπίτι. Για να ξεκινήσετε, μαζέψτε τα όλα. Χρησιμοποιήστε ένα καλάθι, μια τσάντα ή οτιδήποτε άλλο σας βολεύει.

Τώρα, ξέρουμε πως τα ρούχα αυτά μπορεί να ταξινομηθούν σε κατηγορίες: καθαρά αλλά όχι τακτοποιημένα, βρώμικα ή κάτι ενδιάμεσο. Η Davis, η οποία πάσχει από ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), με αποτέλεσμα μερικές φορές να μπλοκάρει το μυαλό της μπροστά σε πολλές αποφάσεις, δεν κάνει τέτοιους διαχωρισμούς. «Αν ένα ρούχο είναι στο πάτωμα, μπαίνει στο καλάθι με τα άπλυτα και πλένεται. Δεν με νοιάζει αν το φόρεσα μια φορά ή χίλιες», λέει η ειδικός. «Δεν με νοιάζει αν δεν το φόρεσα καθόλου. Αν δεν είναι κρεμασμένο, πλένεται», τονίζει η Davis.

Προσαρμόστε αυτό το βήμα στις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα βρώμικα από τα καθαρά ρούχα. Θυμηθείτε όμως, πως το «κλειδί» είναι η γρήγορη ταξινόμηση. Μην κολλήσετε εδώ. Επίσης, μην πλύνετε τα ρούχα ακόμα. Αφήστε τα στην άκρη!

Τοποθετείστε κάθε πράγμα στη θέση του

Σκεφτείτε ποια είναι η θέση του κάθε αντικειμένου στο σπίτι. Αυτό είναι σχετικά απλό. Αν το βιβλίο ανήκει στο ράφι, βάλτε το πίσω. Όμως, αν υπάρχουν αντικείμενα διασκορπισμένα σε άλλα σημεία στο σπίτι, τοποθετήστε τα σε ένα καλάθι ρούχων ή αφήστε τα σε στοίβα, δίπλα στην πόρτα προς το παρόν.

Αποχωριστείτε τα αντικείμενα που δεν έχουν θέση στο χώρο σας

Πόσες φορές αφήνουμε διάφορα άχρηστα πράγματα διασκορπισμένα στο σπίτι, επειδή δεν έχουμε ορίσει συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης; Για να είναι το σπίτι μας πιο τακτοποιημένο, πρέπει ασχοληθούμε με αυτά τα αντικείμενα.

Η Davis προτείνει πριν ξεκινήσετε να κάνουμε στο εαυτό μας τις εξής ερωτήσεις: «Πώς νιώθουμε; Τι άλλο έχουμε προγραμματισμένο για σήμερα; Πόσο αποφασισμένοι είμαστε; Πώς νιώθει το σώμα μας; Πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε;»

Ανάλογα με τις απαντήσεις, μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα αντικείμενα που δεν έχουν θέση στο χώρο μας, σε ένα καλάθι και να τα αφήσουμε στην άκρη. Αν όμως έχουμε διάθεση και ενέργεια, μπορούμε να θέσουμε τα εξής ερωτήματα: «Υπάρχει κάτι εδώ μέσα που ανήκει στην ίδια κατηγορία με άλλα αντικείμενα; Για παράδειγμα, αν έχω ένα ψαλίδι, υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι όπου φυλάω παρόμοια αντικείμενα, όπως ένα συρτάρι με είδη γραφείου;»

Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα “συρτάρι αχρήστων” για τα διάσπαρτα αντικείμενα. Η Davis προτιμά διαφανείς θήκες παπουτσιών, έτσι ώστε να τα βλέπει όλα εύκολα.

Αφού τελειώσετε τα παραπάνω πέντε πράγματα, στη συνέχεια πετάξτε τα σκουπίδια, πλύντε τα πιάτα, βάλτε τα ρούχα σας στο πλυντήριο ή στο καλάθι για το καθαριστήριο.

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τον χώρο σας!