Έδωσε 25.000 ευρώ για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο – «Είχε παράλογες απαιτήσεις»

Έπειτα από μια εξόρμηση αξίας 25.000 ευρώ για τις διακοπές του με μια κοπέλα με την οποία μιλούσε μόλις για λίγες εβδομάδες, ο TikToker Justin (@jsally5656) πήρε το μάθημά του.

Την προσκάλεσε να τον επισκεφτεί στο Ντάλας.

Η κοπέλα, του είχε αποκαλύψει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς της, καθώς δεν εργαζόταν.

Αλλά αν περίμεναν δύο μήνες, τότε θα της πλήρωνε μόνο το αεροπορικό εισιτήριο για ταξιδέψουν μαζί.

“Ανέλαβα όλα της τα έξοδα”

Ο Justin αποφάσισε να πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς της, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στο ταξίδι νωρίτερα.

Λίγο πριν από το ταξίδι, του είπε ότι δεν είχε αρκετά χρήματα για να φτιάξει τα μαλλιά της, οπότε φυσικά, της έστειλε τα χρήματα. Όταν έφτασε στο σπίτι του στο Ντάλας, του είπε ότι ήθελε να κάνει τα φρύδια της, αλλά δεν είχε χρήματα. Αργότερα, έσπασε το νύχι της, οπότε χρειαζόταν να φτιάξει και τα νύχια της.

Έτσι, πλήρωσε όλες τις υπηρεσίες ομορφιάς και μετά την πήγε σε ένα χιονοδρομικό θέρετρο. Δυστυχώς, δεν είχε χιονίσει πολύ, οπότε η κοπέλα, είχε απογοητευτεί.

Οπότε άλλαξαν προορισμό και πήγαν στο Μεξικό για να επισκεφτούν κάποιους φίλους τους. Ένας από τους φίλους τους ήταν ένας μεγαλύτερος, πλουσιότερος τύπος, και πλήρωσε για όλα τα γεύματα και κάλυψε το κόστος των δραστηριοτήτων τους εκεί, όπως το γκολφ. Ο Justin φρόντισε να τον ευχαριστήσει για την γενναιοδωρία του, ειδικά επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε να καλύψει το δικό του μερίδιο του λογαριασμού.

Κάποια μια στιγμή, η κοπέλα του τον πήρε στην άκρη και τον μάλωσε λέγοντας ότι την εξευτέλισε, αφήνοντας έναν άλλο άνδρα να πληρώσει και πως, αυτό είναι ντροπή.

“Απίστευτο θράσος”

Ο Justin της υπενθύμισε ότι ήδη είχε ξοδέψει 25. 000 ευρώ για το ταξίδι και είχε πληρώσει το ενοίκιο της, τα μαλλιά, τα νύχια και τα φρύδια της. Εκείνη του είπε να μην της μιλάει έτσι και αρνήθηκε να πάει οπουδήποτε αλλού μαζί του.

Ζήτησε από τον Justin να της αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για κάπου αλλού. Εκείνος της πρότεινε να της πάρει ένα εισιτήριο για να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά εκείνη δεν απάντησε.

Παρόμοιες εμπειρίες

“Κατέληξε να επιλέξει έναν άλλο προορισμό, και δύο μέρες μετά που πλήρωσα το εισιτήριο για να επιστρέψει στη χώρα της, μου λέει: “Ε, πρέπει να μου στείλεις όλα τα πράγματά μου”, αναφέρει ο Justin.

Δεν μπορούσε να πιστέψει την αναίδεια της. Εκείνος είχε ξοδέψει χρήματα για να τη στείλει για ένα ταξίδι, ενώ εκείνη έδειξε μόνο αχαριστία. Πολλοί χρήστες του TikTok συμφώνησαν ότι η συμπεριφορά της κοπέλας ήταν εξωφρενική.

“Καλά, πώς έχεις το θράσος να ζητήσεις όλα αυτά;”

Θα ντρεπόμουν τόσο να ζητήσω οτιδήποτε, εκτός αν ήμασταν μαζί για αρκετό καιρό. Είναι πολύ παράξενο!” σχολίασε ένας χρήστης.

“Πήγα σε πρώτο ραντεβού στο Λας Βέγκας και ξέχασα τα γυαλιά ηλίου μου. Αυτός ο άνδρας μου πρότεινε να μου αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας μερικών εκατοντάδων δολαρίων. Επέμεινε για περίπου 20 λεπτά, αλλά εγώ αρνήθηκα να τον αφήσω να ξοδέψει τόσα χρήματα για μένα. Οπότε, τα 30 χιλιάρικα είναι τρελό ποσό“, δήλωσε μια άλλη.

“Εν τω μεταξύ, με καλούν σε ένα ραντεβού για καφέ, αλλά πάντα περιμένουν να πληρώσω τον καφέ μου και να οδηγήσω μόνη μου”, έγραψε μια τρίτη αναγνώστρια.