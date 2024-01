Ο Trevor Horn, γεννημένος στην Αγγλία το 1949, είναι ένας μεγάλος μουσικός και παραγωγός. Η επιρροή του πάνω στην δεκαετία του ’80 ήταν τόσο μεγάλη, που του είχαν δώσει τον τίτλο “ο άνθρωπος που εφηύρε τα eighties”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έχει συνεργαστεί με πολλά και μεγάλα ονόματα, όπως οι Buggles, οι Yes, οι ABC, ο Malcolm McLaren, οι Frankie Goes to Hollywood, η Grace Jones, οι Art of Noise, ο Seal, ο Marc Almond, ο Mike Oldfield, η LeAnn Rimes, ο Robbie Williams και άλλοι.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Trevor Horn είναι το άλμπουμ με γενικό τίτλο “Echoes: Ancient & Modern”, το οποίο κυκλοφόρησε από την ιστορική δισκογραφική εταιρία κλασικής μουσικής Deutsche Grammophon.

Πρόκειται για έναν δίσκο με διασκευές, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου άλμπουμ του, του 2019, με τίτλο “Reimagines the Eighties”, όπου και εκεί υπήρχαν αντίστοιχα διασκευές.

Στον νέο δίσκο συμπεριαμβάνονται:

το τραγούδι του Joe Jackson “Steppin’ Out” τραγουδισμένο όμως από τον Seal

το σούπερ χιτ “Owner of a Lonely Heart” των Yes, με τον Rick Astley

το “Love Is a Battlefield” της Pat Benatar με τον Marc Almond

το “Personal Jesus” των Depeche Mode με τον Iggy Pop

το “Relax” των Frankie Goes to Hollywood, με την Toyah και τον Robert Fripp και άλλα.

Επίσης ο ίδιος ο Trevor Horn τραγουδάει το “Avalon”, που είχε ερμηνεύσει ο Bryan Ferry με τους Roxy Music.

