Γάμος: Οι πιο τυχερές ημερομηνίες για να παντρευτείτε το 2026, σύμφωνα με την αστρολογία

Έχετε διαλέξει τον γαμπρό (ή τη νύφη) και το δαχτυλίδι. Τώρα, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να προγραμματίσετε τη μεγάλη μέρα. Οι γάμοι χρειάζονται πολλή οργάνωση και προετοιμασία. Μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές εργασίες στην ατελείωτη λίστα υποχρεώσεών σας είναι η επιλογή μιας ημερομηνίας γάμου.

Η ύπαρξη μιας καθορισμένης ημερομηνίας είναι ζωτικής σημασίας για να στείλετε το save-the-date και τα προσκλητήρια, καθώς και να κανονίσετε όλα τα υπόλοιπα, από την εκκλησία μέχρι το μενού της γαμήλιας δεξίωσης και τον στολισμό.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή της τέλειας ημερομηνίας γάμου για τον γάμο σας, μπορεί να απευθυνθείτε στα… άστρα. Το ζώδιό σας αποκαλύπτει πολλά για την ερωτική σας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των ανθρώπων που βρίσκετε ελκυστικούς, του στυλ φλερτ σας και της συμβατότητάς σας με έναν πιθανό μελλοντικό σύζυγο.

Πολλά ζευγάρια επιθυμούν μια ημερομηνία γάμου που να έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτά. Εάν θέλετε να επιλέξετε μια τυχερή ημερομηνία για να γιορτάσετε την αγάπη σας με τους φίλους και την οικογένειά σας , η αστρολογία μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε την πιο ευοίωνη ημέρα για τον γάμο σας.

Πώς να επιλέξετε την ημερομηνία του γάμου σας σύμφωνα με την αστρολογία

Η αστρολογία μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις τη σχέση σας – ή τον γάμο σας – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η θέση κάθε πλανήτη την ημέρα του γάμου σας μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το μέλλον του γάμου σας. Η θέση του Ήλιου δείχνει τον κοινό στόχο που εσείς και ο/η σύντροφός σας επιδιώκετε. Η Αφροδίτη περιγράφει πώς εκφράζετε την αγάπη και την τρυφερότητά σας. Η Σελήνη είναι το παράθυρο προς τη συναισθηματική σας οικειότητα. Ο Κρόνος παρέχει τη δομή και την πειθαρχία που χρειάζεστε για να χτίσετε μια κοινή ζωή, και ούτω καθεξής. Με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να επιλέξετε μια ημερομηνία γάμου που θα ταιριάζει ενεργειακά με τη σχέση σας.

Όταν επιλέγετε ημερομηνία γάμου με βάση την αστρολογία, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινήσετε από την Αφροδίτη – τον πλανήτη της αγάπης, του ρομαντισμού και του γάμου. Οι αστρολόγοι συμφωνούν ότι ένας ισχυρός αστρολογικός χάρτης γάμου πρέπει να έχει μια καλά υποστηριγμένη Αφροδίτη, ιδανικά σε θετική όψη με τη Σελήνη. Η Αφροδίτη ευνοείται ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στα ζώδια της κυριαρχίας και της έξαρσής της (Ταύρος, Ζυγός και Ιχθύες), ενώ καλό είναι να αποφεύγετε να παντρευτείτε κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας της.

Μιλώντας για ανάδρομους πλανήτες, και ο ανάδρομος Ερμής είναι κάτι που πρέπει να αποφύγετε για την ημέρα του γάμου σας. Όταν ο πλανήτης της επικοινωνίας κινείται «ανάποδα», όλα μπορούν να πάνε στραβά – από παρεξηγήσεις και αναποδιές μέχρι προβλήματα με τα νομικά έγγραφα. Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος τρεις έως τέσσερις φορές τον χρόνο, επομένως είναι δύσκολο να τον αποφύγετε πλήρως. Αν τελικά παντρευτείτε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάνετε στον εαυτό σας μια χάρη και περιμένετε να τελειώσει ο ανάδρομος κύκλος πριν καταθέσετε την άδεια γάμου σου.

Τέλος, αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη Σελήνη την ημέρα του γάμου. Στην αστρολογία, το ζώδιο της Σελήνης σας δείχνει τι χρειάζεστε για να νιώθετε συναισθηματικά ικανοποιημένοι και πλήρεις μέσα στη σχέση σας. Αποκαλύπτει πώς αναζητάτε παρηγοριά στην αγάπη και πώς εκφράζετε τη φροντίδα προς τους άλλους. Η επιλογή μιας ημέρας γάμου όπου η Σελήνη σχηματίζει θετική όψη με τον Ήλιο ή/και την Αφροδίτη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ενισχύσετε τον δεσμό ανάμεσα στο ζευγάρι.

Κάθε φάση της Σελήνης φέρνει τη δική της μοναδική ενέργεια, επομένως δώστε προσοχή στη θέση της όταν επιλέγετε την ημερομηνία του γάμου σας.

Οι πιο τυχερές ημερομηνίες γάμου για το υπόλοιπο του 2025

3, 5, 11, 21, 27 και 31 Δεκεμβρίου

Οι πιο τυχερές ημέρες για να παντρευτείτε το 2026

Για το 2026, αυτές είναι οι πιο τυχερές ημέρες για να ξεκινήσετε τη ζωή σας ως παντρεμένο ζευγάρι. Αποκλείονται ημερομηνίες κατά τη διάρκεια ανάδρομου Ερμή ή Αφροδίτης.