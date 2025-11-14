Οι άνθρωποι που δεν έχουν φίλους, συνήθως είχαν 8 εμπειρίες στην παιδική ηλικία τους

Παρατηρείται ένα μοτίβο μεταξύ των ανθρώπων που δυσκολεύονται να διατηρήσουν στενές φιλίες στην ενήλικη ζωή τους. Δεν είναι ότι είναι αντικοινωνικοί ή προβληματικοί με κάποιο τρόπο. Είναι ότι κάτι συνέβη νωρίτερα, τότε που ακόμα μάθαιναν πώς λειτουργούν οι σχέσεις.

Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν φίλους στην παιδική ηλικία έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν ψυχολογικές δυσκολίες στη νεαρή ενήλικη ζωή σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τουλάχιστον έναν στενό φίλο.

Οι εμπειρίες που διαμορφώνουν την ικανότητά μας να συνδεόμαστε δεν είναι πάντα δραματικές. Μερικές φορές είναι ανεπαίσθητες, μετά βίας αντιληπτές εκείνη τη στιγμή. Αλλά συσσωρεύονται με τα χρόνια, δημιουργώντας μοτίβα που μας ακολουθούν μέχρι τα τριάντα μας και μετά.

8 πρώιμες εμπειρίες των ανθρώπων που δεν έχουν φίλους στην ενήλικη ζωή

Συχνές μετακινήσεις στα πρώιμα, διαμορφωτικά χρόνια

Συναισθηματική παραμέληση στο σπίτι

Θύματα εκφοβισμού ή βιώματα απόρριψης από συνομηλίκους

Έμαθαν να βασίζονται αποκλειστικά στον εαυτό τους

Δεν ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες

Είχαν μη υγιή πρότυπα σχέσεων

Τραυματικά βιώματα ή απώλεια

Μεγάλωσαν σε περιβάλλον όπου η φιλία απαξιωνόταν

Συχνές μετακινήσεις στα πρώιμα, διαμορφωτικά χρόνια

Σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν ξεκινάτε συνεχώς από την αρχή. Είστε το νέο παιδί ξανά και ξανά, πάντα απ’ έξω να κοιτάτε τις καθιερωμένες παρέες. Τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε σταθερό μέρος, μαθαίνουν να κρατούν πάντα μια απόσταση. Αυτή η νοοτροπία είναι προστατευτική. Αλλά μπορεί να συνεχιστεί στην ενήλικη ζωή.

Όταν μαθαίνετε από νωρίς ότι οι σχέσεις είναι προσωρινές, μπορεί να σταματήσετε να επενδύετε σε αυτές εντελώς. Αναπτύσσετε ένα είδος συναισθηματικής προστασίας, όπου δεν σπαταλάτε ενέργεια σε δεσμούς που νιώθετε ότι θα λήξουν.

Συναισθηματική παραμέληση στο σπίτι

Εάν δεν είδατε να εκφράζονται υγιή συναισθήματα στο σπίτι, μπορεί να μην ξέρετε πώς να το κάνετε οι ίδιοι. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου η επικοινωνία είναι ανθυγιεινή ή ακόμα και τρομακτική, αυτό επηρεάζει βαθιά τον τρόπο που διαμορφώνουν και διατηρούν φιλίες ως ενήλικες.

Μπορεί να μην συνειδητοποιούν την επιρροή της παραμέλησης και να έχουν μάθει να εσωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Όταν δεν μαθαίνεις τη συναισθηματική παιδεία ως παιδί, οι ενήλικες φιλίες μπορεί να μοιάζουν με μια γλώσσα στην οποία όλοι οι άλλοι φαίνονται άπταιστοι.

Θύματα εκφοβισμού ή βιώματα απόρριψης από συνομηλίκους

Η παιδική χαρά μπορεί να είναι βίαιη. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν επίμονο εκφοβισμό ή απόρριψη συχνά κουβαλούν αυτά τα τραύματα μέχρι την ενήλικη ζωή τους, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούν. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδικά τραύματα όπως ο εκφοβισμός είναι πιο πιθανό να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχή μας.

