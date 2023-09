Πέντε πρώτες εκτελέσεις γνωστών επιτυχιών – BINTEO

Υπάρχουν τραγούδια που έχουν γίνει παγκόσμιες μεγάλες επιτυχίες από συγκεκριμένους καλλιτέχνες, που πολύ εύστοχα τα επέλεξαν να τα ηχογραφήσουν.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μερικά όμως από τα τραγούδια αυτά έχουν προϊστορία, χρονικά προγενέστερη της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν, είτε από τους πραγματικούς δημιουργούς τους, είτε από άλλους καλλιτέχνες, που τα είχαν ηχογραφήσει νωρίτερα, χωρίς όμως να γνωρίσουν μία ανάλογη ανταπόκριση. Σήμερα εξετάζουμε και πάλι πέντε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικών χιτ που άφησαν ιστορία, αλλά που η ιστορία τους ξεκινά λίγο παλαιότερα από όσο έχει γίνει ευρέως γνωστή.

Lambada

Όταν το 1989, το γαλλο-βραζιλιάνικο συγκρότημα των Kaoma κυκλοφόρησε το “Lambada”, έγινε πραγματικά χαμός. Παιζόταν και χορευόταν παντού! Η αυθεντική όμως εκτέλεση του τραγουδιού προερχόταν από ένα συγκρότημα της Βολιβίας, τους Los Kjarkas, οι οποίοι έπαιζαν folk μουσική των Άνδεων. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα γκρουπς του είδους, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1965 και συνεχίζει. Το 2011, ως γνωστόν, την πετυχημένη χορευτική μελωδία την χρησιμοποίησε καταλλήλως και η Jennifer Lopez, σε συνεργασία με τον Pitbull στο “On The Floor”.

Los Kjarkas – Llorando se Fue (1982)

Kaoma – Lambada (Chorando Se Foi) (1989)

Jennifer Lopez ft. Pitbull – On The Floor (2011)

The Greatest Love of All

Το “The Greatest Love of All” το έκανε ευρέως γνωστό η Whitney Houston το 1985, όταν το συμπεριέλαβε στο ντεμπούτο άλμπουμ της, με γενικό τίτλο το όνομά της, αφαιρόντας μάλιστα το άρθρο “The” και αφήνοντας σκέτο τον τίτλο “Greatest Love of All”. Έξι όμως χρόνια νωρίτερα το είχε ηχογραφήσει, με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η μεγάλη κυρία του διεθνούς πενταγράμμου, την Shirley Bassey. Αλλά το τραγούδι είναι δημιουργία του Michael Masser (μουσική) και της Linda Creed (στίχοι) και ο πρώτος που το ηχογράφησε ήταν ο σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδιστής της jazz και της soul, o George Benson.

George Benson – The Greatest Love of All (1977)

Shirley Bassey – The Greatest Love of All (1979)

Whitney Houston – Greatest Love of All (1985)

Let It Be Me

To “Let It Be Me” είναι πλέον ένα κλασικό τραγούδι. Είναι πολλοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει, ανάμεσά τους οι: Andy Williams, The Shadows, Sonny & Cher, Manfred Mann, Petula Clark, Tom Jones, Bob Dylan, Roberta Flack, Nina Simone, Kenny Rogers, Willie Nelson, Julio Iglesias μαζί με τον Art Garfunkel, Paul Weller, Rod Stewart, George Harrison, Bryan Adams, καθώς και ο Jeff Beck με τον Johnny Depp το 2022.

Επίσης, το 1970, ο Elvis Presley το είχε συμπεριλάβει από “ζωντανή” ηχογράφηση στο live άλμπουμ του “On Stage”. Ενώ το 2016, πολύ μετά τον θάνατό του, χρησιμοποιήθηκε μόνο η φωνή του από εκείνη την ηχογράφηση και με την σύγχρονη συνοδεία της Royal Philharmonic Orchestra, βγήκε και πάλι σε ηχογράφημα. Ωστόσο το τραγούδι είναι γαλλικό, την μουσική του οποίου είχε συνθέσει ο Gilbert Bécaud πάνω σε γαλλικούς στίχους του Pierre Delanoë. Ο Bécaud είναι και ο πρώτος που το έβγαλε σε δίσκο το 1955 με τίτλο “Je t’appartiens”. Λίγο αργότερα, πάνω στην μουσική του έγραψε αγγλικούς στίχους ο Manny Curtis, για να το κυκλοφορήσουν το 1959 οι Everly Brothers και να σκαρφαλώσουν μέχρι την 7η θέση του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών.

Gilbert Bécaud – Je t’appartiens (1955)

The Everly Brothers – Let It Be Me (1959)

Elvis Presley, The Royal Philharmonic Orchestra – Let It Be Me (2016)

La Foule / Amor De Mis Amores

Πρόκειται και πάλι για ένα κλασικό πλέον τραγούδι που το έκανε διεθνώς γνωστό η Édith Piaf το 1957, πάνω σε γαλλικούς στίχους του Michel Rivgauche. Η Piaf έτυχε να ακούσει την αυθεντική εκτέλεση του κομματιού σε μιά περιοδεία της στην λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Buenos Aires. Το τραγούδι το πρωτοηχογράφησε ο Alfredo De Angelis αλλά η Édith Piaf το άκουσε στο ραδιόφωνο σε μία άλλη από τις πρώτες ηχογραφήσεις, από τον Alberto Castillo. Το 1988 ο Paco το διαδίδει παγκοσμίως ως μία μεγάλη latin επιτυχία!

Alfredo De Angelis – Que Nadie Sepa Mi Sufrir (1954)

Alberto Castillo – Que Nadie Sepa Mi Sufrir (1954)

Édith Piaf – La Foule (1957)

Julio Iglesias – Que Nadie Sepa Mi Sufrir (1981)

Paco – Amor De Mis Amores (1988)

Let’s Stick Together

Το 1976, αμέσως μετά την πρώτη διάλυση των Roxy Music, ο Bryan Ferry ηχογραφεί το “Let’s Stick Together” και δίνει αυτόν τον τίτλο στο τρίτο του σόλο άλμπουμ. Το κομμάτι έτσι καθιερώνεται παγκοσμίως. Είχε όμως ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από τον δημιουργό του, τον Wilbert Harrison, το 1962, τον τραγουδιστή και μουσικό του R&B, ο οποίος είχε μία μεγάλη επιτυχία με το “Kansas City” το 1959. Μεταξύ άλλων το έχουν ηχογραφήσει οι Canned Heat και ο Bob Dylan.

Wilbert Harrison – Let’s Stick Together (1961)

Canned Heat – Let’s Work Together (1970)

Bryan Ferry – Let’s Stick Together (1976)

Bob Dylan – Let’s Stick Together (1988)

