Αυτά τα ξέρατε; (Α’ μέρος) – Από την ιστορία της μουσικής

Τον Jerry Lee Lewis, που ήταν πρωτοπόρος του Rock ‘n’ Roll, τον αποκαλούσαν “The Killer” επειδή επισκίαζε οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη εμφανιζόταν μαζί του πάνω στην σκηνή.

Το εμβληματικό λογότυπο των Rolling Stones με τα χείλη και την γλώσσα, σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη John Pasche, ο οποίος πληρώθηκε αρχικά 50 λίρες για την δημιουργία αυτού του σχεδίου. Οι Stones ήταν τόσο ευχαριστημένοι με το σύμβολο που το 1972 του έδωσαν ένα μπόνους… 200 λιρών. Μέχρι το 1976, οπότε υπογράφηκε ένα συμβόλαιο μεταξύ του Pasche και της Musidor BV, της δικηγορικής εταιρείας του συγκροτήματος με έδρα την Ολλανδία, σύμφωνα με το οποίο ο σχεδιαστής άρχισε να λαμβάνει το 10% των καθαρών εισπράξεων από τις πωλήσεις αναμνηστικών και άλλων εμπορευμάτων που εμφανίζουν την συγκεκριμένη εικόνα. Ο Pasche έβγαλε πράγματι «μερικές χιλιάδες λίρες» σε δικαιώματα μέχρι το 1982, όταν πούλησε τα πνευματικά του δικαιώματα για το λογότυπο στο συγκρότημα για μόλις 26.000 λίρες.

Ως μουσικός των στούντιο, ο Glen Campbell έπαιζε κιθάρα στα κομμάτια “Dance, Dance, Dance”, “Good Vibrations” και “Help Me Rhonda” των Beach Boys. Ενώ ήταν και πλήρες μέλος του συγκροτήματος κατά τις περιοδείες των Beach Boys από τον Δεκέμβριο του 1964 έως τις αρχές Μαρτίου 1965.

Το τραγούδι “Bye Bye Love” των Everly Brothers απορρίφθηκε από 30 δισκογραφικές πριν το βγάλει τελικά η Cadence Records. Το κομμάτι ανέβηκε στο Νο.2 στο τσαρτ του Billboard και στο Νο.1 στο αντίστοιχο Country & Western chart.

Κατά την τελευταία του περιοδεία με τους Animals, ο μπασίστας του γκρουπ, Chas Chandler είδε τον άγνωστο τότε Jimi Hendrix να παίζει στο Cafe Wha?, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης. Αφού έπεισε τον Hendrix να πάει στην Αγγλία μαζί του, ο Chandler στρατολόγησε τον μπασίστα Noel Redding και τον ντράμερ Mitch Mitchell για να σχηματίσουν τους Jimi Hendrix Experience.

Όταν ο σταρ του βωβού κινηματογράφου, ο μεγάλος Charlie Chaplin έγραψε το 1966 ένα τραγούδι με τίτλο “This Is My Song”, είχε στον νου του να το ηχογραφήσει ο Al Jolson, μόνο που είχε ξεχάσει ότι ο Al Jolson είχε… πεθάνει από το 1950! Τότε ο Chaplin σκέφτηκε να το δώσει στην Petula Clark να το τραγουδήσει, η οποία μάλιστα είχε ένα σπίτι στην Ελβετία κοντά στην δική του κατοικία. Η Clark πράγματι ηχογράφησε το τραγούδι στα γαλλικά ως “C’est Ma Chanson”, στα γερμανικά ως “Love, So Heisst Mein Song” και στα ιταλικά ως “Cara Felicita”, αλλά αρνιότανε να τραγουδήσει την αγγλική εκδοχή επειδή δεν της άρεσαν οι παλαιομοδίτικοι στίχοι, που είχε γράψει Charlie Chaplin και ο οποίος αρνιόταν επίσης να τους αλλάξει. Τελικά η Petula Clark υπαναχώρησε και τραγούδησε τους αγγλικούς στίχους του Chaplin.

Στα τα Abbey Road Studios, εκεί όπου οι Beatles ηχογράφησαν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού τους, είχαν βγάλει επιτυχίες και πολύ πριν κάνουν καριέρα τα “Σκαθάρια”. Το πρώτο Νο.1 σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που βγήκε από τα Abbey Road Studios, τον Ιανουάριο του 1954, ήταν το “Oh, Mein Papa” του Eddie Calvert, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του chart για εννέα εβδομάδες.

Όταν ο Marvin Gaye Sr. πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του, μεγάλο τραγουδιστή της soul, Marvin Gaye Jr. την 1η Απριλίου 1984, αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού. Η κατηγορία τελικά περιορίστηκε σε εκούσια ανθρωποκτονία και ο πατέρας Marvin Gaye Sr. καταδικάστηκε σε ποινή έξη ετών με αναστολή. Πέθανε σε ένα γηροκομείο το 1998.

Τις χρονιές 1993 και 1994 ο Frank Sinatra έβγαλε δύο εκπληκτικά άλμπουμς, με τίτλους “Duets” και “Duets II” και με όλα τα κλασικά του τραγούδια, που τα ερμήνευσε σε ντουέτο με μεγάλους καλλιτέχνες. Με κανέναν από εκείνους τους καλλιτέχνες δεν βρέθηκε μαζί στο στούντιο.

Ο όρος «The Big Apple» για την Νέα Υόρκη επινοήθηκε από τους περιοδεύοντες μουσικούς της τζαζ της δεκαετίας του 1930, που χρησιμοποίησαν στην αργκό την έκφραση το «μήλο» για οποιαδήποτε πόλη. Επομένως, το να παίξεις στη Νέα Υόρκη ήταν να παίξεις στο “Μεγάλο Μήλο”.