Τα άτομα που βίωσαν εκφοβισμό ως παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε ενήλικη παράνοια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσουμε ένα είδος κοινωνικής υπερβολικής επαγρύπνησης. Πάντα ψάχνουμε για σημάδια ότι πρόκειται να απορριφθούμε ξανά.

Είναι εξουθενωτικό, και ειρωνικά, μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς την απόσταση που προσπαθούμε να αποφύγουμε.

Έμαθαν να βασίζονται αποκλειστικά στον εαυτό τους

Κάποια παιδιά γίνονται αυτάρκη από ανάγκη. Ίσως οι γονείς τους ήταν καταβεβλημένοι με δουλειά ή άλλες ευθύνες. Ίσως είχαν μικρότερα αδέλφια που έπρεπε να φροντίσουν. Η αυτονομία είναι σπουδαία δεξιότητα. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη.

Τα παιδιά που βιώνουν πρώιμη δυσκολία συχνά δυσκολεύονται με τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, και αυτές οι κοινωνικές δυσκολίες μπορούν να επιμείνουν πολύ μετά την παιδική ηλικία. Όταν μαθαίνεις ότι το να ζητάς βοήθεια είναι αναξιόπιστο ή επιβαρυντικό, σταματάς να το κάνεις. Γίνεσαι το άτομο που λέει πάντα «είμαι καλά» ακόμα και όταν δεν είσαι.

Και η φιλία απαιτεί κάποια τρωτότητα, κάποια παραδοχή ότι χρειάζεσαι ανθρώπους.

Δεν ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χωρίς τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι φιλίες για συνεργασία και οικειότητα, τα παιδιά αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μεταγενέστερες επιτυχημένες ενήλικες σχέσεις. Ίσως ήταν ντροπαλά και οι γονείς τους δεν τα ώθησαν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ίσως πέρασαν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους μόνα.

Όποιος κι αν ήταν ο λόγος, έχασαν αυτές τις κρίσιμες εμπειρίες δοκιμής και λάθους όπου μαθαίνεις πράγματα όπως η επίλυση συγκρούσεων, ο συμβιβασμός και η ανάγνωση κοινωνικών ενδείξεων. Είναι σαν να προσπαθείς να μάθεις ένα άθλημα χωρίς να εξασκείσαι ποτέ. Μπορεί να κατανοείς τους κανόνες πνευματικά, αλλά είσαι αδέξιος στην εφαρμογή.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την μνήμη που προέρχεται από την επανάληψη. Δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, επειδή δεν ανέπτυξαν ποτέ αυτή τη διαίσθηση στην παιδική ηλικία.

Είχαν μη υγιή πρότυπα σχέσεων

Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Απορροφούν τα μοτίβα σχέσεων που βλέπουν γύρω τους, ειδικά από τους γονείς τους. Εάν μεγαλώσατε με σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από σύγκρουση, χειραγώγηση ή συνεχή αστάθεια, αυτό γίνεται ο κανόνας σας.

Μπορεί να μην συνειδητοποιείτε καν ότι αναδημιουργείτε αυτά τα μοτίβα μέχρι κάποιος να σας το επισημάνει. Στο βιβλίο «Laughing in the Face of Chaos» του Rudá Iandê, διατυπώνεται μια διαφωτιστική πρόταση: «Το να είσαι άνθρωπος σημαίνει αναπόφευκτα να απογοητεύεις και να πληγώνεις τους άλλους, και όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς αυτήν την πραγματικότητα, τόσο πιο εύκολο γίνεται να διαχειριστείς τις προκλήσεις της ζωής».

Οι άνθρωποι μπορεί ν’ αποφεύγουν τις συγκρούσεις, θεωρώντας κάθε διαφωνία ως ένδειξη καταδίκης.

