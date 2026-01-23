Έδωσε 25.000 ευρώ για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο – «Είχε παράλογες απαιτήσεις»

Μαρίνα Σίσκου

timeout

Έδωσε 25.000 για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο - "είχε παράλογες απαιτήσεις". Φωτογραφία: Freepik
Έδωσε 25.000 για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο - "είχε παράλογες απαιτήσεις". Φωτογραφία: Freepik

Έπειτα από μια εξόρμηση αξίας 25.000 ευρώ για τις διακοπές του με μια κοπέλα με την οποία μιλούσε μόλις για λίγες εβδομάδες, ο TikToker Justin (@jsally5656) πήρε το μάθημά του.

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

Την προσκάλεσε να τον επισκεφτεί στο Ντάλας.

Η κοπέλα, του είχε αποκαλύψει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς της, καθώς δεν εργαζόταν.

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

Αλλά αν περίμεναν δύο μήνες, τότε θα της πλήρωνε μόνο το αεροπορικό εισιτήριο για ταξιδέψουν μαζί.

“Ανέλαβα όλα της τα έξοδα”

Ο Justin αποφάσισε να πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς της, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στο ταξίδι νωρίτερα.

Ο σύντροφός της δεν την υποστήριξε όταν εκείνη αρρώστησε – «Αποφάσισα να τον χωρίσω»

Λίγο πριν από το ταξίδι, του είπε ότι δεν είχε αρκετά χρήματα για να φτιάξει τα μαλλιά της, οπότε φυσικά, της έστειλε τα χρήματα. Όταν έφτασε στο σπίτι του στο Ντάλας, του είπε ότι ήθελε  να κάνει τα φρύδια της, αλλά δεν είχε χρήματα. Αργότερα, έσπασε το νύχι της, οπότε χρειαζόταν να φτιάξει και τα νύχια της.

Έτσι, πλήρωσε όλες τις υπηρεσίες ομορφιάς και μετά την πήγε σε ένα χιονοδρομικό θέρετρο. Δυστυχώς, δεν είχε χιονίσει πολύ, οπότε η κοπέλα, είχε απογοητευτεί.

Οπότε άλλαξαν προορισμό και πήγαν στο Μεξικό για να επισκεφτούν κάποιους φίλους τους. Ένας από τους φίλους τους ήταν ένας μεγαλύτερος, πλουσιότερος τύπος, και πλήρωσε για όλα τα γεύματα και κάλυψε το κόστος των δραστηριοτήτων τους εκεί,  όπως το γκολφ. Ο Justin φρόντισε να τον ευχαριστήσει για την γενναιοδωρία του, ειδικά επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε να καλύψει το δικό του μερίδιο του λογαριασμού.

Κάποια μια στιγμή, η κοπέλα του τον πήρε στην άκρη και τον μάλωσε λέγοντας ότι την εξευτέλισε, αφήνοντας έναν άλλο άνδρα να πληρώσει και πως, αυτό είναι ντροπή.

“Απίστευτο θράσος”

Ο Justin της υπενθύμισε ότι ήδη είχε ξοδέψει 25. 000 ευρώ για το ταξίδι και είχε πληρώσει το ενοίκιο της, τα μαλλιά, τα νύχια και τα φρύδια της. Εκείνη του είπε να μην της μιλάει έτσι και αρνήθηκε να πάει οπουδήποτε αλλού μαζί του.

Ζήτησε από τον Justin να της αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για κάπου αλλού. Εκείνος της πρότεινε να της πάρει ένα εισιτήριο για να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά εκείνη δεν απάντησε.

Παρόμοιες εμπειρίες

“Κατέληξε να επιλέξει έναν άλλο προορισμό, και δύο μέρες μετά που πλήρωσα το εισιτήριο για να επιστρέψει στη χώρα της, μου λέει: “Ε, πρέπει να μου στείλεις όλα τα πράγματά μου”, αναφέρει ο Justin.

Δεν μπορούσε να πιστέψει την αναίδεια της. Εκείνος είχε ξοδέψει χρήματα για να τη στείλει για ένα ταξίδι, ενώ εκείνη έδειξε μόνο αχαριστία. Πολλοί χρήστες του TikTok συμφώνησαν ότι η συμπεριφορά της κοπέλας ήταν εξωφρενική.

“Καλά, πώς έχεις το θράσος να ζητήσεις όλα αυτά;”

Θα ντρεπόμουν τόσο να ζητήσω οτιδήποτε, εκτός αν ήμασταν μαζί για αρκετό καιρό. Είναι πολύ παράξενο!” σχολίασε ένας χρήστης.

“Πήγα σε πρώτο ραντεβού στο Λας Βέγκας και ξέχασα τα γυαλιά ηλίου μου. Αυτός ο άνδρας μου πρότεινε να μου αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας μερικών εκατοντάδων δολαρίων. Επέμεινε για περίπου 20 λεπτά, αλλά εγώ αρνήθηκα να τον αφήσω να ξοδέψει τόσα χρήματα για μένα. Οπότε, τα 30 χιλιάρικα είναι τρελό ποσό“, δήλωσε μια άλλη.

“Εν τω μεταξύ, με καλούν σε ένα ραντεβού για καφέ, αλλά πάντα περιμένουν να πληρώσω τον καφέ μου και να οδηγήσω μόνη μου”, έγραψε μια τρίτη αναγνώστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα καφέ ή τα λευκά αυγά είναι πιο υγιεινά – Τι παίζει σημαντικό ρόλο;

Πατέρας πήγε για ύπνο με βήχα και έπαθε καρδιακή ανακοπή, 6 χρόνια μετά το ίδιο συνέβη στον γιο του – Τι συνέβη;

Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:30 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για σούπα από λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά

Η συνταγή για σούπα με λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά, είναι το ιδανικό δείπνο για ...
03:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026: Δίδυμοι, ακολουθήστε την περιέργειά σας

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
21:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Ο Κρόνος απειλεί με σημαντικές ανατροπές το 2026 τους ανθρώπους με αυτές τις 11 ημερομηνίες γέννησης

Στην αριθμολογία, το 2026 είναι ένα Παγκόσμιο Έτος 1.  Η επίδραση του Κρόνου κάνει αυτή τη σχέ...
20:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αν αγαπάτε πολύ τα αδέλφια σας, αλλά ταυτόχρονα σας εκνευρίζουν, πιθανότατα είχατε αυτές τις 9 εμπειρίες στην παιδική ηλικία

Είναι αυτή η παράξενη αντίφαση: Για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να κάνατε τα πάντα, είναι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι