Μήπως έχετε χάσει τον εαυτό σας στη σχέση σας; 7 «αθόρυβες» υποχωρήσεις που μάλλον κάνατε, χωρίς να το συνειδητοποιήσετε

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι η ζωή κάποιου αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τη διάθεση, το πρόγραμμα και τις ανάγκες κάποιου άλλου; Είναι ένα τρομακτικό συναίσθημα, γιατί δεν συμβαίνει ξαφνικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν «χάνονται» μέσα σε μια σχέση επειδή είναι αδύναμοι ή άπειροι.

Συνήθως ισχύει το αντίθετο: είναι πιστοί, φροντιστικοί και προσπαθούν πολύ. Σιγά-σιγά, στο όνομα της αγάπης, αρχίζουν να κάνουν μικρές παραχωρήσεις που φαίνονται αβλαβείς εκείνη τη στιγμή. Αυτό το μοτίβο παρατηρείται σε κάθε είδους ζευγάρια: σε νέους έρωτες, σε μακροχρόνιους γάμους, σε ανθρώπους στα είκοσί τους ή στα πενήντα τους.

Ακολουθούν οι επτά πιο συνηθισμένες υποχωρήσεις που εμφανίζονται όταν κάποιος αρχίζει να «χάνεται» μέσα στη σχέση του και τρόποι για να επανακτήσει τον εαυτό του χωρίς να καταστραφεί η σχέση.

Οι υποχωρήσεις που έχουν κάνει ασυνείδητα οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον εαυτό τους σε μια συντροφική σχέση

Έχουν σταματήσει να θεωρούν τις ανάγκες τους σημαντικές

Θεωρούν πως τα όρια είναι μια πολυτέλεια, όχι ανάγκη

Διαχειρίζονται τα συναισθήματα του/ της συντρόφου

Αφήνουν τον κόσμο τους να συρρικνωθεί

Έχουν αποδεχθεί ως φυσιολογικά πράγματα που δεν είναι

Προδίδουν τις αξίες τους για να μην διαταράξουν την ηρεμία

Υποβαθμίζουν τα όνειρά τους για να βολέψουν τον/ τη σύντροφο

Στην αρχή είναι κάτι μικρό. Λέτε στον εαυτό σας: «Είναι εντάξει, δεν χρειάζομαι πολλά.» Προσαρμόζεστε, εναρμονίζεστε και ακολουθείτε τη ροή, αλλά να τι συμβαίνει συχνά: Αρχίζετε να αντιμετωπίζετε τις ανάγκες σας σαν προαιρετικά επιπλέον και όχι σαν βασικές απαιτήσεις.

Πεινάτε και δεν το αναφέρετε, είστε αναστατωμένοι και το καταπίνετε γιατί δεν θέλετε να «χαλάσετε τη διάθεση». Πότε ήταν η τελευταία φορά που ζητήσατε ξεκάθαρα αυτό που θέλατε, χωρίς να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό;

Αν αυτή η ερώτηση σας κάνει να νιώθετε άβολα, δεν είστε μόνοι. Δοκιμάστε το εξής: Επιλέξτε μια μικρή ανάγκη σας και εκφράστε την φωναχτά, όπως «Θα ήθελα δέκα λεπτά για να χαλαρώσω όταν γυρίζω σπίτι» ή «Χρειάζομαι λίγη στήριξη αυτή τη στιγμή.» Οι μικρές ανάγκες έχουν σημασία γιατί εκπαιδεύουν το νευρικό σας σύστημα να θυμάται: «Είμαι και εγώ εδώ».

Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι τα όρια χρειάζονται μόνο σε «κακές» σχέσεις. Αυτό δεν ισχύει, γιατί τα όρια είναι ο τρόπος με τον οποίο οι υγιείς σχέσεις παραμένουν υγιείς. Αποτρέπουν τη συσσώρευση του θυμού και εμποδίζουν την αγάπη να μετατραπεί σε υποχρέωση. Όταν αρχίζετε να χάνετε τον εαυτό σας, συχνά χαλαρώνετε τα όρια με λεπτούς τρόπους:

Απαντάτε σε κλήσεις ακόμα και όταν είστε εξαντλημένοι, εξηγείτε τον εαυτό σας υπερβολικά, λέτε ναι ενώ εννοείτε όχι, επιτρέπετε μικρά σχόλια που πληγώνουν και μετά λέτε στον εαυτό σας ότι είστε υπερβολικά ευαίσθητοι.

Μια φορά δούλεψα με έναν πελάτη που είπε: «Δεν θέλω να είμαι απαιτητικός/ή». Ο φόβος αυτός είναι ισχυρός, αλλά τα όρια σας κάνουν ξεκάθαρους/ες. Πείτε το ήρεμα, πείτε το ευγενικά, και πείτε το ούτως ή άλλως.

Διαχειρίζονται τα συναισθήματα του/ της συντρόφου

Αυτός ο συμβιβασμός είναι ύπουλος. Ωστόσο, βαθιά μέσα σας, είστε εξαντλημένοι. Αρχίζετε να προβλέπετε τις αντιδράσεις τους πριν καν μιλήσετε, ή αναλαμβάνετε την ευθύνη για το πώς αισθάνονται, σαν να είναι δικό σας καθήκον να κρατάτε τη συναισθηματική θερμοκρασία τέλεια ανά πάσα στιγμή.

Αυτό είναι συναισθηματική εργασία σε υπερφόρτωση. Το χειρότερο είναι ότι εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σας να βλέπει τα συναισθήματα του συντρόφου σας ως πιο σημαντικά από τη δική σας αλήθεια.

Αν κουνάτε καταφατικά το κεφάλι σας αυτή τη στιγμή, δοκιμάστε αυτήν την καθοδηγητική ερώτηση: Είναι πραγματικά δικό μου το συναίσθημα; Η φροντίδα είναι όμορφη, ενώ η εξουθένωση δεν είναι. Ένας πιο υγιής στόχος είναι η συναισθηματική υπευθυνότητα, όχι η συναισθηματική διάσωση.

Αφήνουν τον κόσμο τους να συρρικνωθεί

Αυτό συνήθως ξεκινά σαν κάτι ρομαντικό. Θέλετε να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί, ακυρώνετε σχέδια γιατί σας λείπουν, ή παραλείπετε το χόμπι σας γιατί είναι πιο εύκολο να μείνετε μέσα. Σιγά-σιγά, το «περισσότερος χρόνος μαζί» γίνεται «λιγότερος χρόνος με όλους τους άλλους».

Μερικές φορές αυτό συμβαίνει επειδή ο σύντροφος είναι ελεγκτικός, αλλά, ειλικρινά, συμβαίνει ακόμα και σε αρκετά υγιείς σχέσεις. Δεν χρειάζεται να ζείτε μοναχικά, προφανώς, αλλά χρειάζεστε μια ζωή που να σας ανήκει.

Επιλέξτε ένα κομμάτι του κόσμου σας για να το ανακτήσετε αυτήν την εβδομάδα: Ένας καφές με έναν φίλο, ένα μάθημα, και ένας μοναχικός περίπατος με το κινητό στο αθόρυβο. Η δική σας εκδοχή μπορεί να μοιάζει διαφορετική, αλλά το νόημα παραμένει ίδιο: Χρειάζεστε χώρους όπου μπορείτε να ακούσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται.

Έχουν αποδεχθεί ως φυσιολογικά πράγματα που δεν είναι

Εδώ είναι που η εγκατάλειψη του εαυτού σας αρχίζει να γίνεται συνήθεια. Ανεχόσαστε τον σαρκασμό, δικαιολογείτε τις ψεύτικες υποσχέσεις, αποδέχεστε τη συμπεριφορά «ζεστό–κρύο», γελάτε με σχόλια που πληγώνουν και πείθετε τον εαυτό σας ότι περιμένετε υπερβολικά πολλά. Ωστόσο, το νευρικό σας σύστημα δεν ξεχνά ακόμα κι όταν το μυαλό σας προσπαθεί να τα εκλογικεύσει.

