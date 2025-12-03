Σχεδιάζετε να παντρευτείτε; Οι πιο τυχερές ημερομηνίες για γάμο το 2026, το 2027 και το 2028

Η επιλογή της ημερομηνίας για τον γάμο σας μπορεί να είναι δύσκολη. Να κάνετε τον γάμο σας το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο ή τον χειμώνα; Να προτιμήσετε μια καθημερινή ή ένα σαββατοκύριακο; Συμπίπτει η ημερομηνία με κάποια άλλη εξίσου σημαντική ημέρα;

Παρόλο που ίσως δεν θέλετε να σκεφτείτε καμία άλλη ερώτηση, θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι τυχερή για να παντρευτείτε. Ευτυχώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αστρολογία για να βρείτε την πιο ευνοϊκή και ρομαντική ημέρα για τον γάμο σας. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, υπάρχουν μερικές ημέρες που είναι ιδανικές για γάμο το 2026, το 2027 και το 2028.

Οι πιο τυχερές ημερομηνίες για να παντρευτείτε το 2026, το 2027 και το 2028

Η ημέρα που παντρεύεστε σηματοδοτεί πολύ περισσότερα από τον ίδιο τον γάμο, καθώς αποτελεί την αρχή ή τη «γέννηση» του γάμου σας. Είναι απαραίτητο να βρείτε μια ημερομηνία που να ευθυγραμμίζεται με τυχερές και θετικές αστρολογικές όψεις. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι σαν «τέλεια» αστρολογία. Πάντα θα υπάρχουν καλές και κακές όψεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οπότε πρέπει να αναζητήσετε την ημέρα που επικρατούν κυρίως θετικές αστρολογικές επιρροές. Ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ημερομηνία είναι: ανάδρομοι πλανήτες, φάσεις της Σελήνης (lunations) και οι πλανήτες Αφροδίτη, Άρης, Δίας και Κρόνος.

Οι αστρολόγοι συμφωνούν ότι μια καλά τοποθετημένη Αφροδίτη και Δίας μπορούν να κάνουν μια ημέρα γάμου τυχερή, καθώς και να συμβάλλουν σε έναν διαρκή γάμο. Και οι δύο πλανήτες θεωρούνται ευεργετικοί, κάτι που σημαίνει ότι έχουν εγγενείς θετικές ιδιότητες. Η Αφροδίτη — ο μικρός ευεργετικός πλανήτης της αγάπης, της αφθονίας και της ομορφιάς — ευνοείται στους Ταύρους, Ζυγούς και Ιχθύες. Ο Δίας — ο μεγάλος ευεργετικός πλανήτης της επέκτασης, της τύχης και της πίστης — ευημερεί στον Τοξότη, Ιχθύες και Καρκίνο. Πρέπει πάντα να στοχεύετε να παντρευτείτε όταν η Αφροδίτη ή ο Δίας είναι σε καλές θέσεις, σε ορθή πορεία και ενισχύουν τις υπόλοιπες γύρω όψεις.

Από την άλλη, ο Άρης και ο Κρόνος μπορεί να είναι πιο δύσκολοι, αλλά μπορούν να προσφέρουν μεγάλα οφέλη. Οι δύο αυτοί πλανήτες θεωρούνται δυσμενείς, οπότε έχουν εγγενώς μια προκλητική πτυχή. Συνήθως, πρέπει να εργαστεί κανείς σκληρά με τον Άρη ή τον Κρόνο για να καρπωθεί τις ανταμοιβές αυτών των πλανητών. Ο Άρης — ο μικρός δυσμενής πλανήτης της δράσης, της επιθετικότητας και του πάθους — ευνοείται στους Κριούς, Σκορπιούς και Αιγόκερους. Ο Κρόνος — ο μεγάλος δυσμενής πλανήτης της ευθύνης, του χρόνου και της ωριμότητας — υπερέχει στον Αιγόκερω, Υδροχόο και Ζυγό. Ο σχεδιασμός μιας ημέρας γάμου με τον Άρη ή τον Κρόνο μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός. Η ημέρα του γάμου σας θα έχει ισχυρή και διαρκή ποιότητα, εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους δυσμενείς πλανήτες είναι σε καλή θέση, σε ορθή πορεία και σε αρμονία με τους υπόλοιπους πλανήτες.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες κοσμικές περιόδους που πρέπει να αποφεύγετε όταν προγραμματίζετε τον γάμο σας. Μπορεί να θέλετε να αποφύγετε την ημέρα ενός χαοτικού ανάδρομου Ερμή, μιας μη ρομαντικής ανάδρομης Αφροδίτης ή ενός εκρηκτικού ανάδρομου Άρη. Οι τρεις αυτοί ανάδρομοι φέρνουν μοναδικά προβλήματα που μπορεί όχι μόνο να επηρεάσουν την ημέρα του γάμου σας αλλά και τον γάμο σας συνολικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ανάδρομος μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα σχέσης ή σε αποτυχημένη σύνδεση, οπότε χρειάζεται προσοχή!

