Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1952 – Η Αγγλία αποκτά το πρώτο της χιτ-παρέιντ, δια μέσου της μουσικής εφημερίδας New Musical Express, η οποία είχε ζητήσει από 53 δισκοπωλεία να καταμετρήσουν τις πωλήσεις δίσκων που πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίως. Το πρώτο Νο.1 ήταν το «Here In My Heart» του Al Martino.

1958 – O Cliff Richard ηχογραφεί το “Livin’ Lovin’ Doll”, το οποίο θα γίνει η πρώτη του επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ανέβει στην πρώτη θέση, ενώ έμελλε να γίνει επιτυχία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

1960 – Ο Ray Charles βγάζει το κλασικό “Georgia On My Mind” και με αυτό σημειώνει την μία από τις τρεις Νο.1 επιτυχίες του στις ΗΠΑ.

1961 – Οι Everly Brothers ηχογράφησαν το “Crying In The Rain”, το οποίο ανέβηκε μέχρι την 6η θέση των τσαρτς τόσο της Αμερικής όσο και της Αγγλίας.

1964 – Οι Drifters βγάζουν την τελευταία τους Top-20 επιτυχία, το “Saturday Night at the Movies”.

1970 – Οι Santana διασκευάζουν το “Black Magic Woman”, που ήταν σύνθεση του Peter Green και είχαν ηχογραφήσει το 1968 οι Fleetwood Mac.

1977 – Οι Wings κυκλοφορούν το “Mull of Kintyre”, ένα τραγούδι αφιερωμένο στο σκωτσέζικο σπίτι του Paul McCartney στο νοτιοδυτικότερο άκρο της χερσονήσου Kintyre στην Σκωτία. Παρόλο που το κομμάτι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του McCartney στην Αγγλία, είτε με τους Beatles είτε σαν σόλο καλλιτέχνης, στην Αμερική δεν έπιασε.

1987 – Μετά από παρότρυνση του γνωστού τηλεοπτικού παρουσιαστή David Letterman, οι Sonny και η Cher εμφανίζονται και πάλι μαζί στο The Late Show, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει πριν δώδεκα χρόνια. Το κοινό χειροκρότησε ενθουσιωδώς το ζευγάρι στην τελευταία του εμφάνιση, μιάς και ο Sonny έμελλε να πεθάνει σε δυστύχημα στο σκι 11 χρόνια αργότερα.

1990 – Μετά από μεγάλο ντόρο που έγινε, ο παραγωγός των Milli Vanilli, ο Frank Farian παραδέχεται στους δημοσιογράφους ότι ο Fabrice Morvan και ο Rob Ο Pilatus, που εμφανιζόντουσαν να αποτελούν το ντουέτο, δεν τραγούδησαν ποτέ ούτε μια νότα από το ρεπερτόριο των Milli Vanilli.

1996 – Ο Michael Jackson παντρεύεται την έγκυο Debbie Rowe στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στο δερματολογικό ιατρείο του Δρ. Άρνολντ Κλάιν, όπου ο Jackson νοσηλευόταν για λεύκη. Έτσι γεννήθηκε ο Michael Joseph Jackson Junior, που συχνά αποκαλείται και Prince Michael.

2004 – Δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε τον Rod Stewart να επιστρέψει 780.000 δολάρια, που είχε δεχθεί ως προκαταβολή για μια περιοδεία του 2002 στη Λατινική Αμερική, η οποία όμως ακυρώθηκε.

2013 – Ο Paul McCartney δημοσίευσε μια επιστολή στον ιστότοπό του, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να απελευθερώσει 30 ακτιβιστές της Greenpeace, τους οποίους συνέλαβαν οι ρωσικές αρχές κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας για τις γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική. Πράγματι λίγο καιρό αργότερα οι κατηγορίες σε βάρος τους κατέπεσαν και οι ακτιβιστές απελευθερώθηκαν.