Μια σχέση δεν μπορεί να φαίνεται ασφαλής αν πάντα είστε σε ετοιμότητα. Αν κάτι σας κάνει επανειλημμένα να νιώθετε μικροί, αγχωμένοι ή ντροπιασμένοι, χρειάζεται προσοχή. Η ενόχληση εκείνη τη στιγμή συχνά αποτρέπει έναν βαθύτερο πόνο αργότερα.

Προδίδουν τις αξίες τους για να μην διαταράξουν την ηρεμία

Αυτός ο συμβιβασμός αφορά λιγότερο τα προγράμματα και περισσότερο την εσωτερική σας πυξίδα. Ίσως εκτιμάτε την ειλικρίνεια αλλά αρχίζετε να κρύβετε πράγματα γιατί είναι πιο εύκολο από το να αντιμετωπίσετε μια έκρηξη, ή ίσως εκτιμάτε την ανάπτυξη αλλά σταματάτε να φέρνετε στο τραπέζι τη θεραπεία, την επικοινωνία ή την αλλαγή γιατί ο σύντροφός σας αντιδρά.

Είναι δελεαστικό να λέτε στον εαυτό σας ότι «δεν αξίζει η σύγκρουση». Όμως, με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συμφωνία σας κοστίζει την αίσθηση του εαυτού σας. Η αλήθεια είναι η εξής: Η ηρεμία που απαιτεί να προδώσετε τον εαυτό σας είναι αποφυγή. Να ανατρέχετε στις αξίες σας και να κοιτάτε αν τις ακολουθείτε. Δεν πρέπει να εγκαταλείπετε όσα έχουν σημασία για εσάς.

Υποβαθμίζουν τα όνειρά τους για να βολέψουν τον/ τη σύντροφο

Αυτός ο συμβιβασμός μπορεί να φαίνεται γεμάτος αγάπη, ακόμα και ρομαντικός. Επιλέγετε την πιο ασφαλή και βολική δουλειά επειδή αυτό θέλει ο / η σύντροφος, ή λέτε στον εαυτό σας ότι θα κυνηγήσετε τους στόχους σας «αργότερα». Ωστόσο, το «αργότερα» γίνεται χρόνια. Υπάρχουν πολλοί που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν περιοριστεί μέχρι που ένας φίλος ρωτάει: «Τι απέγινε εκείνο το όνειρο για το οποίο μιλούσες;»

Μερικές φορές ο σύντροφός σας δεν σας ζητά καν να παραιτηθείτε από τα όνειρά σας, το κάνετε εσείς για να μην προκληθεί πρόβλημα στη σχέση, για να μην δημιουργηθεί απόσταση, και για να μην ρισκάρετε να είστε «πολύ».

Ωστόσο, δεν ήρθατε σε αυτόν τον πλανήτη για να είστε συμπαθείς μόνο. Η πιο υγιής κίνηση είναι να κυνηγάτε τα όνειρά σας μέσα στη σχέση, όχι να τα θάβετε για χάρη της.

Μια σχέση που αξίζει να διατηρηθεί, δίνει χώρο και στους δύο ανθρώπους για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.

Tips

Το να χάσετε τον εαυτό σας σε μια σχέση συνήθως είναι μια σειρά από μικρές επιλογές που γίνονται στο όνομα της αγάπης, της ασφάλειας ή για τη διατήρηση της σχέσης.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να το αναστρέψετε με τον ίδιο τρόπο: με ένα ειλικρινές όριο, μια επανασύνδεση με έναν φίλο ή μια απόφαση να σταματήσετε να διαχειρίζεστε τα συναισθήματα κάποιου άλλου. Ποιο μέρος του εαυτού σας αξίζει να επανέλθει αυτήν την εβδομάδα;