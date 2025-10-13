Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες γίνονται πιο γοητευτικοί με το πέρασμα του χρόνου

marinasiskos

timeout

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες γίνονται πιο γοητευτικοί με το πέρασμα του χρόνου – “η ωριμότητα είναι σέξι”. Φωτογραφία: Freepik
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες γίνονται πιο γοητευτικοί με το πέρασμα του χρόνου – “η ωριμότητα είναι σέξι”. Φωτογραφία: Freepik

Η ωριμότητα είναι ένα δώρο που μας χαρίζει περισσότερη ζωή, σοφία και την ευκαιρία να εξελιχθούμε στην πληρέστερη εκδοχή του εαυτού μας. Ωστόσο, συνεχώς βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα που προωθούν την ιδέα της διατήρησης της αιώνιας νεότητας.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, συνήθως δεν κάνουν εύκολα σχέσεις

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας λένε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες κρέμες για αψεγάδιαστο δέρμα και προτείνουν να ντυνόμαστε με τρόπους που μας κάνουν να δείχνουμε νεότεροι. Αν και είναι ωραίο να θέλουμε να δείχνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, υπάρχει πραγματική ομορφιά, αξία και τιμή στο να αγκαλιάσουμε τη διαδικασία της γήρανσης.

Ορισμένα άτομα αποτελούν παράδειγμα της ιδέας ότι η γήρανση μπορεί να είναι πηγή χαράς και όχι φόβου. Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν την πιο ελκυστική εκδοχή του εαυτού τους καθώς μεγαλώνουν. Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε τρεις συγκεκριμένες ημερομηνίες τείνουν να γίνονται πιο ελκυστικοί με το πέρασμα του χρόνου.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι συνήθως οι πιο έξυπνοι

Ωστόσο, όλοι μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτήν τη νοοτροπία και να κατευθύνουμε την ενέργειά μας  στο να δείχνουμε όμορφοι καθώς μεγαλώνουμε, αν καταβάλλουμε συνειδητή προσπάθεια γι’ αυτό.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκριμένες ημερομηνίες γίνονται πιο γοητευτικοί με το πέρασμα του χρόνου

  • Στις 15 του μήνα,
  • Στις 17 του μήνα,
  • Στις 23 του μήνα

Στις 15 του μήνα

Όσοι γεννιούνται στις 15 κάθε μήνα είναι ευαίσθητοι στη δόνηση της αληθινής ομορφιάς. Η καρδιά τους από χρυσάφι λάμπει από μέσα προς τα έξω, κάνοντάς τους εύκολα αγαπητούς. Είναι ευχάριστοι και γοητευτικοί, καθώς αυτή η ημερομηνία γέννησης τους χαρίζει φυσική κομψότητα.

Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας αποκαλύπτει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας

Κυβερνώμενοι από την Αφροδίτη στην αστρολογία, τον πλανήτη της αγάπης, της γοητείας και της αρμονίας, περιβάλλονται εύκολα από άλλους. Οι σχέσεις τους είναι αποτέλεσμα της γοητείας τους. Με μια μαγνητική έλξη, δεν κυνηγούν, προσελκύουν. Καθώς μεγαλώνουν, διατηρούν τη νεανική τους λάμψη, αγαπώντας τη χλιδή, φροντίζοντας την εμφάνισή τους, παρακολουθώντας τις τάσεις και παραμένοντας ευγενικές ψυχές.

Στις 17 του μήνα

Ο πλανήτης της καρμικής πειθαρχίας και των συγκεντρωμένων προσπαθειών, ο Κρόνος, κυβερνά αυτή την ημερομηνία γέννησης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προσεκτικοί, με ψυχές παλιές. Από μικρή ηλικία αναλαμβάνουν ενήλικες ευθύνες, μερικές φορές σε υπερβολικό βαθμό.

Παρόλο που τα πρώτα τους χρόνια μπορεί να φάνηκαν δύσκολα, τείνουν να βρίσκουν μεγαλύτερη επιτυχία αργότερα στη ζωή. Η ζωή τους γίνεται πιο ανταποδοτική και λιγότερο κοπιαστική καθώς ωριμάζουν. Η εμπειρία ζωής τους είναι η τύχη τους. Είναι γνωστοί για το ότι γερνούν με χάρη, καθώς ο ουράνιος πλανήτης του χρόνου είναι με το μέρος τους.

Στις 23 του μήνα

Αυτή η ημερομηνία γέννησης κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη της γρήγορης επικοινωνίας και της νεανικής δυναμικής ενέργειας.  Οι γεννημένοι στις 23 κάθε μήνα προορίζονται να χρησιμοποιούν το συνεχώς δραστήριο μυαλό τους προς όφελός τους.

Ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν προσκολλημένοι στις πεποιθήσεις της νεότητας καθώς γερνούν, αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται να επιτρέψουν στην άγνοια να αναπτυχθεί.

Σε αρμονία με τις τρέχουσες συζητήσεις, εξελίξεις και ανάγκες του κόσμου, παραμένουν σε εγρήγορση και σε κίνηση. Αυτή η παθιασμένη και περίεργη ημερομηνία γέννησης συχνά φαίνεται νεανική, ανεξαρτήτως του αριθμού των κεριών στην τούρτα τους.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΑΕΕ: Αυξάνεται η ασφάλιση οχημάτων με κάλυψη για τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη με δημοσιονομική σταθερότητα για ισχυρή κοινωνία

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Οικογένεια βρήκε σπάνιο καφέ διαμάντι 2,79 καρατίων σε Εθνικό Πάρκο – Το όνομα που του δόθηκε
περισσότερα
20:00 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Σπίτι: 8 πράγματα που πρέπει να καθαρίζετε κάθε μήνα, σύμφωνα με ειδικό

Εάν ακολουθείτε πιστά την εβδομαδιαία ρουτίνα καθαρισμού σας, ίσως αναρωτιέστε: Τι πρέπει να κ...
19:21 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κηπουρική: Τα 6 φυτά που χρειάζονται ελάχιστο πότισμα

Αν προτιμάτε να χαλαρώνετε αντί να εργάζεστε στον κήπο σας, ίσως αντιμετωπίσετε ένα δίλημμα σχ...
17:05 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι στο κέντρο της πόλης και σίγουρα έχετε περάσει από εκεί

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:14 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που ανακτούν επιτέλους τον έλεγχο της ζωής τους – «Το τέλος του ανάδρομου Πλούτωνα αλλάζει τα πάντα»

Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα ξεκίνησε στις 4 Μαΐου 2025, ενθαρρύνοντας μια μερικές φορές δύσ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης