Νέα συλλογή της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής

Καθώς το τείχος του Βερολίνου έπεφτε και μια νέα δεκαετία αναδυόταν, η μουσικές indie και dance διασταυρώθηκαν και συγκροτήματα όπως οι Stone Roses, οι Happy Mondays, οι Inspiral Carpets και οι Charlatans πρωτοστάτησαν σε ένα νέο τότε μουσικό κίνημα που ονομάστηκε “baggy” ή “Madchester”. Αν και το επίκεντρο ήταν το Μάντσεστερ, επρόκειτο για μια μουσική έκρηξη που εκτεινόταν από την περιοχή της Γλασκώβης με τους Soup Dragons και τους Primal Scream μέχρι το Λίβερπουλ με τους Farm, το Λιντς με τους Bridewell Taxis και τους Flowered Up στο Λονδίνο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο ήχος του “Madchester” ενσωμάτωσε στοιχεία ψυχεδέλειας της δεκαετίας του ’60, στοιχεία της indie σκηνής της δεκαετίας του ’80, του funk της δεκαετίας του ’70 και της σύγχρονης house και hip hop. Οι 808 State ήταν ένα ηλεκτρονικό dance σχήμα, οι Stone Roses, ένα συγκρότημα με κιθάρα και funky ρυθμό, οι Inspiral Carpets χρησιμοποιούσαν το παλιό όργανο Farfisa, που συνδέεται με το garage punk της δεκαετίας του ’60 και οι Happy Mondays έπαιζαν ένα πραγματικά μοναδικό μείγμα indie funk.

Το νυχτερινό κέντρο Hacienda στο Μάντσεστερ, υπήρξε καταλύτης και πολιτιστικό κέντρο αυτής της μουσικής έκρηξης, αφού έπαιζε αμερικανική house μουσική από το 1987.

Τα remixes αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της indie dance crossover σκηνής, όπως το πρωτοποριακό “Think About The Future Mix” του Paul Oakenfold για το “W.F.L.” των Happy Mondays, τις μίξεις του Terry Farley για το “Come Together” των Primal Scream και το “I’m Free” των Soup Dragons και την ανακατασκευή του “Come Home” των James από τον Andy Weatherall.

Μία νέα συλλογή κυκλοφόρησε για να τιμήσει όλο αυτό το μουσικό κίνημα, η οποία αποτελείται από 4 cd και η οποία ονομάζεται “Come Together: Adventures On The Indie Dancefloor 1989-1992”. Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό track listing καθώς και ορισμένα βίντεο κλιπς.

DISC ONE

1. Happy Mondays – W.F.L. ‘Think About The Future’ Mix (The Paul Oakenfold Mix)

2. Inspiral Carpets – Joe

3. 808 State – Pacific State – Origin (12” Version)

4. James – Come Home (Weatherall Remix a.k.a. Skunk Weed Skank Mix)

5. The Farm – Stepping Stone (12” Ghost Dance Mix)

6. Hypnotone – Dream Beam (Ben Chapman Remix)

7. New Fast Automatic Daffodils – Big (Baka)

8. Paris Angels – All On You (Perfume) (12” Version)

9. The Bridewell Taxis – Spirit (LFO Decision Remix)

10. Electronic – Get The Message (DNA Groove Mix)



Future Sound Of London – Papua New Guinea (12” Original Mix AKA Dali Mix)

11. The Beloved – The Sun Rising (Danny’s Love Is… Remix)

12. The Times – Manchester (Single Version)

13. Candy Flip – Strawberry Fields Forever (Raspberry Ripple Remix)

DISC TWO

1. The Stone Roses – Fools Gold 9.53

2. The Charlatans – Indian Rope

3. Moonflowers – Get Higher (Rather Large In The Bristol Area Mix)

4. Northside – Shall We Take A Trip (12” Version)

5. The Mock Turtles – Can You Dig It?

6. Spin – Scratches (In The Sand)

7. World of Twist – She’s A Rainbow (12” Version)

8. Sinister Groove – Perfect Person

9. Spirea X – Re: Action

10. The Candy Skins – For What It’s Worth

11. Honey Smugglers – You Are The Sun

12 Airhead – Counting Sheep

13 The Telescopes – Celeste

14 The Hollow Men – Thrilled

15 Spacemen 3 – Big City (Everybody I Know Can Be Found Here) (12” Version)

DISC THREE

1 Primal Scream – Come Together (Terry Farley Extended 12” Mix)

2 Flowered Up – It’s On

3 Saint Etienne – Kiss And Make Up (Midsummer Madness Mix)

4 Inspiral Carpets – Commercial Reign

5 The Shamen – Pro>Gen (Land Of Oz Mix)

6 Intastella – Century (12” Version)

7 Happy Mondays – Step On (Twisting My Melon Mix)

8 The Primitives – You Are The Way (Re-Ravishing Mix)

9 The Wendys – The Sun’s Going To Shine For Me Soon

10 Chapterhouse – Pearl (12” Version)

11 Raintree County – Mad Dog

12 King Of The Slums – Bear Wiv Me (Flourescent Mix)

13 A Certain Ratio – Twenty Seven Forever (12” Version)

DISC FOUR

1 The Soup Dragons – I’m Free (Terry Farley Boys Own Remix)

2 Stereo MC’s – Connected

3 Ruthless Rap Assassins – And It Wasn’t A Dream (Dare To Be Aware Mix)

4 MC Tunes Versus 808 State – Tunes Splits The Atom (Original Rap)

5 That Petrol Emotion – Tingle (Hard Boppin’ Mix)

6 Julian Cope – Love L.U.V. (Beautiful Love Remix)

7 Jesus Jones – Real Real Real (Rhythm 3 – Ben Chapman “Spaced” 12” Mix)

8 The Charlatans – Opportunity Three



9 The Dylans – Lemon Afternoon

10 Pop Will Eat Itself – X,Y and Zee (Electric Sunshine Style)

11 Stan – My Delight (Extended Mix)

12 Cud – Magic (Extended Farsley Mix)

13 Blow-Up – World (Long Version)

14 The Popguns – Crazy

15 Carter The Unstoppable Sex Machine – After the Watershed (Early Learning The Hard Way)

