Ειδικός προειδοποιεί για ένα κόλπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που φαίνεται αβλαβές αλλά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά

Σταματίνα Στίνη

Ειδικός προειδοποιεί για ένα κόλπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που φαίνεται αβλαβές αλλά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά
Πηγή φωτογραφίας: blocks-fletcher/unsplash

Eιδικός προειδοποιεί τους οδηγούς για έναν φαινομενικά “αβλαβή” τρόπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που κυκλοφορεί στο TikTok και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά. Το κόλπο αυτό, το οποίο χρησιμοποιεί ένα φθηνό οικιακό προϊόν, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά δέχτηκε έντονες επικρίσεις από ειδικούς στον χώρο του αυτοκινήτου.

3 λάθη καθαρισμού που κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε, σύμφωνα με επαγγελματία

Ο Ben Custard από την Motorpoint, συμβουλεύει τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί όταν υιοθετούν online συμβουλές. «Οι περισσότερες συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν προέρχονται από ειδικούς, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λειτουργήσουν και μάλιστα μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στο όχημά σας. Μπορεί να φαίνονται ακίνδυνες, αλλά πρέπει να είστε επιφυλακτικοί».

«Για παράδειγμα, εάν προκαλέσετε ζημιές στο εσωτερικό ή την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σας, η επισκευή μπορεί να είναι δαπανηρή και σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτήσει την αντικατάσταση ακριβών εξαρτημάτων. Οποιαδήποτε ζημιά στο όχημά σας θα επηρεάσει σημαντικά την τιμή μεταπώλησής του, οπότε πραγματικά δεν αξίζει να διακινδυνεύσετε τίποτα», επισημαίνει ο ειδικός.

8 λάθη καθαρισμού που σας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνετε, σύμφωνα με τους ειδικούς

Το κόλπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που πρέπει να αποφεύγετε

Χρήστες των social media προτείνουν τη χρήση υγρού πιάτων για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου αντί να αγοράζουν ακριβά εξειδικευμένα προϊόντα.

Ωστόσο, ο Custard εξήγησε ότι αυτό το προϊόν μπορεί μακροπρόθεσμα να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. «Η συχνή χρήση μπορεί να επηρεάσει το φινίρισμα του χρώματος και σε ακραίες περιπτώσεις να οδηγήσει σε ρωγμές που θα απαιτήσουν τον επαναβαφή του πάνελ».

Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε τη χρήση υγρού πιάτων για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί από την ταπετσαρία χωρίς υπερβολική χρήση νερού, η οποία συνδέεται με κίνδυνο για μούχλα.

Τι να προτιμήσετε

  • Βασικά είδη καθαρισμού: Δύο κουβάδες, γάντια πλυσίματος και μερικά πανιά μικροϊνών είναι αρκετά για να ξεκινήσετε.
  • Σαμπουάν αυτοκινήτου και καθαριστικό τζαμιών: Για επιπλέον λάμψη, αυτά τα προϊόντα είναι ιδανικά.

«Μόλις αποκτήσετε αυτά τα απαραίτητα προϊόντα, θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πολλές φορές, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος καθαρισμού του αυτοκινήτου σας θα είναι πολύ μικρότερο από το να πάτε σε πλυντήριο αυτοκινήτων», λέει ο Custard.

Ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού, μπορείτε να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας καθαρό και να αποφύγετε δαπανηρές επισκευές.