Άλλες δύσκολες όψεις μπορεί να είναι οι φάσεις της Σελήνης, ιδιαίτερα όταν η Σελήνη είναι αδύναμη στον Αιγόκερω ή στον Σκορπιό, ή όταν υπάρχει σεληνιακή έκλειψη. Μια αδύναμη Σελήνη μπορεί να υποδηλώνει σύνθετη συναισθηματική ενέργεια, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως ανεπίλυτα συναισθήματα την ημέρα του γάμου ή συναισθηματική πίεση στον γάμο. Η επιλογή μιας ημέρας γάμου που συμπίπτει με έκλειψη είναι επίσης πολύπλοκη, αλλά με απρόβλεπτο τρόπο. Το να παντρευτείτε κατά την διάρκεια μιας έκλειψης υποδηλώνει μια μοιραία αλλά απροσδόκητη αρχή της σχέσης σας, οπότε είναι καλύτερα να επιλέξετε μια άλλη ημέρα παρά να ρισκάρετε.

Η γνώση αυτών των πληροφοριών μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε κατάλληλα, όχι μόνο για να αποφύγετε περιττό άγχος, αλλά και για να εξασφαλίσετε μια τυχερή ημέρα γάμου και μια θετική αρχή στη ζωή σας ως παντρεμένο ζευγάρι.

Οι πιο τυχερές ημέρες για γάμο το 2026, 2027 & 2028 σύμφωνα με την αστρολογία

Σχεδόν κάθε μήνας έχει μερικές ξεχωριστές ημερομηνίες που μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο έναν φανταστικό γάμο, αλλά και έναν διαρκή γάμο. Κάθε επιλεγμένη ημερομηνία συμπίπτει με μια ιδιαίτερη αστρολογική όψη που φέρνει εξαιρετική τύχη. Αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι μόνο τυχερές, αλλά ευθυγραμμίζονται και με ρομαντισμό, πάθος, δύναμη, μακροζωία ή μοίρα.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές ειδικές ημερομηνίες για να επιλέξετε, κάποιοι μήνες μπορεί να μην έχουν καμία ημερομηνία ευνοϊκή για γάμο. Υπάρχουν περίοδοι όπου δεν υπάρχει ιδανική ρομαντική αστρολογία, επειδή μπορεί να υπάρχουν ανάδρομοι πλανήτες ή εκλείψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ημέρα του γάμου ή τον ίδιο τον γάμο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παντρευτείτε έναν συγκεκριμένο μήνα ή σε μια συγκεκριμένη ημέρα. Απλώς να γνωρίζετε την κοσμική «πρόγνωση» της ημερομηνίας, καθώς μπορεί να φέρει απρόβλεπτες καθυστερήσεις, εμπόδια ή προβλήματα που ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά την ημέρα του γάμου σας.

Έχετε κάποια ημερομηνία που θέλετε να παντρευτείτε; Διαβάστε παρακάτω για να δείτε αν η ημερομηνία του γάμου σας είναι μία από τις πιο τυχερές για γάμο το 2026, 2027 ή 2028.

Oι πιο τυχερές ημέρες για γάμο το 2026

7, 19, 23 και 29 Ιανουαρίου

10, 20 και 22 Φεβρουαρίου

21, 22 και 30 Μαρτίου

1, 6, 13 και 26 Απριλίου

10, 16 και 22 Μαΐου

9, 15, 16, 25 και 28 Ιουνίου

27 και 29 Ιουλίου

6, 10, 11, 13, 17 και 31 Αυγούστου

9, 14, 21, 25, 26 και 29 Σεπτεμβρίου

23 και 28 Νοεμβρίου

12, 18 και 31 Δεκεμβρίου

Oι πιο τυχερές ημέρες για γάμο το 2027

7, 19, 24 και 28 Απριλίου

6, 7, 14 και 27 Μαΐου

5 και 19 Ιουνίου

6, 23, 25 και 29 Ιουλίου

1, 7, 11, 12, 19, 26 και 31 Αυγούστου

9, 14, 18, 20, 21 και 30 Σεπτεμβρίου

1 και 23 Οκτωβρίου

4, 6, 14, 15, 19, 25 και 27 Νοεμβρίου

2, 16, 23 και 31 Δεκεμβρίου

Oι πιο τυχερές ημέρες για γάμο το 2028