Έχετε αναρωτηθεί για ποιον λόγο νιώθετε την παρόρμηση να δείτε το κινητό σας όταν περιμένετε σε μια ουρά, ή ακόμη και στη διάρκεια του φαγητού; Σύμφωνα με την ψυχολογία, η συνήθεια αυτή, είναι σημάδι που δείχνει πως, δεν έχετε αυτοέλεγχο. Πράγματι ο αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα του ατόμου να μην παρασύρεται από περισπασμούς. Και η διαρκής ανάγκη να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το κινητό σας, μπορεί να σημαίνει πολλά παραπάνω από απλή αγάπη για την τεχνολογία.

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κινητό τους 7 συγκεκριμένες στιγμές, δεν έχουν αυτοέλεγχο, σύμφωνα με την ψυχολογία

Στη διάρκεια συζητήσεων

Όταν πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά

Σε στιγμές ηρεμίας

Πριν από τον ύπνο

Όταν δεν έχετε καλή διάθεση

Στο τραπέζι

Όταν ξυπνάτε

Στη διάρκεια συζητήσεων

Αν στη διάρκεια μιας κουβέντας, βγάζετε το κινητό σας και αρχίζετε να “σκρολάρετε”, αποκαλύπτετε πως, δεν έχετε αυτoέλεγχο. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η συμπεριφορά αυτή μαρτυρά έλλειψη πειθαρχίας. Δεν σημαίνει ότι είστε αγενείς ή ότι δεν εκτιμάτε τους συνομιλητές σας.

Αν όμως, διαταράσσετε τις συζητήσεις σας, κοιτώντας κάθε τόσο το κινητό σας, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε ν’ αντισταθείτε στους περισπασμούς. Ευτυχώς, αναγνωρίζοντας τη συνήθεια αυτή, θα μπορέσετε να κάνετε βήματα προόδου.

Όταν κουβεντιάζετε, βάλτε το κινητό σας στην τσάντα σας. Θα νιώσετε ουσιαστικά τη χαρά της σύνδεσης.

Όταν πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά

Ακόμη και αν πρέπει να παραδώσετε μια εργασία με προθεσμία, ακόμη και όταν ξέρετε ότι η πίεση είναι ασφυκτική, μπορεί να μην καταφέρνετε ν’ αντισταθείτε στον πειρασμό. Να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στα social media, στα mail σας.

Χωρίς να το συνειδητοποιήσετε, έχετε σπαταλήσει τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν κοιτάτε το κινητό σας τις ώρες που θα πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά, τότε μάλλον δεν έχετε αυτοέλεγχο. Αναζητάτε τη γρήγορη ικανοποίηση των περισπασμών παρά την πειθαρχία και την αφοσίωση.

Η αναγνώριση της συνήθειας αυτής, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε το κινητό σας στο αθόρυβο και εκτός του οπτικού σας πεδίο όσο εργάζεστε. Θα δείτε διαφορά. Όχι μόνο θα είστε πιο παραγωγικοί, αλλά και περισσότερο παρόντες.

Σε στιγμές ηρεμίας

Πότε ήταν η τελευταία φορά που αναλύσατε τις σκέψεις σας, χωρίς να δείτε το κινητό σας. Που δεν υπήρχε θόρυβος. Ούτε από την τηλεόραση, ούτε από το κινητό. Είναι μια τρομακτική σκέψη – για τους περισσότερους. Σ’ έναν κόσμο που είναι διαρκώς online, έχουμε ξεχάσει την ομορφιά της ηρεμίας και της μοναχικότητας.

Τη θέση της ενδοσκόπησης, έχουν πάρει οι ειδοποιήσεις και τα social media. Αν κάθε φορά που μένετε μόνοι με τις σκέψεις σας, θέλετε να πάρετε το κινητό, αυτό μαρτυρά απουσία αυτοελέγχου.

Δείχνει ανάγκη να αποδράσετε από τη δυσφορία, γεμίζοντας το κενό με ανούσιες πληροφορίες -αντί να έρθετε αντιμέτωποι με τα συναισθήματά σας. Ωστόσο, πρέπει να τα βιώνετε, να τα αναγνωρίζετε και να μην τα μουδιάζετε με τη διαρκή ενασχόληση με το κινητό. Μόνο έτσι θα εξελιχθείτε.

Πριν από τον ύπνο

Ένα ακόμη πολύ οικείο σενάριο. Έχετε σκεπαστεί με το πάπλωμα και, λίγο πριν σας πάρει ο ύπνος, πιάνετε το κινητό. Είτε για να “σκρολάρετε” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή για να δείτε μια σειρά, η έκθεση στην οθόνη πριν τον ύπνο, είναι μια επιβλαβής και εθιστική συνήθεια.

Οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια αυτή, αναζητούν άμεσα ικανοποίηση των αναγκών τους – αφήνοντας πίσω τα μακρόπνοα οφέλη του καλού και ποιοτικού ύπνου.

Όταν δεν έχετε καλή διάθεση

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούμε περισπασμούς ή λίγη αδρεναλίνη μέσω του κινητού όταν βιώνουμε άγχος ή στεναχώρια. Είναι μια μορφή απόδρασης. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο αδιέξοδο, όπου κατακλύζεστε από ανούσιο ψηφιακό περιεχόμενο.

Βέβαια, δεν είστε οι μόνοι. Το κινητό είναι για τους περισσότερους μια μορφή ανακούφισης, μια εύκολη απόδραση που σας αποσπά από τα δυσφορικά συναισθήματα. Υπάρχουν ωστόσο, πιο υγιείς μηχανισμοί διαχείρισης.

Όταν η ψυχολογία σας είναι κακή, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Δεν είστε ούτε αδύναμος ούτε κακός άνθρωπος. Είναι φυσιολογικό. Όταν νιώθετε μελαγχολία, μην καταφεύγετε στο κινητό. Βγείτε για μια βόλτα, βιώστε το συναίσθημα, κάντε ενδοσκόπηση.

Στο τραπέζι

Πόσες φορές έχετε φάει “σκρολάροντας” στα social media; Προφανώς, δεν είστε οι μόνοι – είναι μια γενικευμένη συνήθεια. Μια μελέτη, κατέληξε στο συμπέρασμα πως, οι άνθρωποι που τρώνε έχοντας την προσοχή τους στραμμένη στο κινητό, καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες.

Μάλιστα, δεν απολαμβάνουν το φαγητό. Αναρωτιέστε πώς συνδέεται η συνήθεια αυτή με τον αυτοέλεγχο; Μαρτυρά αδυναμία ν’ αντισταθείτε σε περισπασμούς και να εστιάσετε στο εδώ και τώρα.

Αφήστε το κινητό στην άκρη όταν τρώτε. Αν είναι δυνατόν, σε άλλο δωμάτιο. Αυτή η συνήθεια, θα ενισχύσει τον αυτοέλεγχό σας και θα σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε πιο υγιεινές συνήθειες που σχετίζονται με το φαγητό.

Όταν ξυπνάτε

Ας μιλήσουμε για το πρωινό ξύπνημα. Οι περισσότεροι, με το που ανοίξουν τα μάτι τους, μπαίνουν κατευθείαν στον λογαριασμό τους στα social media. Πριν καλά καλά, σηκωθούν από το κρεβάτι. Ίσως έχει έρθει η ώρα για την αλλαγή.

Αν ξυπνάτε με το κινητό στα χέρια, έχετε ήδη ξεκινήσει λάθος την ημέρα. Η συνήθεια αυτή, υποδηλώνει απουσία αυτοελέγχου αφού, με το που ξυπνάτε, αναζητάτε αμέσως ψηφιακούς περισπασμούς. Αύριο το πρωί κιόλας, δοκιμάστε κάτι διαφορετικό. Μην ανοίξετε το κινητό με το που ξυπνήσετε.

Πάρτε μερικές ανάσες, σχεδιάστε την ημέρα σας. Θα δείτε πως θα έχετε καλύτερη συγκέντρωση και περισσότερη ηρεμία για το υπόλοιπο της ημέρας.

Tip

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε παντού μαζί μας το κινητό μας, αλλά δεν χρειάζεται ωστόσο, να μας ελέγχει. Αυτοέλεγχος δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζήσετε χωρίς το κινητό, αλλά να πετύχετε την ισορροπία ανάμεσα στη πραγματική σύνδεση και τους περισπασμούς.

Παρατηρήστε τη συμπεριφορά σας. Δείτε πότε νιώθετε την παρόρμηση να κοιτάξετε το κινητό σας και, αναρωτηθείτε αν είναι πράγματι αναγκαίο. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση.

Μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη.

Με επιμονή και υπομονή, μπορείτε ν’ ανακτήσετε τον έλεγχο του κινητού, των συνηθειών και της ζωής σας. Κυρίως, πρέπει να αποκτήσετε τον έλεγχο της εστίασης και της συγκέντρωσής σας – τους πιο πολύτιμους πόρους σας. Αξίζει τον κόπο. Ο αυτοέλεγχος είναι μια δεξιότητα που τελειοποιείται μέσα από την εξάσκηση.