Τραυματικά βιώματα ή απώλεια

Η απώλεια ενός γονέα, η κακοποίησης ή άλλα σημαντικά τραύματα αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τις σχέσεις. Είναι λογικό. Εάν ο κόσμος σας ήταν θεμελιωδώς μη ασφαλής ή απρόβλεπτος, θα είστε επιφυλακτικοί στο να έρθετε πολύ κοντά σε ανθρώπους.

Το ιστορικό τραύματος μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες με την εμπιστοσύνη, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε υγιούς σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών σχέσεων. Οι αντιδράσεις τραύματος δεν είναι ελαττώματα χαρακτήρα. Είναι προσαρμογές.

Το πρόβλημα είναι ότι οι προσαρμογές που σας βοήθησαν να επιβιώσετε στην παιδική ηλικία μπορεί να σας βλάπτουν ενεργά στην ενήλικη ζωή. Κάποιος που έμαθε να μην εμπιστεύεται ποτέ κανέναν ως προστατευτικό μέτρο, ίσως να μην μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές, βαθιές σχέσεις, που πραγματικά λαχταρά ως ενήλικας.

Μεγάλωσαν σε περιβάλλον όπου η φιλία απαξιωνόταν

Κάποιες οικογένειες αντιμετωπίζουν τη φιλία ως κάτι ασήμαντο. Δίνουν έμφαση στην επίτευξη στόχων, τη δουλειά ή την οικογένεια, αποκλείοντας τις σχέσεις με συνομηλίκους. Αρκετοί άνθρωποι μαθαίνουν ότι η φιλία, όπως κάθε σχέση, πρέπει να εξυπηρετεί έναν σκοπό.

Μερικοί άνθρωποι δεν μαθαίνουν ποτέ να δημιουργούν κανενός άλλου είδους σχέση. Εάν μεγαλώσατε ακούγοντας ότι οι φίλοι είναι μια απόσπαση της προσοχής από αυτό που πραγματικά μετράει, ίσως δυσκολεύεστε να δώσετε προτεραιότητα σε αυτές τις σχέσεις στην ενήλικη ζωή, ακόμα και όταν συνειδητά το θέλετε.

Tips

Το να έχετε λίγους στενούς φίλους στην ενήλικη ζωή δεν σημαίνει ότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι μάθατε ορισμένα μοτίβα νωρίς, και αυτά τα μοτίβα παρέμειναν περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Η έρευνα είναι αρκετά ξεκάθαρη: Οι παιδικές φιλίες είναι θεμελιώδεις για την οικοδόμηση γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που μεταφέρουμε στην ενήλικη ζωή, και οι θετικές πρώιμες φιλίες συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά μοναξιάς και κατάθλιψης.

Αλλά εδώ είναι το θέμα με τα μοτίβα: μπορούν να σταματήσουν. Μπορούν να ξαναμαθευτούν. Εάν αναγνωρίζετε τους εαυτούς σας σε κάποια από αυτές τις εμπειρίες, ξεκινήστε από κάτι μικρό. Επιλέξτε ένα μοτίβο που θέλετε να αλλάξετε. Ίσως είναι να επικοινωνείτε όταν δυσκολεύεστε αντί να απαντάτε αυτόματα «είμαι καλά». Ίσως είναι να λέτε ναι σε κοινωνικές προσκλήσεις ακόμα και όταν νιώθετε άβολα.

Η φιλία στην ενήλικη ζωή απαιτεί πρόθεση με έναν τρόπο που δεν απαιτούσε όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά είναι επίσης πιο ανταποδοτική επειδή τη δημιουργείτε επιλέγοντάς την συνειδητά, όχι απλώς επειδή καθίσατε δίπλα σε κάποιον στην τάξη. Οι εμπειρίες που σας διαμόρφωσαν δεν χρειάζεται να σας ορίζουν για πάντα. Αυτό είναι όλο το νόημα της επίγνωσης.